9 Cyber Monday Weather Station Deals on Amazon

Black Friday might be over, but there are plenty of great Cyber Monday väderstation deals, including some new ones that have recently appeared.

As you might have guessed from our name, we have tested quite a few weather stations (and own quite a few too)! So what are det bästa vädret station erbjudanden denna semester? Vi har hittat några bra erbjudanden hittills och kommer att komplettera listan under hela rean!

Innan du handlar

The Best Cyber Monday Weather Station Deals

For the first time in at least two years, the entire Ambient Weather line is on sale for Cyber Monday, including a rare deal on the WS-5000!

Bästa expanderbarhet Ambient Weather WS-5000 The WS-5000 is Ambient Weather's top-of-the-line weather station, and it shows. Accuracy is on par with the Davis Vantage Pro2, and smart home connectivity a new sonic anemometer make this our top pick. Proffs: Bra konsol i färg

Bra konsol i färg En imponerande lista över tillvalssensorer

En imponerande lista över tillvalssensorer Anslutningsmöjligheter för smarta hem

Anslutningsmöjligheter för smarta hem Improved barometer and rainfall accuracy (from WS-2902 series) Kons: Omständlig installation av konsol

Omständlig installation av konsol Vissa sensorer måste återställas för att ansluta till konsolen Anslutningsmöjligheter: Wi-Fi Displaystorlek och typ: 7,2-tums TFT LCD-skärm Strömförsörjning: Solenergi, 5 'AAA'

At $360, the WS-5000 is at the best price it’s been all year, and if you’ve been holding off because of the $450 price tag, now’s the time to scoop the WS-5000 up. This deal likely ends at midnight Cyber Monday (Pacific Time), so don’t wait.

Bästa mixen av värde och funktionalitet Ambient Weather WS-2000 Om WS-5000 är för dyr för dig kan du istället överväga WS-2000, som har samma avancerade konsol, men med WS-2902:s sensorpaket. Proffs: WS-5000:s expansionsmöjligheter utan prisskillnad

WS-5000:s expansionsmöjligheter utan prisskillnad Färgvisning

Färgvisning Konkurrenskraftigt pris Kons: Använder en sensorsvit av lägre kvalitet

Använder en sensorsvit av lägre kvalitet Konsolgränssnittet är inte det bästa Anslutningsmöjligheter: Wi-Fi Displaystorlek och typ: 7,2-tums TFT LCD-skärm Strömförsörjning: Solenergi, 3 'AAA'

The Ambient Weather WS-2000 is like a mix of the best of both the WS-2902 and WS-5000 in a more affordable package. The WS-2000 uses the WS-2902’s console but opts for the WS-5000’s console, which is a significant (and worthy) upgrade. The better console allows you to add optional sensors and view them on the console screen, something the WS-2902 cannot.

Den tidiga försäljningen av WS-2000 sänker priset på Amazon med 20%, vilket är ungefär genomsnittligt.

Väderstation för hemmet med bästa budget Ambient Weather WS-2902 Vi blev förvånade över hur exakt Ambient Weather WS-2902 var, med tanke på dess pris. Vi rekommenderar den helhjärtat till väderobservatörer med en budget. Proffs: Bästa värde när det gäller kapacitet

Bästa värde när det gäller kapacitet Klassledande anslutningsmöjligheter för smarta hem

Klassledande anslutningsmöjligheter för smarta hem Bra noggrannhet för priset

Bra noggrannhet för priset Solid konstruktion Kons: Konsolavläsningar uppdateras mer sällan än andra modeller Anslutningsmöjligheter: Wi-Fi Displaystorlek och typ: Ingen Strömförsörjning: Solenergi

Åtminstone för tillfället är försäljningspriset på WS-2902 ganska nedslående, eftersom det är en bra $20 över vad det har varit tidigare. Till det här priset skulle vi shoppa runt någon annanstans, eller vänta och se om affären blir bättre när vi närmar oss Black Friday - helt möjligt.

Oavsett vilket Ambient Weather WS-2902 väderstation är otroligt kompakt och innehåller alla de viktigaste komponenterna i en professionell väderstation till en bråkdel av priset, med exakta avläsningar som konkurrerar med stationer som är många gånger dyrare. Professionell utrustning kan kosta hundratals dollar för ett instrument, så den här väderstation är en bra affär.

Om du funderar på att köpa en väderstation för nybörjare som innehåller de grundläggande väderövervakningsinstrumenten som redan är förkalibrerade, är denna väderstation ett bra alternativ.

Ambient Weather WS-2902 har följande egenskaper:

Integrerad hygrometer/termometer för inomhus- och utomhusbruk (relativ luftfuktighet och temperatur)

Kopp anemometer (vindhastighet)

Vindflöjel (vindriktning)

Regnmätare

Solstrålning och ljusintensitet

Barometer (barometriskt tryck)

Prime Members Save 20% Ambient Weather WS-1965 Weather Station $136.99 Large LCD Display

Measures wind speed/direction, temperature, humidity, rainfall, UV and solar radiation

A cheaper alternative to the WS-2902

A cheaper alternative to the WS-2902

If you’re a Prime member, you can grab the WS-1965 for just $109, the lowest price we’ve seen since it debuted earlier this year. And it has internet connectivity, too!

