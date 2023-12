9 Cyber Monday Weather Station Deals on Amazon

Black Friday might be over, but there are plenty of great Cyber Monday Wetterstation deals, including some new ones that have recently appeared.

Wie unser Name schon vermuten lässt, haben wir eine ganze Reihe von Wetterstationen getestet (und besitzen auch eine ganze Reihe davon)! Was also sind das beste Wetter Bahnhofsgeschäfte in den Ferien? Wir haben schon einige gute Angebote gefunden und werden diese Liste im Laufe des Verkaufs noch ergänzen!

Besuchen Sie unseren Weihnachts-Live-Blog - JETZT LIVE bis zum 17. Dezember!

Bevor Sie einkaufen

The Best Cyber Monday Weather Station Deals

For the first time in at least two years, the entire Wetter in der Umgebung line is on sale for Cyber Monday, including a rare deal on the WS-5000!

Beste Erweiterungsmöglichkeiten Umgebungswetter WS-5000 Die WS-5000 ist die Spitzenwetterstation von Ambient Weather, und das merkt man auch. Die Genauigkeit ist gleichauf mit der Davis Vantage Pro2und die Smart-Home-Konnektivität sowie ein neues akustisches Windmessgerät machen dieses Gerät zu unserer ersten Wahl.

Großartige vollfarbige Konsole Eine beeindruckende Liste optionaler Sensoren

Eine beeindruckende Liste optionaler Sensoren Intelligente Hauskonnektivität

Intelligente Hauskonnektivität Verbesserte Barometer- und Niederschlagsgenauigkeit (von WS-2902 Serien) Nachteile: Umständliche Einrichtung der Konsole

Konnektivität: Wi-Fi Größe und Art der Anzeige: 7,2-Zoll-TFT-LCD Stromversorgung: Solar, 5 'AAA'

At $360, the WS-5000 is at the best price it’s been all year, and if you’ve been holding off because of the $450 price tag, now’s the time to scoop the WS-5000 up. This deal likely ends at midnight Cyber Monday (Pacific Time), so don’t wait.

Beste Mischung aus Wert und Funktionalität Umgebungswetter WS-2000 Wenn Ihnen die WS-5000 zu teuer ist, sollten Sie stattdessen die WS-2000 in Erwägung ziehen, die über die gleiche hochwertige Konsole verfügt, jedoch mit der Sensorausstattung der WS-2902 ausgestattet ist.

Die Erweiterbarkeit der WS-5000 ohne den Preis Farbdisplay

Farbdisplay Preislich konkurrenzfähig Nachteile: Verwendet eine minderwertige Sensorausstattung

Konnektivität: Wi-Fi Größe und Art der Anzeige: 7,2-Zoll-TFT-LCD Stromversorgung: Solar, 3 'AAA'

Das Ambient Weather WS-2000 ist eine Mischung aus dem Besten des WS-2902C und des WS-5000 in einem günstigeren Paket. Die WS-2000 verwendet die Konsole der WS-2902C, entscheidet sich aber für die Konsole der WS-5000, die ein bedeutendes (und lohnenswertes) Upgrade darstellt. Mit der besseren Konsole können Sie optionale Sensoren hinzufügen und auf dem Bildschirm der Konsole anzeigen, was bei der WS-2902C nicht möglich ist.

Der frühe Verkauf der WS-2000 senkt den Preis auf Amazon um 20%, was in etwa dem Durchschnitt entspricht.

Beste Budget Wetterstation für Zuhause Umgebungswetter WS-2902 Wir waren überrascht, wie genau das Ambient Weather WS-2902 in Anbetracht seines Preises war. Wir empfehlen es von ganzem Herzen für Wetterbeobachter mit kleinem Budget.

Bester Wert in Bezug auf die Fähigkeiten Erstklassige Smart Home-Konnektivität

Erstklassige Smart Home-Konnektivität Große Genauigkeit für den Preis

Konnektivität: Wi-Fi Größe und Art der Anzeige: Keine Stromversorgung: Solar

Zumindest im Moment ist der Verkaufspreis der WS-2902 ziemlich enttäuschend, denn er liegt gut $20 über dem, was er in der Vergangenheit betragen hat. Bei diesem Preis würden wir uns anderweitig umsehen oder abwarten, ob sich das Angebot verbessert, wenn wir näher an Black Friday herankommen - was durchaus möglich ist.

