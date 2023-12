9 Cyber Monday Weather Station Deals on Amazon

Black Friday might be over, but there are plenty of great Cyber Monday weerstation deals, including some new ones that have recently appeared.

Zoals je misschien al aan onze naam kon zien, hebben we heel wat weerstations getest (en bezitten we er ook heel wat)! Dus wat zijn het beste weer Station deals deze vakantie? We hebben tot nu toe een paar goede deals gevonden en zullen deze lijst tijdens de uitverkoop aanvullen!

The Best Cyber Monday Weather Station Deals

For the first time in at least two years, the entire Ambient Weather line is on sale for Cyber Monday, including a rare deal on the WS-5000!

Beste uitbreidbaarheid Ambient Weather WS-5000 De WS-5000 is het topmodel weerstation van Ambient Weather en dat is te zien. De nauwkeurigheid is vergelijkbaar met die van de Davis Vantage Pro2en smart home-connectiviteit en een nieuwe sonische anemometer maken dit onze topper. Voordelen: Geweldige full-color console

Geweldige full-color console Een indrukwekkende lijst optionele sensoren

Een indrukwekkende lijst optionele sensoren Slimme connectiviteit voor thuis

Slimme connectiviteit voor thuis Verbeterde nauwkeurigheid van barometer en neerslag (van WS-2902 serie) Minpunten: Omslachtige console-installatie

Connectiviteit: Wi-Fi Schermgrootte en -type: 7,2-inch TFT LCD Voeding: Zonne-energie, 5 'AAA

At $360, the WS-5000 is at the best price it’s been all year, and if you’ve been holding off because of the $450 price tag, now’s the time to scoop the WS-5000 up. This deal likely ends at midnight Cyber Monday (Pacific Time), so don’t wait.

Beste mix van waarde en functionaliteit Ambient Weather WS-2000 Als de WS-5000 te duur voor je is, overweeg dan in plaats daarvan de WS-2000, die beschikt over dezelfde hoogwaardige console, maar met de sensorsuite van de WS-2902. Voordelen: De uitbreidbaarheid van de WS-5000 zonder de prijs

De uitbreidbaarheid van de WS-5000 zonder de prijs Kleurenscherm

Kleurenscherm Scherp geprijsd Minpunten: Gebruikt een sensorsuite van lagere kwaliteit

Connectiviteit: Wi-Fi Schermgrootte en -type: 7,2-inch TFT LCD Voeding: Zonne-energie, 3 'AAA

De Ambient Weather WS-2000 is als een mix van het beste van zowel de WS-2902C als de WS-5000 in een betaalbaarder pakket. De WS-2000 gebruikt de console van de WS-2902C maar kiest voor de console van de WS-5000, wat een aanzienlijke (en waardige) upgrade is. Met de betere console kun je optionele sensoren toevoegen en deze bekijken op het console-scherm, iets wat met de WS-2902C niet mogelijk is.

De vroege uitverkoop van de WS-2000 doet 20% af van de prijs op Amazon, wat ongeveer gemiddeld is.

Beste budget weerstation voor thuis Ambient Weather WS-2902 We waren verrast door de nauwkeurigheid van de Ambient Weather WS-2902, gezien zijn prijs. Wij bevelen dit toestel van harte aan voor weerkijkers met een budget. Voordelen: Beste waarde in termen van mogelijkheden

Beste waarde in termen van mogelijkheden De beste smart home-connectiviteit in zijn klasse

De beste smart home-connectiviteit in zijn klasse Grote nauwkeurigheid voor de prijs

Connectiviteit: Wi-Fi Schermgrootte en -type: Geen Voeding: Zonne-energie

Voorlopig is de verkoopprijs van de WS-2902 behoorlijk teleurstellend, want hij ligt ruim $20 boven wat hij in het verleden was. Voor deze prijs zouden we elders rondkijken, of wachten en zien of de deal beter wordt naarmate we dichter bij Black Friday komen - volledig mogelijk.

