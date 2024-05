Scelta professionale 9.5/10 Il nostro punteggio Trova l'offerta miglioreLeggi la nostra recensione L'installazione è semplice

Precisione di alto livello

L'app e il portale web sono facili da usare

Costruzione di alta qualità Prezzo elevato (anche se di buon valore)

Kestrel produce incredibili misuratori meteorologici. Ma è in grado di creare una grande casa stazione meteo? Abbiamo la nostra risposta, ed è l'KestrelMet 6000.

La stazione meteo cellulare KestrelMet 6000 è in commercio da un anno, ma costa $1.299. Non tutti ne hanno bisogno, quindi l'azienda ha lanciato in primavera un modello solo Wi-Fi con un prezzo più accessibile di $999. Ma è ancora significativamente più costoso del modello WeatherFlow Tempest e in linea con i prezzi del Davis Vantage Pro2.

Il KestrelMet 6000 è diverso da tutto ciò che Kestrel ha rilasciato in precedenza. A differenza dei suoi misuratori meteorologici, è destinata all'uso fisso. Si tratta inoltre di una stazione di grandi dimensioni, all'incirca come la Davis Vantage Pro2completamente assemblato. Abbiamo provato la versione Wi-Fi, ma opterei per la versione cellulare in caso di utilizzo remoto o dove la connettività Wi-Fi potrebbe essere scarsa.

KestrelMet 6000 Caratteristiche standard e opzioni

Il 6000 misura tutti gli elementi fondamentali: temperatura, umidità, velocità e direzione del vento, pressione barometrica e precipitazioni. Sono disponibili anche un sensore di umidità delle foglie ($149), un sensore di irraggiamento solare ($199) e un kit di sensori per il terreno ($599), ma la maggior parte degli utenti troverà i sensori standard più che sufficienti. È inoltre necessario scegliere un supporto: L'Kestrel offre un treppiede ($99) o montaggio mono ($69) costruito appositamente per l'KestrelMet 6000.

KestrelMet 6000 vs. Davis Vantage Pro2

Le stazioni meteorologiche "prosumer" non hanno molta concorrenza, poiché non sono vendute in quantità così elevate come le stazioni meteorologiche più economiche. Le stazioni meteorologiche comparabili in questo caso sono solo quelle della Davis: la Davis'. Vantage Pro2 o Pro2 Plus. Tuttavia, entrambi i modelli necessitano di hardware aggiuntivo per collegare la stazione a Internet.

A differenza del 6000, l'installazione del Vantage Pro2 è un po' più complessa. La nostra esperienza ha dimostrato che il 6000 è preciso come una stazione Davis, con strumenti migliori per visualizzare e analizzare i dati.

Kestrel Met 6000 vs. Davis Vantage Vue

In qualità di proprietari di lunga data di una stazione meteorologica Davis Vantage VueEravamo particolarmente interessati a scoprire come si comportava il 6000 nei suoi confronti. Mentre in generale il Vantage Vue ha fatto bene a fornire letture accurate, nelle giornate soleggiate abbiamo notato la differenza nelle letture della temperatura. Il Vantage Vue riporterebbe circa 1-2° in più in queste situazioni.

Tuttavia, con il nuovo Console WeatherLinkIl Vantage Vue potrebbe comunque essere un'opzione per coloro che non hanno $1.000 dollari da spendere per una stazione meteorologica.

KestrelMet 6000 vs. WeatherFlow Tempest

Il 6000 e il Tempest sono stazioni meteorologiche intelligenti pronte per la casa con supporto IFFTT. Tuttavia, l'KestrelMet è superiore al Tempest in quasi tutti gli aspetti. L'unica cosa che l'KestrelMet 6000 non ha è rilevamento dei fulminiche è una delle caratteristiche principali della Tempest, nonché i sensori solari e UV.

Le letture del 6000 sono anche molto più precise, soprattutto per quanto riguarda le precipitazioni. Sebbene il pluviometro aptico sia innovativo, non è preciso come la maggior parte dei pluviometri tradizionali a coppa ribaltabile delle stazioni meteorologiche domestiche. pluviometri.

Installazione

L'Kestrel spedisce l'KestrelMet 6000 quasi interamente preassemblato, richiedendo un lavoro minimo. Nella cartella delle istruzioni si trovano viti extra, un cacciavite e una chiave a brugola. Il fissaggio dell'anemometro è stato il lavoro più impegnativo che ho dovuto fare, oltre a quello di fissare l'albero alla montatura. Di conseguenza, probabilmente dedicherete circa 20 minuti a questa parte del processo. Anche le istruzioni erano chiare e facili da seguire.

Kestrel si è preso il tempo necessario per garantire un processo di installazione senza problemi. Ho avuto meno problemi di impostazione rispetto ad alcuni Ambient Weather stazioni che ho testato. La maggior parte del tempo di installazione è stata impiegata per mettere a livello la suite di sensori (necessaria per la precisione del pluviometro). È necessario avere a portata di mano una livella lunga almeno quanto il diametro del secchio del pluviometro. Anche se il telefono può funzionare in caso di necessità, una livella renderà l'operazione molto più semplice.

Assicurarsi di attivare l'interruttore di alimentazione sul fondo della suite di sensori dopo aver impostato il sensore sulla rete Wi-Fi. In questo modo si eviterà di misurare letture errate mentre si installa la stazione sul supporto. Ricordarsi di riaccenderlo una volta terminata l'installazione.

Neilsen-Kellerman possiede sia la Ambient Weather che la Kestrel. Invece di creare una piattaforma completamente nuova, il 6000 si collega alla piattaforma Ambient Weather e Kestrel. Rete Ambient Weather. Poiché non è inclusa una console, per visualizzare i dati si utilizza l'applicazione o il sito Web AWN.