Unabhängig davon ist die Ambient Weather WS-2902 Wetterstation ist unglaublich kompakt und enthält alle Hauptkomponenten einer professionellen Wetterstation zu einem Bruchteil des Preises, mit genauen Messwerten, die es mit Stationen aufnehmen können, die ein Vielfaches ihres Preises kosten. Professionelle Ausrüstung kann Hunderte von Dollar für ein Instrument kosten, so dass diese Wetterstation ist ein großartiges Angebot.

Wenn Sie darüber nachdenken, eine Wetterstation für Einsteiger zu kaufen, die die grundlegenden Wetterüberwachungsinstrumente bereits vorkalibriert enthält, ist diese Wetterstation eine gute Wahl.

Das Ambient Weather WS-2902 hat folgende Eigenschaften:

Integriertes Hygrometer/Thermometer für Innen und Außen (relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur)

Schalenanemometer (Windgeschwindigkeit)

Windfahne (Windrichtung)

Regenmesser

Sonneneinstrahlung und Lichtintensität

Barometer (barometrischer Druck)

Prime-Mitglieder sparen 20% Ambient Weather WS-1965 Wetterstation $136.99 Großes LCD-Display

Misst Windgeschwindigkeit/-richtung, Temperatur, Feuchtigkeit, Niederschlag, UV- und Sonnenstrahlung

Eine günstigere Alternative zum WS-2902

TWSE nimmt an Amazon Associates und anderen Partnerprogrammen teil und kann eine Provision verdienen, wenn Sie auf einen der oben genannten Links klicken.

Wenn Sie Prime-Mitglied sind, können Sie den WS-1965 für nur $109 erwerben - der niedrigste Preis, den wir seit seiner Einführung Anfang des Jahres gesehen haben. Und er hat auch Internetanschluss!

Beste intelligente Wetterstation WeatherFlow Tempest Wetter System $339.00 Die WeatherFlow Tempest ist die Wetterstation, die Sie kaufen sollten, wenn Sie ein intelligentes Haus besitzen. Die Blitzerkennungsfunktionen sind auch die besten, die wir je gesehen haben. Und Sie können den Promo-Code TWSE23 für 10% Rabatt, wenn Sie direkt von WeatherFlow kaufen.

Superschnelle Einrichtung Hervorragende Erkennung von Blitzen

Hervorragende Erkennung von Blitzen Ziemlich genaue Instrumentierung

Ziemlich genaue Instrumentierung Bereit für das intelligente Zuhause Nachteile: Haptischer Regensensor misst den Niederschlag nicht genau genug

Haptischer Regensensor misst den Niederschlag nicht genau genug Keine Erweiterbarkeit

Konnektivität: Wi-Fi Stromversorgung: Solar

Obwohl das WeatherFlow Tempest noch nicht bei Amazon erhältlich ist, wurden wir auf einen Promo-Code aufmerksam gemacht: 'GIFT20,', wodurch Sie einen größeren Rabatt erhalten, wenn Sie direkt bei WeatherFlow kaufen. Die Liefertermine für den Tempest auf Amazon rutschen, wenn wir uns Black Friday nähern (es ist eines ihrer beliebtesten Verkaufsmodelle), so dass wir empfehlen, direkt zu kaufen, wenn möglich (außerhalb der USA, die meisten Orte werden Amazon verwenden müssen, WeatherFlow hat uns zuvor gesagt).

Das WeatherFlow Tempest verbindet Echtzeit-Wetterdaten mit einer gut durchdachten Smartphone-App. Die Tempest umfasst mehr Niederschlagsmetriken als andere Wetterstationen, einschließlich Regenintensität, Dauer und Nettoakkumulation. Sie bietet sogar eine Blitzdetektorund ist damit eine bessere Option für Gebiete mit häufigen Gewitterstürme und Unwetter.