Bästa smarta väderstation WeatherFlow Tempest Vädersystem $339.00 Den WeatherFlow Tempest är den väderstation du ska köpa om du äger ett smart hem. Funktionerna för att upptäcka blixtnedslag är också de bästa vi har sett. Och du kan använda kampanjkoden TWSE23 för 10% rabatt om du köper direkt från WeatherFlow. Proffs: Mycket snabb installation

Mycket snabb installation Enastående blixtdetektering

Enastående blixtdetektering Relativt exakt instrumentering

Relativt exakt instrumentering Redo för det smarta hemmet Kons: Den haptiska regnsensorn mäter inte nederbörd tillräckligt noggrant

Den haptiska regnsensorn mäter inte nederbörd tillräckligt noggrant Ingen expanderbarhet

Ingen expanderbarhet Pris Anslutningsmöjligheter: Wi-Fi Strömförsörjning: Solenergi

Även om WeatherFlow Tempest ännu inte finns till försäljning på Amazon har vi uppmärksammats på en kampanjkod, 'GIFT20,' vilket ger dig en större rabatt om du köper direkt från WeatherFlow. Leveransdatumen på Tempest på Amazon glider när vi kommer närmare Black Friday (det är en av deras mest populära modeller), så vi rekommenderar att köpa direkt om möjligt (utanför USA kommer de flesta platser att behöva använda Amazon, har WeatherFlow tidigare berättat för oss).

WeatherFlow Tempest ansluter väderdata i realtid till en väldesignad smartphone-app. Tempest innehåller fler nederbördsmått än de andra väderstationerna, inklusive regnintensitet, varaktighet och nettoackumulering. Den har även en blixtdetektorvilket gör den till ett bättre alternativ för områden med frekventa åskväder and severe weather.

Tempest väderstation innehåller följande:

Rapporter om stationstryck och tryck vid havsytan

Pyranometer

Regnsensor (känner av regnets intensitet, varaktighet och ackumulering)

Ultraljudsvindgivare (mäter vindriktning och vindhastighet)

Detektor för blixtnedslag

Andra plats - Väderstationer Ecowitt Väderstation Wittboy Utomhussensorn innehåller en haptisk regnsensor, ljus- och UV-sensorer, en ultraljudssensor för vindhastighet samt både temperatur- och fuktighetssensorer

Anslutning till Weather Underground och WeatherCloud

Inkluderar Wi-Fi-hubb Compatible with other Ecowitt sensors Tillgänglig i USA? Ja Tillgänglighet: Australien, Kanada, Storbritannien, USA

At $200, the Ecowitt Wittboy — a clone of the WeatherFlow Tempest minus the lightning detection — is a steal, and also at the lowest price all year.

Spara $50 genom Cyber Monday AcuRite Atlas professionell väderstation $279.41 $228.99 HD-skärm med batteribackup och integrerad Wi-Fi-anslutning

Snabbaste uppdateringarna till Weather Underground av alla väderstationer för hemmabruk

Väderprognoser upp till 12 timmar i förväg

Detektering av blixtar

Väderförhållanden i realtid: Inomhus- och utomhustemperatur, luftfuktighet, vindhastighet, vindriktning, UV-strålning, ljusintensitet, barometertryckstrender och totala regnmängder Köp nu Vår granskning TWSE deltar i Amazon Associates och andra affiliate-program och kan tjäna en provision som ett resultat av att klicka på en av ovanstående länkar.

Den AcuRite Atlas är en station som vi har testat, men den hamnade inte på vår lista över bästa väderstationer för hemmet eftersom andra stationer fick högre poäng. Även om den inte är lika exakt som mer avancerade stationer, får du en hel del för priset, inklusive alternativet för blixtdetektering, som visserligen inte är lika känslig som WeatherFlow Tempest, men ändå gör ganska bra ifrån sig.

Vår favoritfunktion för internetanslutna AcuRite-stationer är myAcuRite-appen. Vi har länge berömt deras utvecklingsteam för ett väldesignat användargränssnitt som fungerar på samma sätt på både mobila och stationära skärmar.

Normalt kostar den $279, men under Black Friday kan du köpa den för $229, vilket inte är det lägsta pris vi har sett, men ändå en bra affär.

AcuRite Iris (5-i-1) Väderstation för hemmabruk $149.99 $112.68 Anslut enkelt din väderstationsdisplay för inomhusbruk till Weather Underground för fjärrövervakning

Ta emot över 25 datapunkter och ställ in larm

Wireless weather station with a built-in anemometer, wind vane, barometer, hygrometer, rain gauge, and thermometer

Samlar in höjddata och kombinerar dem med barometertrycksdata för att ge en personlig väderprognos Köp nu TWSE deltar i Amazon Associates och andra affiliate-program och kan tjäna en provision som ett resultat av att klicka på en av ovanstående länkar.

Detta är bara en av de många AcuRite Iris-modellerna som finns tillgängliga, men åtminstone tidigt är detta en av de modeller som ingår i Amazons tidiga erbjudanden. Eftersom det är en Iris-modell innehåller den alla de grundläggande vädervariabler du kan förvänta dig, men har inte Atlas expanderbarhet.

La Crosse Technology S82967 Trådlös digital personlig väderstation $61.95 $33.95 Inomhus-/utomhustemperatur (F/C) och luftfuktighet (%RH)

Trendpilar och anpassningsbara varningar

Hög och låg temperatur samt datumstämpel

Köp nu TWSE deltar i Amazon Associates och andra affiliate-program och kan tjäna en provision som ett resultat av att klicka på en av ovanstående länkar.

Det är svårt att kalla detta en "väderstation", men vi ville notera denna affär. Till halva priset är det ett bra köp för någon som bara letar efter inomhus- och utomhustemperatur och fuktighet som inte behöver den för att vara ansluten till internet.

Fler erbjudanden om väderstationer kommer... håll utkik