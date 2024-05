KestrelMet 6000 Review

Pro-keuze 9.5/10 Onze score Vind de beste dealLees onze recensie Installatie is eenvoudig

Kestrel maakt ongelooflijke weermeters. Maar kan het ook een geweldig huis weerstation? Wij hebben ons antwoord, en het is de KestrelMet 6000.

Het KestrelMet 6000 weerstation met mobiele telefoon is al een jaar uit, maar kost $1.299. Niet iedereen heeft dat nodig. Niet iedereen heeft dat nodig, dus lanceerde het bedrijf dit voorjaar een Wi-Fi-only model met een betaalbaarder prijskaartje van $999. Maar het is nog steeds aanzienlijk duurder dan de WeatherFlow Tempest en in lijn met de prijzen voor de Davis Vantage Pro2.

De KestrelMet 6000 is anders dan alles wat Kestrel eerder heeft uitgebracht. In tegenstelling tot zijn weermeters is het bedoeld voor vast gebruik. Het is ook een groot station, ongeveer even groot als de Davis Vantage Pro2volledig gemonteerd. We hebben de Wi-Fi-versie getest, maar ik zou kiezen voor mobiel voor gebruik op afstand of als de Wi-Fi-verbinding slecht is.

KestrelMet 6000 Standaardfuncties en -opties

De 6000 meet alle basisgegevens: temperatuur, vochtigheid, windsnelheid en -richting, barometerdruk en neerslag. Een bladvochtigheidssensor ($149), een zonne-instralingssensor ($199) en een bodemsensorkit ($599) zijn ook verkrijgbaar, maar de meesten zullen de standaardsensoren meer dan voldoende vinden. Je zult ook een bevestiging willen kiezen: Kestrel biedt een statief ($99) of monomontage ($69) speciaal gebouwd voor de KestrelMet 6000.

KestrelMet 6000 vs. Davis Vantage Pro2

"Prosumer" weerstations hebben niet veel concurrentie, omdat ze niet in zulke grote aantallen worden verkocht als goedkopere weerstations. Vergelijkbare weerstations zijn hier uitsluitend van Davis: de Davis' Vantage Pro2 of Pro2 Plus. Voor beide modellen is echter extra hardware nodig om je station met het internet te verbinden.

In tegenstelling tot de 6000 is de installatie bij de Vantage Pro2 iets ingewikkelder. U krijgt ook ventilatoraanzuiging (alleen de Pro2 Plus biedt dit) en onze ervaring was dat de 6000 net zo nauwkeurig is als een Davis-station, met betere hulpmiddelen om uw gegevens te bekijken en te analyseren.

Kestrel Met 6000 vs. Davis Vantage Vue

Als langetermijnbezitters van een Davis Vantage Vue weerstationwaren we vooral benieuwd hoe de 6000 het er vanaf bracht. Hoewel de Vantage Vue deed het goed in het leveren van nauwkeurige metingen, op zonnige dagen merkten we het verschil in temperatuurmetingen. De Vantage Vue zou in deze situaties ongeveer 1-2° te hoog rapporteren.

Toch, met de nieuwe WeatherLink ConsoleDe Vantage Vue kan nog steeds een optie zijn voor wie geen $1.000 te besteden heeft aan een weerstation.

KestrelMet 6000 vs. WeatherFlow Tempest

De 6000 en de Tempest zijn slimme weerstations die geschikt zijn voor thuisgebruik en IFFTT ondersteunen. De KestrelMet is echter in bijna elk opzicht superieur aan de Tempest. Het enige dat de KestrelMet 6000 niet heeft is bliksemdetectiewat volgens ons een van de opvallendste kenmerken van de Tempest is, en zonne- en UV-sensoren.

De aflezingen van de 6000 zijn ook veel nauwkeuriger, vooral wat betreft de neerslag. Hoewel de haptische regenmeter innovatief is, is hij niet zo nauwkeurig als de traditionele regenmeters met kantelbeker van de meeste weerstations voor thuis. regenmeters.

Installatie

Kestrel levert de KestrelMet 6000 bijna volledig voorgemonteerd, zodat je er weinig werk aan hebt. In de instructiemap vind je extra schroeven, een schroevendraaier en een inbussleutel. Het bevestigen van de anemometer was het meeste werk dat ik moest doen, naast het bevestigen van de mast aan de steun. Hierdoor ben je waarschijnlijk ongeveer 20 minuten bezig met dit deel van het proces. De instructies waren ook duidelijk en gemakkelijk te volgen.

Kestrel nam de tijd om ervoor te zorgen dat het installatieproces soepel verliep. Ik had minder problemen bij het instellen hiervan dan sommige Ambient Weather stations die ik heb getest. Het grootste deel van mijn installatietijd werd besteed aan het verkrijgen van het niveau van de sensorsuite (noodzakelijk voor de nauwkeurigheid van de regenmeter). U wilt een niveau in de buurt hebben dat minstens zo lang is als de diameter van de regenmeteremmer. Hoewel je telefoon in een mum van tijd zal werken, zal een niveau dit veel gemakkelijker maken.

Zorg ervoor dat je de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van de sensorsuite omzet nadat je de sensor hebt ingesteld op je Wi-Fi-netwerk. Zo voorkom je dat er valse metingen worden gedaan terwijl je je station op de montering installeert. Vergeet niet om de schakelaar weer aan te zetten als je klaar bent met de installatie.

Neilsen-Kellerman is eigenaar van zowel Ambient Weather als Kestrel. In plaats van een geheel nieuw platform te creëren, sluit de 6000 aan op de Ambient Weather Netwerk. Omdat er geen console wordt meegeleverd, gebruik je de AWN app of website om gegevens te bekijken.

