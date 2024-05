Profi-Auswahl 9.5/10 Unser Punktestand Finden Sie das beste AngebotUnsere Rezension lesen Der Einbau ist einfach

Erstklassige Genauigkeit

Die App und das Webportal sind einfach zu bedienen

Hochwertige Konstruktion Hoher Preis (obwohl ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis)

Turmfalke macht unglaubliche Wettermessgeräte. Aber kann es ein großartiges Zuhause machen Wetterstation? Wir haben die Antwort, und sie heißt KestrelMet 6000.

Die Mobilfunk-Wetterstation KestrelMet 6000 ist seit einem Jahr auf dem Markt, kostet aber $1.299. Da das nicht jeder braucht, hat das Unternehmen in diesem Frühjahr ein reines Wi-Fi-Modell zu einem günstigeren Preis von $999 auf den Markt gebracht. Aber es ist immer noch deutlich teurer als die WeatherFlow Tempest und im Einklang mit den Preisen für die Davis Vantage Pro2.

Die KestrelMet 6000 ist anders als alles, was Kestrel bisher herausgebracht hat. Anders als seine Wettermessgeräte ist es für den stationären Einsatz gedacht. Es ist auch eine große Station, ungefähr so groß wie die Davis Vantage Pro2, vollständig montiert. Wir haben die Wi-Fi-Version getestet, aber für den Einsatz in abgelegenen Gebieten oder bei schlechter Wi-Fi-Konnektivität würde ich mich für die Mobilfunkversion entscheiden.

KestrelMet 6000 Standardmerkmale und Optionen

Das 6000 misst alle grundlegenden Daten: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und -richtung, Luftdruck und Niederschlag. Ein Blattnässesensor ($149), ein Sonneneinstrahlungssensor ($199) und ein Bodensensorsatz ($599) sind ebenfalls erhältlich, aber die meisten werden die Standardsensoren mehr als ausreichend finden. Sie müssen sich auch für eine Halterung entscheiden: Das Kestrel bietet eine Stativ ($99) oder Mono-Halterung ($69) speziell für das KestrelMet 6000 gebaut.

Anzeige

KestrelMet 6000 vs. Davis Vantage Pro2

"Prosumer"-Wetterstationen haben nicht viel Konkurrenz, da sie nicht in so großen Stückzahlen verkauft werden wie billigere Wetterstationen. Vergleichbare Wetterstationen wären hier ausschließlich von Davis: die Davis' Vantage Pro2 oder Pro2 Plus. Beide Modelle benötigen jedoch zusätzliche Hardware, um Ihre Station mit dem Internet zu verbinden.

Im Gegensatz zur 6000 ist die Installation der Vantage Pro2 etwas aufwendiger. Sie haben auch die Möglichkeit der Gebläseansaugung (die nur das Pro2 Plus bietet), und unsere Erfahrung hat gezeigt, dass das 6000 genauso genau ist wie eine Davis-Station, mit besseren Werkzeugen zur Anzeige und Analyse Ihrer Daten.

Kestrel Met 6000 vs. Davis Vantage Vue

Als langjährige Besitzer einer Davis Vantage Vue WetterstationWir waren besonders daran interessiert, herauszufinden, wie der 6000er im Vergleich dazu abschneidet. Während im Allgemeinen die Vantage Vue lieferte genaue Messwerte, an sonnigen Tagen bemerkten wir jedoch einen Unterschied bei den Temperaturwerten. Der Vantage Vue zeigte in diesen Situationen etwa 1-2° zu hohe Werte an.

Dennoch, mit dem neuen WeatherLink-KonsoleDie Vantage Vue könnte dennoch eine Option für diejenigen sein, die keine $1.000 für eine Wetterstation ausgeben können.

KestrelMet 6000 vs. WeatherFlow Tempest

Die 6000 und die Tempest sind Smart-Home-fähige Wetterstationen mit IFFTT-Unterstützung. Allerdings ist die KestrelMet der Tempest in fast jeder Hinsicht überlegen. Das einzige, was die KestrelMet 6000 nicht hat, ist BlitzschlagerkennungDies ist unserer Meinung nach eines der herausragenden Merkmale des Tempest, sowie Sonnen- und UV-Sensoren.

