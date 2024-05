Escolha profissional 9.5/10 Nossa pontuação Encontre o Melhor NegócioLeia nossa revisão A instalação é fácil

Kestrel produz incríveis medidores meteorológicos. Mas será que ele pode ser uma ótima casa? estação meteorológica? Temos nossa resposta, e ela é o KestrelMet 6000.

A estação meteorológica celular KestrelMet 6000 foi lançada há um ano, mas custa $1.299. Como nem todo mundo precisa disso, a empresa lançou um modelo somente com Wi-Fi com um preço mais acessível de $999 nesta primavera. Mas ele ainda é significativamente mais caro do que o WeatherFlow Tempest e em linha com os preços do Davis Vantage Pro2.

O KestrelMet 6000 é diferente de tudo o que o Kestrel já lançou antes. Ao contrário de seus medidores meteorológicos, ele foi projetado para uso fixo. É também uma estação grande, aproximadamente do mesmo tamanho que a Davis Vantage Pro2, totalmente montado. Testamos a versão Wi-Fi, mas eu optaria pela versão celular para uso remoto ou onde a conectividade Wi-Fi pode ser ruim.

Recursos e opções padrão do KestrelMet 6000

O 6000 mede todos os elementos básicos: temperatura, umidade, velocidade e direção do vento, pressão barométrica e precipitação. Um sensor de umidade das folhas ($149), um sensor de irradiância solar ($199) e um kit de sensor de solo ($599) também estão disponíveis, mas a maioria achará os sensores padrão mais do que suficientes. Você também precisará escolher um suporte: O Kestrel oferece um tripé ($99) ou montagem mono ($69) construído especificamente para o KestrelMet 6000.

KestrelMet 6000 vs. Davis Vantage Pro2

As estações meteorológicas "prosumer" não têm muita concorrência, pois não são vendidas em um número tão grande quanto as estações meteorológicas mais baratas. As estações meteorológicas comparáveis aqui seriam apenas da Davis: a Davis' Vantage Pro2 ou Pro2 Plus. No entanto, qualquer um dos modelos precisa de hardware adicional para conectar sua estação à Internet.

Ao contrário do 6000, a instalação do Vantage Pro2 é um pouco mais complexa. Você também ganha aspiração do ventilador (somente o Pro2 Plus oferece isso), e nossa experiência constatou que o 6000 é tão preciso quanto uma estação Davis, com melhores ferramentas para visualizar e analisar seus dados.

Kestrel Met 6000 vs. Davis Vantage Vue

Como proprietários de longa data de uma estação meteorológica Davis Vantage VuePor isso, estávamos especialmente interessados em descobrir o desempenho do 6000 em relação a ele. Embora, em geral, o Vantage Vue se saiu bem em fornecer leituras precisas; em dias ensolarados, notamos a diferença nas leituras de temperatura. O Vantage Vue reportaria cerca de 1-2° muito alto nessas situações.

Ainda assim, com o novo Console WeatherLinkSe o Vantage Vue não for uma estação meteorológica, o Vantage Vue ainda pode ser uma opção para aqueles que não têm $1.000 para gastar em uma estação meteorológica.

KestrelMet 6000 vs. WeatherFlow Tempest

O 6000 e o Tempest são estações meteorológicas inteligentes prontas para uso doméstico com suporte a IFFTT. No entanto, o KestrelMet é superior ao Tempest em quase todos os aspectos. A única coisa que o KestrelMet 6000 não tem é detecção de raiosque, em nossa opinião, é um dos recursos de destaque do Tempest, além de sensores solares e de UV.

As leituras no 6000 também são muito mais precisas em geral, especialmente no departamento de precipitação. Embora o pluviômetro háptico seja inovador, ele não é tão preciso quanto os pluviômetros tradicionais de copo basculante da maioria das estações meteorológicas domésticas. pluviômetros.

Instalação

O Kestrel é enviado com o KestrelMet 6000 quase totalmente pré-montado, exigindo um trabalho mínimo. Na pasta de instruções, você encontrará parafusos extras, uma chave de fenda e uma chave Allen. A fixação do anemômetro foi a parte mais trabalhosa que tive de fazer, além de prender o mastro ao suporte. Como resultado, você provavelmente gastará cerca de 20 minutos nessa parte do processo. As instruções também são claras e fáceis de seguir.

O Kestrel levou algum tempo para garantir que o processo de instalação fosse tranquilo. Tive menos problemas para configurar isso do que alguns Ambient Weather estações que testei. A maior parte do meu tempo de instalação foi gasto para obter o nível do conjunto de sensores (necessário para a precisão do pluviômetro). Você vai querer ter um nível próximo que seja pelo menos tão longo quanto o diâmetro do balde do pluviômetro. Embora seu telefone funcione com dificuldade, um nível tornará isso muito mais fácil.

Não se esqueça de acionar o interruptor de alimentação na parte inferior do conjunto de sensores depois de configurar o sensor em sua rede Wi-Fi. Isso evitará que leituras falsas sejam medidas enquanto você instala a estação no suporte. Lembre-se de ligá-lo novamente depois de concluir a instalação.

A Neilsen-Kellerman é proprietária do Ambient Weather e do Kestrel. Em vez de criar uma plataforma totalmente nova, o 6000 se conecta à plataforma Rede Ambient Weather. Como um console não está incluído, você usa o aplicativo ou o site da AWN para visualizar os dados.

