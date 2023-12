9 Cyber Monday Weather Station Deals on Amazon

Black Friday might be over, but there are plenty of great Cyber Monday stazione meteo deals, including some new ones that have recently appeared.

Come avrete intuito dal nostro nome, abbiamo testato un bel po' di stazioni meteorologiche (e ne possediamo parecchie)! Quindi, quali sono il tempo migliore offerte della stazione per le vacanze? Abbiamo trovato alcune buone offerte finora, e aggiungeremo questo elenco durante i saldi!

Date un'occhiata al nostro live blog delle vacanze, in diretta ora fino al 17 dicembre!

Prima di fare acquisti

The Best Cyber Monday Weather Station Deals

For the first time in at least two years, the entire Ambient Weather line is on sale for Cyber Monday, including a rare deal on the WS-5000!

Migliore espandibilità Ambient Weather WS-5000 La WS-5000 è la stazione meteorologica top di gamma dell'Ambient Weather e si vede. La precisione è pari a quella della Davis Vantage Pro2La connettività smart home e il nuovo anemometro sonico ne fanno la nostra scelta migliore. Pro: Grande console a colori

Grande console a colori Un elenco impressionante di sensori opzionali

Un elenco impressionante di sensori opzionali Connettività domestica intelligente

Connettività domestica intelligente Miglioramento dell'accuratezza del barometro e delle precipitazioni (da WS-2902 serie) Contro: Configurazione ingombrante della console

Configurazione ingombrante della console Alcuni sensori hanno dovuto essere resettati per connettersi alla console. Connettività: Wi-Fi Dimensioni e tipo di display: LCD TFT da 7,2 pollici Alimentazione: Solare, 5 'AAA'

At $360, the WS-5000 is at the best price it’s been all year, and if you’ve been holding off because of the $450 price tag, now’s the time to scoop the WS-5000 up. This deal likely ends at midnight Cyber Monday (Pacific Time), so don’t wait.

Il miglior mix di valore e funzionalità Ambient Weather WS-2000 Se il WS-5000 è troppo costoso per voi, prendete in considerazione il WS-2000, che presenta la stessa console di fascia alta, ma con la suite di sensori del WS-2902. Pro: L'espandibilità del WS-5000 senza il suo prezzo

L'espandibilità del WS-5000 senza il suo prezzo Display a colori

Display a colori Prezzo competitivo Contro: Utilizza una suite di sensori di qualità inferiore

Utilizza una suite di sensori di qualità inferiore L'interfaccia della console non è delle migliori Connettività: Wi-Fi Dimensioni e tipo di display: LCD TFT da 7,2 pollici Alimentazione: Solare, 3 'AAA'

L'Ambient Weather WS-2000 è un mix del meglio di WS-2902C e WS-5000 in un pacchetto più economico. Il WS-2000 utilizza la console del WS-2902C ma opta per la console del WS-5000, che rappresenta un notevole (e meritevole) upgrade. La console migliore consente di aggiungere sensori opzionali e di visualizzarli sullo schermo della console, cosa che il WS-2902C non può fare.

La vendita anticipata del WS-2000 riduce di 20% il prezzo su Amazon, che è circa nella media.

La migliore stazione meteorologica domestica a basso costo Ambient Weather WS-2902 Siamo rimasti sorpresi dalla precisione dell'Ambient Weather WS-2902, considerato il suo prezzo. Lo consigliamo vivamente agli osservatori meteo con un budget limitato. Pro: Il miglior valore in termini di capacità

Il miglior valore in termini di capacità Connettività smart home ai vertici della categoria

Connettività smart home ai vertici della categoria Grande precisione per il prezzo

Grande precisione per il prezzo Costruzione solida Contro: Le letture della console si aggiornano meno frequentemente rispetto ad altri modelli Connettività: Wi-Fi Dimensioni e tipo di display: Nessuno Alimentazione: Solare

Almeno per ora, il prezzo di vendita del WS-2902 è piuttosto deludente, in quanto è di ben $20 superiore a quello del passato. A questo prezzo, ci orienteremmo altrove o aspetteremmo di vedere se l'offerta migliora quando ci avviciniamo a Black Friday, cosa del tutto possibile.

