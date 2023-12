9 Cyber Monday Weather Station Deals on Amazon

Black Friday might be over, but there are plenty of great Cyber Monday estação meteorológica deals, including some new ones that have recently appeared.

As you might have guessed from our name, we have tested quite a few weather stations (and own quite a few too)! So what are o melhor clima station deals this holiday? We’ve found a few good deals so far, and will add to this list throughout the sale!

Confira nosso blog ao vivo sobre o feriado - AO VIVO AGORA até 17 de dezembro!

Antes de comprar

The Best Cyber Monday Weather Station Deals

For the first time in at least two years, the entire Ambient Weather line is on sale for Cyber Monday, including a rare deal on the WS-5000!

Melhor expansibilidade Ambient Weather WS-5000 A WS-5000 é a estação meteorológica topo de linha do Ambient Weather, e isso é visível. A precisão está no mesmo nível da estação Davis Vantage Pro2e conectividade para casa inteligente e um novo anemômetro sônico fazem desta a nossa principal escolha. Prós: Excelente console colorido

Configuração complicada do console Alguns sensores precisaram ser redefinidos para se conectarem ao console Conectividade: Wi-Fi Tamanho e tipo de display: LCD TFT de 7,2 polegadas Fornecimento de energia: Solar, 5 'AAA'.

At $360, the WS-5000 is at the best price it’s been all year, and if you’ve been holding off because of the $450 price tag, now’s the time to scoop the WS-5000 up. This deal likely ends at midnight Cyber Monday (Pacific Time), so don’t wait.

Melhor Mistura de Valor e Funcionalidade Ambient Weather WS-2000 Se o WS-5000 é muito caro para você, considere o WS-2000, que apresenta o mesmo console de alta tecnologia, mas com o conjunto de sensores do WS-2902. Prós: A capacidade de expansão do WS-5000 sem o preço

Usa um conjunto de sensores de qualidade inferior A interface do console não é das melhores Conectividade: Wi-Fi Tamanho e tipo de display: LCD TFT de 7,2 polegadas Fornecimento de energia: Solar, 3 'AAA'.

O Ambient Weather WS-2000 é como uma mistura do melhor do WS-2902C e do WS-5000 em um pacote mais acessível. O WS-2000 usa o console do WS-2902C, mas opta pelo console do WS-5000, que é uma atualização significativa (e digna). O console melhor permite adicionar sensores opcionais e visualizá-los na tela do console, algo que não é possível no WS-2902C.

The early sale on the WS-2000 knocks 20% off the price on Amazon, which is about average.

Melhor Estação Meteorológica de Casa do Orçamento Ambient Weather WS-2902 Ficamos surpresos com a precisão do Ambient Weather WS-2902, considerando seu preço. Recomendamos de todo o coração para observadores meteorológicos com orçamento limitado. Prós: Melhor valor em termos de recursos

Melhor valor em termos de recursos A melhor conectividade de casa inteligente da categoria

A melhor conectividade de casa inteligente da categoria Ótima precisão pelo preço

Ótima precisão pelo preço Construção sólida Cons: As leituras do console são atualizadas com menos frequência do que em outros modelos Conectividade: Wi-Fi Tamanho e tipo de display: Nenhum Fornecimento de energia: Solar

At least for now, the sale price on the WS-2902 is pretty disappointing, as it’s a good $20 above what it has been in the past. At this price, we’d shop around elsewhere, or wait and see if the deal gets better as we get closer to Black Friday — completely possible.

Regardless, the Ambient Weather WS-2902 weather station é incrivelmente compacto e inclui todos os principais componentes de uma estação meteorológica profissional por uma fração do preço, com leituras precisas que rivalizam com estações muito mais caras. Equipamentos profissionais podem custar centenas de dólares por um instrumento, portanto, este estação meteorológica is a great deal.

é um ótimo negócio. Se estiver pensando em comprar uma estação meteorológica para iniciantes que inclua os instrumentos básicos de monitoramento meteorológico já pré-calibrados, essa estação meteorológica é uma ótima opção.