Nossa experiência

Não gostamos de voltar ao preço, mas ele é um fator importante. Pouquíssimas estações meteorológicas são tão caras, portanto, a KestrelMet 6000 foi analisada mais de perto do que outras estações que testamos. E ela atendeu às nossas expectativas.

Alguns aspectos do 6000 o tornam tão bom:

O ventilador de aspiração de 24 horas mantém a leitura precisa sob luz solar direta e é um recurso padrão.

Os espigões para pássaros impedem que seus amigos de penas se aliviem em seu pluviômetro.

A precisão do sensor em toda a linha é de alto nível.

É fácil adicionar outros sensores, que são detectados automaticamente.

Wi-Fi forte. Temos a estação a 200 pés de distância de nosso ponto de acesso mais próximo sem nenhum problema.

O aplicativo de rede Ambient Weather é bem organizado e fácil de usar.

No entanto, tive alguns problemas com o barômetro. Durante a configuração, a estação procura a estação meteorológica oficial mais próxima e, em seguida, ajusta-a com base na diferença de elevação. Isso não pareceu funcionar, pois minhas leituras ainda estavam erradas. No entanto, isso pode ser uma falha da AWN: No momento, estou investigando isso com o suporte do Kestrel (o barômetro é calibrado de fábrica, portanto, não há ajuste disponível).

Atualização - 17/07/23: O Kestrel aparentemente corrigiu esse problema no início de julho, que foi causado por um erro de software. As leituras de pressão barométrica agora estão corretas.

A omissão de dados solares/UV do 6000 é estranha. Esses sensores estão incluídos até mesmo nos modelos mais baratos Estações Ambient Weather e o WeatherFlow Tempest. Também não há sensor de raios (pelo menos no momento). Mas, fora isso, a estação é quase perfeita.

Precisão

Observação rápida: nossa estação de teste foi montada mais ou menos na altura dos olhos, portanto não foi possível fazer um teste preciso do anemômetro.

Medidores meteorológicos portáteis do Kestrel são altamente precisos. O Kestrel não decepcionou nesse aspecto. A aspiração do ventilador ajudou na precisão do termômetro e higrômetro. Durante a maior parte do período de teste, o clima estava extremamente seco. Isso significou muitos dias sem nuvens e com luz solar direta. Uma estação meteorológica doméstica pode errar para o lado quente sem a aspiração do ventilador.

O anemômetro é altamente sensível, ainda mais do que o Davis Vantage Vue. Também pode ser devido à idade (Davis recomenda a substituição do conjunto do anemômetro a cada poucos anos), mas em ventos mais fracos, o 6000 pareceu funcionar melhor. Ele usa um sistema de hélice em vez do copo e da palheta padrão, o que pode explicar algumas diferenças.

Embora planejemos atualizar nossos testes de pluviômetro assim que a Mãe Natureza colaborar, comparamos as leituras do Davis Vantage Vue e do 6000 com nossas Leituras do pluviômetro de precisão Stratusum pluviômetro analógico construído de acordo com as especificações do NWS. O gráfico abaixo listará esses resultados.

Pluviômetro Stratus Davis Vantage Vue KestrelMet 6000 Precisão listada – +/- 5% +/- 5% Leitura real 0.07" 0.07″ 0.07″ (+0%)

O KestrelMet 6000 e o Davis Vantage Vue foram tão precisos quanto o Stratus. Embora isso possa não nos dizer muito, os pluviômetros de “balde basculante” (que são tanto o Vantage Vue quanto o 6000) tendem a subcontar em chuvas mais leves e a superestimar em chuvas mais fortes, especialmente as de qualidade inferior.

Kestrel, estamos impressionados

Fiquei cético quando soube que a Kestrel queria produzir uma estação meteorológica doméstica. Embora eles certamente tenham feito um nome na estações meteorológicas portáteisSe você não tem uma estação meteorológica, uma estação meteorológica doméstica é um dispositivo totalmente diferente. O Kestrel fez a lição de casa. Essa estação está no mesmo nível da Davis Vantage Pro2 e de qualquer outra estação meteorológica para consumidores no mercado.

Os aspectos mais importantes de uma estação meteorológica moderna para o consumidor são a conectividade com a Internet, a conectividade com a casa inteligente e a capacidade de expansão. Embora o preço diminua a pontuação do 6000 em nossas métricas, ele é o somente para obter uma pontuação perfeita em todas as métricas que usamos, incluindo precisão, durabilidade, conjunto de recursos e facilidade de uso.

Estamos muito animados com a capacidade de expansão, que pode levar o 6000 a vários lugares. Esperamos que haja detecção de raios e UV/solar, pois foram as únicas coisas que sentimos que estavam faltando. Mas o restante da estação é tão bom que esconde suas poucas deficiências.

Dito isso, essa estação foi projetada para os entusiastas do clima. Por $999, muitos não terão recursos para a 6000: nesse caso, recomendamos a WeatherFlow Tempest, que continua sendo nossa principal escolha (mas apenas quase nada). Mas se você se importa com a precisão e quer pagar menos do que as estações meteorológicas prosumer $1.000-2.000, como a Vantage Pro2, o KestrelMet 6000 é uma ótima opção.