Indipendentemente da ciò, il Stazione meteo Ambient Weather WS-2902 è incredibilmente compatto e include tutti i componenti principali di una stazione meteorologica professionale a una frazione del prezzo, con letture accurate che rivaleggiano con quelle di stazioni molto più costose. L'attrezzatura professionale può costare centinaia di dollari per un solo strumento, quindi questo stazione meteo è un ottimo affare.

Se state pensando di acquistare una stazione meteorologica per principianti che includa gli strumenti di monitoraggio meteorologico di base già pre-calibrati, questa stazione meteorologica è un'ottima opzione.

Il modello Ambient Weather WS-2902 presenta le seguenti caratteristiche:

Igrometro/termometro integrato per interni ed esterni (umidità relativa e temperatura)

Anemometro a coppa (velocità del vento)

Paletta (direzione del vento)

Manometro per la pioggia

Radiazione solare e intensità luminosa

Barometro (pressione barometrica)

I membri Prime risparmiano 20% Ambient Weather WS-1965 Stazione meteorologica $136.99 Grande display LCD

Misura la velocità/direzione del vento, la temperatura, l'umidità, le precipitazioni, i raggi UV e la radiazione solare.

Un'alternativa più economica al WS-2902

Trova l'offerta migliore TWSE partecipa ad Amazon Associates e ad altri programmi di affiliazione e può guadagnare una commissione facendo clic su uno dei link sopra indicati.

Se siete iscritti a Prime, potete acquistare il WS-1965 a soli $109, il prezzo più basso che abbiamo visto da quando ha debuttato all'inizio dell'anno. E ha anche la connettività Internet!

La migliore stazione meteo intelligente Sistema meteo WeatherFlow Tempest $339.00 Il WeatherFlow Tempest è la stazione meteo da acquistare se si possiede una casa intelligente. Anche le capacità di rilevamento dei fulmini sono le migliori che abbiamo visto. E potete usare il codice promozionale TWSE23 per 10% di sconto se si acquista direttamente da WeatherFlow. Pro: Configurazione rapidissima

Configurazione rapidissima Eccezionale rilevamento dei fulmini

Eccezionale rilevamento dei fulmini Strumentazione abbastanza accurata

Strumentazione abbastanza accurata Pronti per la casa intelligente Contro: Il sensore di pioggia aptico non misura le precipitazioni con sufficiente precisione

Il sensore di pioggia aptico non misura le precipitazioni con sufficiente precisione Nessuna espandibilità

Nessuna espandibilità Prezzo Connettività: Wi-Fi Alimentazione: Solare

Sebbene l'WeatherFlow Tempest non sia ancora in vendita su Amazon, siamo stati avvisati di un codice promozionale, 'REGALO20che vi consentirà di ottenere uno sconto maggiore se acquistate direttamente da WeatherFlow. Le date di spedizione della Tempest su Amazon slittano man mano che ci si avvicina all'Black Friday (è uno dei modelli più venduti), quindi consigliamo di acquistare direttamente se possibile (al di fuori degli Stati Uniti, la maggior parte dei luoghi dovrà utilizzare Amazon, come ci ha detto in precedenza WeatherFlow).

L'WeatherFlow Tempest collega i dati meteo in tempo reale a un'applicazione per smartphone ben progettata. Rispetto alle altre stazioni meteorologiche, la Tempest include un maggior numero di parametri relativi alle precipitazioni, tra cui l'intensità della pioggia, la durata e l'accumulo netto. Dispone anche di un rilevatore di fulminiche lo rende un'opzione migliore per le aree con frequenti temporali e di forte maltempo.