Die Messwerte der 6000er sind auch insgesamt viel genauer, vor allem was die Niederschlagsmenge angeht. Der haptische Regenmesser ist zwar innovativ, aber nicht so präzise wie die traditionellen Kippbecher-Regenmesser der meisten Heim-Wetterstationen. Regenmesser.

Anzeige

Einrichtung

Kestrel liefert das KestrelMet 6000 fast vollständig vormontiert aus, so dass nur minimaler Arbeitsaufwand erforderlich ist. In der Anleitungsmappe finden Sie zusätzliche Schrauben, einen Schraubendreher und einen Inbusschlüssel. Die Anbringung des Anemometers war neben der Befestigung des Mastes an der Halterung die meiste Arbeit, die ich zu tun hatte. Daher werden Sie wahrscheinlich etwa 20 Minuten für diesen Teil des Vorgangs benötigen. Die Anweisungen waren ebenfalls klar und einfach zu befolgen.

Kestrel hat sich viel Zeit genommen, um einen reibungslosen Installationsprozess zu gewährleisten. Ich hatte weniger Probleme beim Einrichten als bei anderen Wetter in der Umgebung Stationen, die ich getestet habe. Die meiste Zeit der Installation habe ich damit verbracht, die Sensoreinheit waagerecht auszurichten (notwendig für die Genauigkeit des Regenmessers). Sie sollten eine Wasserwaage in der Nähe haben, die mindestens so lang ist wie der Durchmesser des Eimers des Regenmessers. Ihr Telefon funktioniert zwar auch, aber eine Wasserwaage macht das Ganze viel einfacher.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Netzschalter an der Unterseite der Sensor-Suite umlegen, nachdem Sie den Sensor in Ihrem Wi-Fi-Netzwerk eingerichtet haben. Dadurch wird verhindert, dass falsche Messwerte gemessen werden, während Sie Ihre Station an der Halterung installieren. Vergessen Sie nicht, den Schalter wieder einzuschalten, wenn Sie mit der Installation fertig sind.

Neilsen-Kellerman ist Eigentümer der beiden Unternehmen Ambient Weather und Kestrel. Anstatt eine völlig neue Plattform zu schaffen, wird die 6000 mit der Ambient Weather Netzwerk. Da eine Konsole nicht enthalten ist, verwenden Sie die AWN-App oder die Website, um Daten anzuzeigen.

Unsere Erfahrung

Wir kommen nur ungern auf den Preis zurück, aber er ist ein wichtiger Faktor. Nur sehr wenige Wetterstationen sind so teuer, daher haben wir uns die KestrelMet 6000 genauer angesehen als andere Stationen, die wir getestet haben. Und sie hat unsere Erwartungen erfüllt.

Es gibt ein paar Dinge, die für den 6000er sprechen und ihn so gut machen:

Anzeige

Der 24-Stunden-Sauglüfter sorgt für eine genaue Ablesung bei direkter Sonneneinstrahlung und gehört zur Standardausstattung.

Vogelspieße halten Ihre gefiederten Freunde davon ab, sich in Ihrem Regenmesser zu erleichtern.

Die Genauigkeit der Sensoren ist durchweg erstklassig.

Es ist einfach, zusätzliche Sensoren hinzuzufügen, die automatisch erkannt werden.

Starkes Wi-Fi. Wir haben die Station 200 Fuß von unserem nächsten Zugangspunkt entfernt, ohne dass es Probleme gibt.

Die Ambient Weather Network App ist übersichtlich und einfach zu bedienen.

Ich hatte allerdings einige Probleme mit dem Barometer. Während der Einrichtung sucht die Station nach der nächstgelegenen offiziellen Wetterstation und passt sie dann anhand des Höhenunterschieds an. Das schien nicht zu funktionieren, denn meine Messwerte lagen immer noch daneben. Möglicherweise handelt es sich aber um eine Störung auf Seiten von AWN: Ich bin gerade dabei, dies mit dem Kestrel-Support zu untersuchen (das Barometer ist werkseitig kalibriert, so dass keine Anpassung möglich ist).

Update - 17.7.23: Kestrel hat offenbar Anfang Juli dieses Problem behoben, das durch einen Softwarefehler verursacht wurde. Die barometrischen Druckwerte sind jetzt korrekt.