Onze ervaring

We komen niet graag terug op de prijs, maar het is een belangrijke factor. Er zijn maar weinig weerstations die zo duur zijn, dus we hebben de KestrelMet 6000 beter bekeken dan andere stations die we hebben getest. En het voldeed aan onze verwachtingen.

Er zijn een paar dingen die de 6000 zo goed maken:

De 24-uurs aanzuigventilator houdt de aflezing nauwkeurig in direct zonlicht en is standaard.

Vogelpinnen voorkomen dat je gevederde vrienden hun behoefte doen in je regenmeter.

De sensornauwkeurigheid is over de hele linie top.

Het is eenvoudig om extra sensoren toe te voegen, die automatisch worden gedetecteerd.

Sterke Wi-Fi. We hebben het station 200 voet verwijderd van ons dichtstbijzijnde toegangspunt zonder problemen.

De Ambient Weather Netwerk app is overzichtelijk en eenvoudig te gebruiken.

Ik had wel wat problemen met de barometer. Tijdens het instellen zoekt het station naar het dichtstbijzijnde officiële weerstation en past het vervolgens aan op basis van het hoogteverschil. Dat leek niet te werken, want mijn metingen zaten er nog steeds naast. Dit kan echter een fout zijn bij AWN: Ik onderzoek dit momenteel met Kestrel support (de barometer is in de fabriek gekalibreerd, dus er is geen aanpassing beschikbaar).

Update - 7/17/23: Kestrel heeft dit probleem blijkbaar begin juli opgelost. Het werd veroorzaakt door een softwarebug. De barometrische drukmetingen zijn nu correct.

Het weglaten van zonne- en UV-gegevens bij de 6000 is vreemd. Deze sensoren zitten zelfs in de goedkoopste Ambient Weather stations en de WeatherFlow Tempest. Er is ook geen bliksemsensor (op dit moment tenminste). Maar verder is het station bijna perfect.

Nauwkeurigheid

Korte opmerking: ons teststation was ongeveer op ooghoogte gemonteerd, dus we konden de anemometer niet nauwkeurig testen.

Kestrel's handheld weermeters zijn zeer nauwkeurig. De Kestrel stelde niet teleur. De aanzuiging van de ventilator hielp bij de nauwkeurigheid van de thermometer en hygrometer. Gedurende een groot deel van de testperiode was het extreem droog. Dit betekende veel wolkenloze dagen met direct zonlicht. Een weerstation thuis kan zich aan de warme kant vergissen zonder dat de ventilator aanzuigt.

De anemometer is zeer gevoelig, zelfs nog gevoeliger dan de Davis Vantage Vue. Het kan ook de leeftijd zijn (Davis raadt aan om de anemometer om de paar jaar te vervangen), maar bij lichtere wind leek de 6000 beter te werken. Hij gebruikt een propellersysteem in plaats van de standaard cup en vaan, wat enkele verschillen zou kunnen verklaren.

Hoewel we van plan zijn om onze regenmetertests bij te werken zodra Moeder Natuur meewerkt, hebben we de metingen van de Davis Vantage Vue en de 6000 vergeleken met onze Metingen Stratus Precisie Regenmetereen analoge regenmeter gebouwd volgens NWS-specificaties. De onderstaande grafiek geeft een overzicht van deze resultaten.

Stratus Regenmeter Davis Vantage Vue KestrelMet 6000 Nauwkeurigheid vermeld – +/- 5% +/- 5% Huidige lezing 0.07" 0.07″ 0.07″ (+0%)

De KestrelMet 6000 en Davis Vantage Vue waren net zo nauwkeurig als de Stratus. Hoewel dit ons misschien niet veel vertelt, hebben 'tipping bucket'-regenmeters (die zowel de Vantage Vue als de 6000 zijn) de neiging om te weinig te tellen bij lichtere regen en te veel te tellen bij zwaardere regenbuien, vooral bij mindere kwaliteit.

Kestrel, We zijn onder de indruk

Ik was sceptisch toen ik hoorde dat Kestrel een weerstation voor thuis wilde gaan produceren. Hoewel ze zeker naam hebben gemaakt in draagbare weerstationsEen weerstation voor thuis is een heel ander apparaat. Kestrel heeft zijn huiswerk gedaan. Dit station kan zich meten met de Davis Vantage Pro2 en elk ander weerstation voor consumenten op de markt.

De belangrijkste aspecten van een modern consumenten weerstation zijn internetconnectiviteit, smart home connectiviteit en uitbreidbaarheid. Hoewel de prijs de score van de 6000 in onze statistieken naar beneden haalt, is het de alleen station om een perfecte score te halen in elke metriek die we gebruiken, inclusief nauwkeurigheid, duurzaamheid, functieset en gebruiksgemak.

We zijn het meest enthousiast over de uitbreidbaarheid, die de 6000 naar meerdere plaatsen zou kunnen brengen. We hopen op bliksemdetectie en UV/zonnestraling, want dat waren de enige dingen die volgens ons ontbraken. Maar de rest van het station is zo goed dat het de weinige tekortkomingen verbergt.

Dit alles gezegd hebbende, is dit station bedoeld voor de weerliefhebber. Met een prijs van $999 zullen niet veel mensen het geld hebben voor de 6000: in dat geval raden we de WeatherFlow Tempest aan, die nog steeds onze beste keuze is. gewoon nauwelijks). Maar als je nauwkeurigheid belangrijk vindt en minder wilt betalen dan de $1.000-2.000 die weerstations voor consumenten zoals de Vantage Pro2 kosten, dan is de KestrelMet 6000 een uitstekende keuze.