Hoe dan ook, de Ambient Weather WS-2902 weerstation is ongelooflijk compact en bevat alle hoofdonderdelen van een professioneel weerstation voor een fractie van de prijs, met nauwkeurige metingen die kunnen wedijveren met stations die vele malen duurder zijn. Professionele apparatuur kan honderden euro's kosten voor één instrument, dus deze weerstation is een geweldige deal.

is een geweldige deal. Als je overweegt om een weerstation voor beginners aan te schaffen dat de basisinstrumenten voor weermeting al voorgekalibreerd bevat, dan is dit weerstation een geweldige optie.

De Ambient Weather WS-2902 heeft de volgende kenmerken:

Geïntegreerde hygrometer/thermometer voor binnen en buiten (relatieve vochtigheid en temperatuur)

Bekeranemometer (windsnelheid)

Windvaan (windrichting)

Regenmeter

Zonnestraling en lichtintensiteit

Barometer (barometerdruk)

Prime leden besparen 20% Ambient Weather WS-1965 Weerstation $136.99 Groot LCD-scherm

Meet windsnelheid/richting, temperatuur, vochtigheid, neerslag, UV- en zonnestraling

Een goedkoper alternatief voor de WS-2902

Vind de beste deal TWSE neemt deel aan Amazon Associates en andere affiliate programma's en kan een commissie verdienen als gevolg van het klikken op een van de bovenstaande links.

Als je lid bent van Prime kun je de WS-1965 kopen voor slechts $109, de laagste prijs die we hebben gezien sinds hij eerder dit jaar op de markt kwam. En hij heeft ook internetconnectiviteit!

Beste slimme weerstation WeatherFlow Tempest Weer $339.00 De WeatherFlow Tempest is het weerstation dat je moet kopen als je een slim huis hebt. De bliksemdetectiemogelijkheden zijn ook de beste die we hebben gezien. En je kunt promotiecode TWSE23 voor 10% korting als je rechtstreeks bij WeatherFlow koopt. Voordelen: Supersnelle installatie

Supersnelle installatie Uitstekende bliksemdetectie

Uitstekende bliksemdetectie Vrij nauwkeurige instrumentatie

Vrij nauwkeurige instrumentatie Klaar voor het slimme huis Minpunten: Haptische regensensor meet neerslag niet nauwkeurig genoeg

Haptische regensensor meet neerslag niet nauwkeurig genoeg Geen uitbreidingsmogelijkheden

Connectiviteit: Wi-Fi Voeding: Zonne-energie

Hoewel de WeatherFlow Tempest nog niet te koop is op Amazon, zijn we geattendeerd op een promotiecode, 'GIFT20,' waardoor je een grotere korting krijgt als je rechtstreeks bij WeatherFlow koopt. De verzenddata van de Tempest op Amazon verschuiven naarmate we dichter bij Black Friday komen (het is een van hun meest verkochte modellen), dus we raden aan om rechtstreeks te kopen als dat mogelijk is (buiten de VS zullen de meeste plaatsen Amazon moeten gebruiken, heeft WeatherFlow ons eerder verteld).

De WeatherFlow Tempest verbindt real-time weergegevens met een goed ontworpen smartphone app. De Tempest bevat meer neerslaggegevens dan de andere weerstations, waaronder regenintensiteit, duur en netto accumulatie. Het heeft zelfs een bliksemdetectorwaardoor het een betere optie is voor gebieden met frequente onweer en zwaar weer.

Het Tempest weerstation bevat het volgende:

Rapporten van stationsdruk en druk op zeeniveau

Pyranometer

Regensensor (detecteert regenintensiteit, -duur en -ophoping)

Ultrasone windsensor (meet windrichting en windsnelheid)

Bliksemdetector

Runner Up - Weerstations Ecowitt Wittboy Weerstation De buitensensor bevat een haptische neerslagsensor, licht- en UV-sensoren, een ultrasone windsnelheidssensor en temperatuur- en vochtigheidssensoren.