La nostra esperienza

Detestiamo tornare sul prezzo, ma è un fattore significativo. Sono poche le stazioni meteorologiche così costose, quindi l'KestrelMet 6000 è stato esaminato più da vicino rispetto ad altre stazioni che abbiamo testato. E ha soddisfatto le nostre aspettative.

Il 6000 ha alcune caratteristiche che lo rendono così valido:

La ventola di aspirazione, attiva 24 ore su 24, consente di mantenere una lettura accurata alla luce diretta del sole ed è una caratteristica standard.

Le punte per uccelli impediscono agli amici pennuti di fare i loro bisogni nel pluviometro.

La precisione dei sensori è di alto livello.

È facile aggiungere altri sensori, che vengono rilevati automaticamente.

Wi-Fi forte. La stazione si trova a 200 metri di distanza dal punto di accesso più vicino senza alcun problema.

L'applicazione di rete Ambient Weather è ben strutturata e facile da usare.

Tuttavia, ho riscontrato alcuni problemi con il barometro. Durante la configurazione, la stazione cerca la stazione meteorologica ufficiale più vicina, quindi la regola in base alla differenza di altitudine. Questo non sembra funzionare, in quanto le mie letture erano ancora sbagliate. Tuttavia, potrebbe trattarsi di un'anomalia del sistema AWN: Attualmente sto indagando con l'assistenza dell'Kestrel (il barometro è calibrato in fabbrica, quindi non è disponibile alcuna regolazione).

Aggiornamento - 7/17/23: Kestrel ha apparentemente risolto questo problema all'inizio di luglio, causato da un bug del software. Le letture della pressione barometrica sono ora corrette.

L'omissione dei dati solari/UV dal 6000 è strana. Questi sensori sono inclusi anche nei modelli più economici Stazioni Ambient Weather e il WeatherFlow Tempest. Manca anche un sensore di fulmini (almeno al momento). Ma per il resto, la stazione è quasi perfetta.

Precisione

Nota rapida: la nostra stazione di prova era montata all'incirca all'altezza degli occhi, quindi non abbiamo potuto effettuare un test accurato dell'anemometro.

Misuratori meteorologici portatili dell'Kestrel sono estremamente precisi. L'Kestrel non ha deluso le aspettative. L'aspirazione della ventola ha contribuito all'accuratezza del termometro e igrometro. Per gran parte del periodo di prova, il clima è stato estremamente secco. Ciò significa che ci sono stati molti giorni senza nuvole e con luce solare diretta. Una stazione meteorologica domestica può sbagliare il lato caldo senza aspirare al ventilatore.

L'anemometro è molto sensibile, anche più dell'Davis Vantage Vue. Potrebbe essere anche l'età (Davis raccomanda di sostituire il gruppo anemometrico ogni pochi anni), ma con venti più leggeri il 6000 sembra funzionare meglio. Utilizza un sistema a elica anziché il sistema standard a coppa e paletta, il che potrebbe spiegare alcune differenze.

Anche se abbiamo in programma di aggiornare i nostri test con i pluviometri quando Madre Natura collaborerà, abbiamo confrontato le letture dell'Davis Vantage Vue e del 6000 con il nostro Letture del pluviometro di precisione Stratusun pluviometro analogico costruito secondo le specifiche NWS. Il grafico seguente elenca i risultati.

Misuratore di pioggia Stratus Davis Vantage Vue KestrelMet 6000 Precisione elencata – +/- 5% +/- 5% Lettura effettiva 0.07" 0.07″ 0.07″ (+0%)

L'KestrelMet 6000 e l'Davis Vantage Vue erano precisi quanto il Stratus. Anche se questo potrebbe non dirci molto, i pluviometri a “secchio ribaltabile” (che sono sia il Vantage Vue che il 6000) tendono a sottostimare in caso di pioggia più leggera e a sovrastimare in caso di acquazzoni più forti, soprattutto quelli di qualità inferiore.

Kestrel, siamo impressionati

Ero scettico quando ho saputo che Kestrel voleva produrre una stazione meteorologica domestica. Anche se si sono fatti un nome nel stazioni meteorologiche portatiliUna stazione meteorologica domestica è un dispositivo completamente diverso. L'Kestrel ha fatto il suo dovere. Questa stazione è alla pari con la Davis Vantage Pro2 e con qualsiasi altra stazione meteo prosumer sul mercato.

Gli aspetti più importanti di una moderna stazione meteo consumer sono la connettività a Internet, la connettività alla smart home e l'espandibilità. Sebbene il prezzo faccia abbassare il punteggio del 6000 nelle nostre metriche, è il solo per ottenere un punteggio perfetto in ogni parametro che utilizziamo, tra cui precisione, durata, funzionalità e facilità d'uso.

La cosa che più ci entusiasma è l'espandibilità, che potrebbe portare il 6000 in molti posti. Speriamo nel rilevamento dei fulmini e dei raggi UV/solari, perché sono le uniche cose che ci sono sembrate mancanti. Ma il resto della stazione è così buono che nasconde i suoi pochi difetti.

Detto questo, questa stazione è destinata agli appassionati di meteorologia. Al prezzo di $999, non molti avranno i fondi per la 6000: in tal caso, consigliamo invece la WeatherFlow Tempest, che rimane la nostra scelta migliore (ma solo a malapena). Ma se vi interessa la precisione e volete pagare meno delle stazioni meteorologiche prosumer $1.000-2.000 come la Vantage Pro2, la KestrelMet 6000 è un'ottima scelta.