Die Tempest-Wetterstation umfasst Folgendes:

Berichte über den Stationsdruck und den Druck auf Meereshöhe

Pyranometer

Regensensor (erkennt Regenintensität, -dauer und -ansammlung)

Ultraschall-Windsensor (misst Windrichtung und Windgeschwindigkeit)

Blitzableiter

Zweiter Platz - Wetterstationen Ecowitt Wittboy Wetterstation Der Außensensor enthält einen haptischen Niederschlagssensor, Licht- und UV-Sensoren, einen Ultraschall-Windgeschwindigkeitssensor sowie Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren

Verbindet sich mit Weather Underground und WeatherCloud

TWSE nimmt an Amazon Associates und anderen Partnerprogrammen teil und kann eine Provision verdienen, wenn Sie auf einen der oben genannten Links klicken.

At $200, the Ecowitt Wittboy — a clone of the WeatherFlow Tempest minus the lightning detection — is a steal, and also at the lowest price all year.

Sparen Sie $50 bis Cyber Monday AcuRite Atlas Profi-Wetterstation $279.41 $228.99 HD-Display mit Akkubetrieb und integrierter Wi-Fi-Konnektivität

Schnellste Updates für Weather Underground von allen Wetterstationen für zu Hause

Wettervorhersagen bis zu 12 Stunden im Voraus

Erkennung von Blitzen

TWSE nimmt an Amazon Associates und anderen Partnerprogrammen teil und kann eine Provision verdienen, wenn Sie auf einen der oben genannten Links klicken.

Die AcuRite Atlas ist eine Station, die wir getestet haben, die es aber nicht in unsere Bewertung der besten Wetterstationen für Zuhause geschafft hat, da andere Stationen besser abschnitten. Sie ist zwar nicht so genau wie höherwertige Stationen, aber für den Preis bekommt man einiges geboten, einschließlich der Option für die Blitzerkennung, die zwar nicht so empfindlich ist wie die WeatherFlow Tempest, aber immer noch recht gut funktioniert.

Unser Lieblingsmerkmal der mit dem Internet verbundenen AcuRite-Stationen ist die myAcuRite-App. Wir loben das Entwicklungsteam seit langem für die gut gestaltete Benutzeroberfläche, die sowohl auf mobilen als auch auf Desktop-Bildschirmen gleich funktioniert.

Normalerweise $279, werden Sie in der Lage sein, diese für $229 während Black Friday abholen, die zwar nicht der niedrigste Preis, den wir gesehen haben, ist immer noch ein gutes Geschäft.

AcuRite Iris (5-in-1) Heim-Wetterstation $149.99 $112.68 Verbinden Sie Ihr Indoor-Wetterstations-Display einfach mit Weather Underground zur Fernüberwachung

Empfangen von über 25 Datenpunkten und Einstellen von Alarmen

Drahtlose Wetterstation mit eingebautem Windmesser, Windfahne und Barometer, Hygrometer, Regenmesser und Thermometer

TWSE nimmt an Amazon Associates und anderen Partnerprogrammen teil und kann eine Provision verdienen, wenn Sie auf einen der oben genannten Links klicken.

Dies ist nur eines der vielen verfügbaren AcuRite Iris-Modelle, aber zumindest am Anfang ist dies eines der Modelle, die in den frühen Angeboten von Amazon enthalten sind. Da es sich um ein Iris-Modell handelt, enthält es alle grundlegenden Wettervariablen, die Sie erwarten würden, hat aber nicht die Erweiterungsmöglichkeiten des Atlas.

La Crosse Technology S82967 Drahtlose digitale persönliche Wetterstation $61.95 $33.95 Innen-/Außentemperatur (F/C) und Luftfeuchtigkeit (%RH)

Trendpfeile und anpassbare Warnmeldungen

Höchst- und Tiefsttemperatur und Datumsstempel

TWSE nimmt an Amazon Associates und anderen Partnerprogrammen teil und kann eine Provision verdienen, wenn Sie auf einen der oben genannten Links klicken.

Es ist schwierig, dies als "Wetterstation" zu bezeichnen, aber wir wollten auf dieses Angebot hinweisen. Für die Hälfte des Preises ist es ein guter Kauf für jemanden, der nur die Innen- und Außentemperatur und die Luftfeuchtigkeit messen möchte und keine Internetverbindung benötigt.

Weitere Wetterstationsangebote in Kürze.