Das Fehlen der Solar/UV-Daten im 6000er ist merkwürdig. Diese Sensoren sind selbst im billigsten Modell enthalten. Ambient Weather Stationen und die WeatherFlow Tempest. Es gibt auch keinen Blitzsensor (zumindest im Moment). Aber ansonsten ist die Station fast perfekt.

Genauigkeit

Kurzer Hinweis: Unsere Teststation war etwa in Augenhöhe angebracht, so dass wir keinen genauen Test des Windmessers durchführen konnten.

Kestrels tragbare Wettermessgeräte sind sehr genau. Das Kestrel hat hier nicht enttäuscht. Die Lüfteransaugung half bei der Genauigkeit des Thermometers und Hygrometer. Während eines Großteils des Testzeitraums war es extrem trocken. Das bedeutete viele wolkenfreie Tage mit direkter Sonneneinstrahlung. Eine Wetterstation für den Hausgebrauch kann auch ohne Ventilator auf der warmen Seite liegen.

Das Anemometer ist sehr empfindlich, sogar noch empfindlicher als das Davis Vantage Vue. Es könnte auch am Alter liegen (Davis empfiehlt, die Anemometerbaugruppe alle paar Jahre auszutauschen), aber bei schwächerem Wind schien das 6000er besser zu funktionieren. Es verwendet ein Propellersystem anstelle des Standardbechers und der Windfahne, was einige Unterschiede erklären könnte.

Anzeige

Während wir planen, unsere Regenmesser-Tests zu aktualisieren, sobald Mutter Natur kooperiert, haben wir die Messwerte des Davis Vantage Vue und des 6000 mit unseren Stratus Präzisions-Regenmesser Messwerteein analoger Regenmesser, der nach NWS-Spezifikationen gebaut wurde. In der nachstehenden Tabelle sind diese Ergebnisse aufgeführt.

Stratus Regenmesser Davis Vantage Vue KestrelMet 6000 Aufgelistete Exaktheit – +/- 5% +/- 5% Aktueller Stand 0.07" 0.07″ 0.07″ (+0%)

Die KestrelMet 6000 und Davis Vantage Vue waren so genau wie die Stratus. Dies sagt uns zwar nicht viel, aber Regenmesser mit Kippschaufel (sowohl der Vantage Vue als auch der Vantage 6000) neigen bei leichterem Regen zu einer Unterschätzung der Niederschlagsmenge und bei stärkeren Regenfällen zu einer Überschätzung der Niederschlagsmenge, insbesondere bei Regen von geringerer Qualität.

Kestrel, wir sind beeindruckt

Ich war skeptisch, als ich erfuhr, dass Kestrel eine Wetterstation für zu Hause herstellen wollte. Sie haben sich zwar einen Namen gemacht in Handheld-WetterstationenEine Wetterstation für zu Hause ist ein ganz anderes Gerät. Kestrel hat seine Hausaufgaben gemacht. Diese Station ist auf Augenhöhe mit der Davis Vantage Pro2 und jeder Prosumer-Wetterstation auf dem Markt.

Die wichtigsten Aspekte einer modernen Wetterstation für Verbraucher sind Internetkonnektivität, Smart-Home-Konnektivität und Erweiterbarkeit. Während der Preis die Punktzahl der 6000er in unserer Metrik nach unten zieht, ist es die nur Station, um in allen von uns verwendeten Kriterien, einschließlich Genauigkeit, Haltbarkeit, Funktionsumfang und Benutzerfreundlichkeit, eine perfekte Bewertung zu erhalten.

Am meisten freuen wir uns über die Erweiterbarkeit, die den 6000er an viele Orte bringen könnte. Wir hoffen auf eine Blitzerkennung und UV/Solar, denn das waren die einzigen Dinge, die wir vermisst haben. Aber der Rest der Station ist so gut, dass er über die wenigen Unzulänglichkeiten hinwegtäuscht.

Dennoch ist diese Station für den Wetterliebhaber gedacht. Bei einem Preis von $999 werden nicht viele das Geld für die 6000 haben: In diesem Fall empfehlen wir stattdessen die WeatherFlow Tempest, die unsere erste Wahl bleibt (aber nur kaum). Aber wenn Sie Wert auf Genauigkeit legen und weniger als die $1.000-2.000 Prosumer-Wetterstationen wie die Vantage Pro2 bezahlen möchten, ist die KestrelMet 6000 eine gute Wahl.