Maakt verbinding met Weather Underground en WeatherCloud

Inclusief Wi-Fi-hub Compatible with other Ecowitt sensors Verkrijgbaar in de VS? Ja Beschikbaarheid: Australië, Canada, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten

At $200, the Ecowitt Wittboy — a clone of the WeatherFlow Tempest minus the lightning detection — is a steal, and also at the lowest price all year.

Bespaar $50 tot en met Cyber Monday AcuRite Atlas Professioneel Weerstation $279.41 $228.99 HD-scherm met back-upbatterij en geïntegreerde Wi-Fi-connectiviteit

Snelste updates naar Weather Underground van alle weerstations thuis

Voorspelt het weer tot 12 uur van tevoren

Bliksemdetectie

Weersomstandigheden in real time: Binnen- en buitentemperatuur, vochtigheid, windsnelheid, richting, UV, lichtintensiteit, barometrische druktendensen en neerslagtotalen. Nu kopen Onze recensie TWSE neemt deel aan Amazon Associates en andere affiliate programma's en kan een commissie verdienen als gevolg van het klikken op een van de bovenstaande links.

De AcuRite Atlas is een weerstation dat we hebben getest, maar het haalde onze beoordeling van beste weerstations voor thuis niet omdat andere stations hoger scoorden. Hoewel het niet zo nauwkeurig is als de duurdere stations, krijg je heel wat voor de prijs, inclusief de optie voor bliksemdetectie, die weliswaar niet zo gevoelig is als de WeatherFlow Tempest, maar het nog steeds redelijk goed doet.

Onze favoriete functie van internet-connected AcuRite stations is de myAcuRite app. We hebben hun ontwikkelingsteam al lang gecomplimenteerd voor een goed ontworpen gebruikersinterface die hetzelfde werkt op zowel mobiele als desktopschermen.

Normaal gesproken is dit $279, maar je kunt het tijdens Black Friday kopen voor $229. Hoewel dit niet de laagste prijs is die we hebben gezien, is het nog steeds een goede deal.

AcuRite Iris (5-in-1) Weerstation voor thuisgebruik $149.99 $112.68 Sluit uw display van het weerstation binnenshuis eenvoudig aan op Weather Underground voor controle op afstand

Meer dan 25 gegevenspunten ontvangen en alarmen instellen

Draadloos weerstation met ingebouwde anemometer, windvaan, barometer, hygrometer, regenmeter en thermometer

Verzamelt hoogtegegevens en combineert deze met barometerdrukgegevens om een persoonlijke weersvoorspelling te maken Nu kopen TWSE neemt deel aan Amazon Associates en andere affiliate programma's en kan een commissie verdienen als gevolg van het klikken op een van de bovenstaande links.

Dit is slechts één van de vele AcuRite Iris modellen die beschikbaar zijn, maar in ieder geval is dit één van de modellen die deel uitmaakt van Amazon's vroege deals. Omdat het een Iris-model is, bevat het alle basisweervariabelen die je zou verwachten, maar het heeft niet de uitbreidingsmogelijkheden van de Atlas.

La Crosse Technology S82967 Draadloos Digitaal Persoonlijk Weerstation $61.95 $33.95 Temperatuur binnen/buiten (F/C) en vochtigheid (%RH)

Trendpijlen en aanpasbare waarschuwingen

Hoge en lage temperatuur en datumstempel

Nu kopen TWSE neemt deel aan Amazon Associates en andere affiliate programma's en kan een commissie verdienen als gevolg van het klikken op een van de bovenstaande links.

Het is moeilijk om dit een "weerstation" te noemen, maar we wilden deze deal toch even noemen. Met de helft korting is het een goede koop voor iemand die alleen op zoek is naar binnen- en buitentemperatuur en -vochtigheid en die geen internetverbinding nodig heeft.

Er komen nog meer weerstationaanbiedingen aan... blijf kijken!