The Ambient Weather WS-2902 features the following:

Higrômetro/termômetro integrado para ambientes internos e externos (umidade relativa e temperatura)

Anemômetro de copo (velocidade do vento)

Cata-vento (direção do vento)

Pluviômetro

Radiação solar e intensidade da luz

Barômetro (pressão barométrica)

If you’re a Prime member, you can grab the WS-1965 for just $109, the lowest price we’ve seen since it debuted earlier this year. And it has internet connectivity, too!

Melhor estação meteorológica inteligente WeatherFlow Tempest Sistema Meteorológico $339.00 O WeatherFlow Tempest is the weather station to buy if you own a smart home. The lightning detection capabilities are also the best we've seen. And you can use promo code TWSE23 por 10% fora se você comprar diretamente do WeatherFlow. Prós: Configuração super rápida

Configuração super rápida Detecção excepcional de raios

Detecção excepcional de raios Instrumentação bastante precisa

Instrumentação bastante precisa Pronto para a casa inteligente Cons: O sensor de chuva háptico não mede a precipitação com precisão suficiente

O sensor de chuva háptico não mede a precipitação com precisão suficiente Sem possibilidade de expansão

Sem possibilidade de expansão Preço Conectividade: Wi-Fi Fornecimento de energia: Solar

While the WeatherFlow Tempest isn’t on sale on Amazon yet, we’ve been alerted to a promo code, ‘GIFT20,’ which will give you a bigger discount if you buy from WeatherFlow directly. The ship dates on the Tempest on Amazon do slip as we get closer to Black Friday (it’s one of their most popular selling models), so we recommend buying directly if possible (outside of the US, most places will need to use Amazon, WeatherFlow has previously told us).

The WeatherFlow Tempest connects real-time weather data to a well-designed smartphone app. The Tempest includes more precipitation metrics than the other weather stations, including rain intensity, duration, and net accumulation. It even features a detector de relâmpagos, making it a better option for areas with frequent tempestades and severe weather.

A estação meteorológica Tempest inclui o seguinte:

Relatórios de pressão da estação e pressão do nível do mar

Piranômetro

Sensor de chuva (detecta a intensidade, a duração e o acúmulo da chuva)

Sensor de vento ultrassônico (mede a direção e a velocidade do vento)

Detector de raios

Vice-campeão - Estações meteorológicas Estação meteorológica Ecowitt Wittboy O sensor externo contém um sensor de chuva háptico, sensores de luz e UV, um sensor ultrassônico de velocidade do vento e sensores de temperatura e umidade

Conecta-se ao Weather Underground e ao WeatherCloud

Inclui hub Wi-Fi Compatible with other Ecowitt sensors Disponível nos EUA? Sim Disponibilidade: Austrália, Canadá, Reino Unido, EUA

At $200, the Ecowitt Wittboy — a clone of the WeatherFlow Tempest minus the lightning detection — is a steal, and also at the lowest price all year.

O AcuRite Atlas is a station that we’ve tested, but it didn’t make our best home weather stations ratings as other stations scored higher. While it isn’t as accurate as higher-end stations, you get quite a bit for the price, including the option for lightning detection, which while not as sensitive as the WeatherFlow Tempest, still does fairly well.

Our favorite feature of internet-connected AcuRite stations is the myAcuRite app. We’ve long complemented their development team for a well-designed user interface that works the same on both mobile and desktop screens.

Normally $279, you’ll be able to pick this up for $229 during Black Friday, which while not the lowest price we’ve seen, is still a good deal.

This is just one of the many AcuRite Iris models available, however at least early on this is one of the models that is included in Amazon’s early deals. As it is an Iris model, it includes all the basic weather variables you’d expect, but doesn’t have the expandability of the Atlas.

It’s tough to call this a “weather station,” but we wanted to note this deal. At half off, it’s a good buy for someone only looking for indoor and outdoor temperature and humdity that doesn’t need it to be connected to the internet.

Mais ofertas de estações meteorológicas estão por vir... fique atento