La stazione meteorologica Tempest comprende quanto segue:

Rapporti sulla pressione della stazione e sulla pressione al livello del mare

Piranometro

Sensore pioggia (rileva l'intensità, la durata e l'accumulo della pioggia)

Sensore del vento a ultrasuoni (misura la direzione e la velocità del vento)

Rilevatore di fulmini

Secondo posto - Stazioni meteorologiche Ecowitt Stazione meteorologica Wittboy Il sensore esterno contiene un sensore di pioggia aptico, sensori di luce e UV, un sensore di velocità del vento a ultrasuoni e sensori di temperatura e umidità.

Si connette a Weather Underground e WeatherCloud

Include un hub Wi-Fi Compatibile con altri Ecowitt sensori Disponibile negli Stati Uniti? Sì Disponibilità: Australia, Canada, Regno Unito, USA

At $200, the Ecowitt Wittboy — a clone of the WeatherFlow Tempest minus the lightning detection — is a steal, and also at the lowest price all year.

Risparmiate $50 durante il Cyber Monday AcuRite Stazione meteorologica professionale Atlas $279.41 $228.99 Display HD con batteria di backup e connettività Wi-Fi integrata

Gli aggiornamenti più rapidi a Weather Underground di qualsiasi altra stazione meteo domestica

Previsioni meteo fino a 12 ore in anticipo

Rilevamento dei fulmini

Condizioni meteo in tempo reale: Temperatura interna ed esterna, umidità, velocità e direzione del vento, raggi UV, intensità della luce, andamento della pressione barometrica e totali di pioggia.

Il AcuRite Atlas è una stazione che abbiamo testato, ma non è entrata nella nostra classifica delle migliori stazioni meteorologiche domestiche perché altre stazioni hanno ottenuto punteggi più alti. Sebbene non sia accurata come le stazioni di fascia più alta, il prezzo è buono, compresa l'opzione di rilevamento dei fulmini che, pur non essendo così sensibile come l'WeatherFlow Tempest, si comporta comunque abbastanza bene.

La nostra caratteristica preferita delle stazioni AcuRite collegate a Internet è l'applicazione myAcuRite. Da tempo ci complimentiamo con il loro team di sviluppo per l'interfaccia utente ben progettata che funziona allo stesso modo sia su schermi mobili che desktop.

Normalmente $279, sarà possibile acquistarlo a $229 durante il periodo Black Friday, che pur non essendo il prezzo più basso che abbiamo visto, è comunque un buon affare.

AcuRite Stazione meteorologica domestica Iris (5 in 1) $149.99 $112.68 Collegate facilmente il display della vostra stazione meteorologica interna a Weather Underground per il monitoraggio remoto.

Ricezione di oltre 25 punti dati e impostazione di allarmi

Stazione meteorologica wireless con anemometro, banderuola e barometro integrati, igrometro, pluviometro e termometro

Raccoglie i dati relativi all'altitudine e li combina con quelli della pressione barometrica per fornire previsioni meteo personalizzate.

Questo è solo uno dei tanti modelli AcuRite Iris disponibili, ma almeno all'inizio è uno dei modelli inclusi nelle prime offerte di Amazon. Trattandosi di un modello Iris, include tutte le variabili meteorologiche di base che ci si aspetta, ma non ha l'espandibilità dell'Atlas.

La Crosse Technology S82967 Stazione meteo personale digitale senza fili $61.95 $33.95 Temperatura interna/esterna (F/C) e umidità (%RH)

Frecce di tendenza e avvisi personalizzabili

Temperatura alta e bassa e data

Acquista ora TWSE partecipa ad Amazon Associates e ad altri programmi di affiliazione e può guadagnare una commissione facendo clic su uno dei link sopra indicati.

È difficile definirla una "stazione meteorologica", ma volevamo segnalare questa offerta. A metà prezzo, è un buon acquisto per chi cerca solo la temperatura e l'umidità interna ed esterna e non ha bisogno di collegarsi a Internet.

