KestrelMet 6000 Review

Kestrel fabrique d'incroyables compteurs météorologiques. Mais peut-il faire une grande maison ? station météorologique? Nous avons notre réponse, et c'est le KestrelMet 6000.

La station météorologique cellulaire KestrelMet 6000 est disponible depuis un an mais coûte $1 299. Tout le monde n'en a pas besoin, c'est pourquoi l'entreprise a lancé au printemps un modèle Wi-Fi uniquement à un prix plus abordable de $999. Mais ce modèle reste nettement plus cher que le modèle WeatherFlow Tempest et en ligne avec la tarification de la Davis Vantage Pro2.

La station métérologique Davis Vantage Vue pourrait devenir "décati," comme on dit. Il est sur le marché depuis plus d'une décennie. Cependant, l'ajout d'un nouveau hub de la WeatherLink Live a insufflé une nouvelle souffle à la station métérologique domestique d'entrée de gamme de Davis. KestrelMet 6000 est différent de tout ce que Kestrel a publié auparavant. Contrairement à ses compteurs météorologiques, elle est destinée à une utilisation fixe. C'est aussi une grande station, à peu près de la même taille que la station Davis Vantage Pro2Il s'agit d'un appareil entièrement assemblé. Nous avons testé la version Wi-Fi, mais j'opterais pour la version cellulaire en cas d'utilisation à distance ou lorsque la connectivité Wi-Fi est insuffisante.

KestrelMet 6000 Caractéristiques standard et options

Le 6000 mesure tous les paramètres de base : température, humidité, vitesse et direction du vent, pression barométrique et précipitations. Un capteur d'humidité des feuilles ($149), un capteur d'irradiance solaire ($199) et un kit de capteurs de sol ($599) sont également disponibles, mais la plupart des utilisateurs trouveront les capteurs standard plus que suffisants. Vous devrez également choisir un support : Le Kestrel offre un support trépied ($99) ou montage mono ($69) construit spécifiquement pour le KestrelMet 6000.

KestrelMet 6000 vs. Davis Vantage Pro2

Les stations météorologiques "grand public" n'ont pas beaucoup de concurrence, car elles ne se vendent pas en aussi grand nombre que les stations météorologiques moins chères. Les stations météorologiques comparables ici sont uniquement celles de Davis : les Davis' Vantage Pro2 ou Pro2 Plus. Cependant, ces deux modèles nécessitent du matériel supplémentaire pour connecter votre station à l'internet.

Contrairement au 6000, l'installation est un peu plus complexe avec le Vantage Pro2. Vous bénéficiez également de l'aspiration par le ventilateur (seul le Pro2 Plus offre cette possibilité), et notre expérience nous a permis de constater que le 6000 est aussi précis qu'une station Davis, avec de meilleurs outils pour visualiser et analyser vos données.

Kestrel Met 6000 vs. Davis Vantage Vue

En tant que propriétaires de longue date d'une station météorologique Davis Vantage VueNous étions donc particulièrement intéressés par les performances de la 6000 par rapport à ce modèle. Bien qu'en règle générale, la Vantage Vue a bien réussi à fournir des lectures précises, les jours ensoleillés, nous avons remarqué la différence dans les lectures de température. La Vantage Vue signalerait environ 1 à 2° de trop dans ces situations.

Néanmoins, avec la nouvelle Console WeatherLinkEn revanche, le Vantage Vue peut être une option pour ceux qui n'ont pas $1 000 euros à dépenser pour une station météorologique.

KestrelMet 6000 vs. WeatherFlow Tempest

La 6000 et la Tempest sont des stations météorologiques intelligentes prêtes à l'emploi avec prise en charge de l'IFFTT. Cependant, la KestrelMet est supérieure à la Tempest dans presque tous les domaines. La seule chose que la KestrelMet 6000 n'a pas est la suivante détection de la foudrequi est, selon nous, l'une des caractéristiques les plus remarquables de la Tempest, ainsi que des capteurs solaires et UV.

Les relevés de la 6000 sont également beaucoup plus précis dans l'ensemble, notamment en ce qui concerne les précipitations. Bien que le pluviomètre haptique soit innovant, il n'est pas aussi précis que les pluviomètres traditionnels à coupelle basculante de la plupart des stations météorologiques domestiques. jauges de pluie.

Installation

Le Kestrel est livré avec le KestrelMet 6000 presque entièrement préassemblé, ce qui nécessite un minimum de travail. Dans la pochette d'instructions, vous trouverez des vis supplémentaires, un tournevis et une clé Allen. La fixation de l'anémomètre a été le travail le plus important que j'ai eu à faire, en dehors de la fixation du mât à la monture. Par conséquent, vous passerez probablement environ 20 minutes sur cette partie du processus. Les instructions étaient également claires et faciles à suivre.

Kestrel a pris du temps pour garantir le bon déroulement du processus d’installation. J'ai eu moins de problèmes pour configurer cela que d'autres Ambient Weather stations que j'ai testées. La plupart de mon temps d'installation a été consacré à l'obtention du niveau de la suite de capteurs (nécessaire à la précision du pluviomètre). Vous voudrez avoir un niveau à proximité qui soit au moins aussi long que le diamètre du seau du pluviomètre. Même si votre téléphone fonctionnera à la rigueur, un niveau rendra cela beaucoup plus facile.

Veillez à enclencher l'interrupteur d'alimentation situé au bas de l'ensemble de capteurs après avoir configuré le capteur sur votre réseau Wi-Fi. Vous éviterez ainsi de fausses mesures pendant que vous installez votre station sur le support. N'oubliez pas de le remettre en marche une fois l'installation terminée.

Neilsen-Kellerman possède à la fois Ambient Weather et Kestrel. Plutôt que de créer une plate-forme entièrement nouvelle, la 6000 se connecte à la plate-forme Ambient Weather. Ambient Weather Réseau. Comme il n'y a pas de console, vous devez utiliser l'application AWN ou le site web pour visualiser les données.

Notre expérience

Nous n'aimons pas revenir sur le prix, mais c'est un facteur important. Très peu de stations météorologiques sont aussi chères, c'est pourquoi la KestrelMet 6000 a été examinée de plus près que les autres stations que nous avons testées. Et elle a répondu à nos attentes.

Il y a plusieurs choses qui font que la 6000 est si bonne :

Le ventilateur d'aspiration de 24 heures, qui est une caractéristique standard, permet de maintenir la précision de la lecture en plein soleil.

Les pics à oiseaux empêchent vos amis à plumes de se soulager dans votre pluviomètre.

La précision des capteurs est de premier ordre.

Il est facile d'ajouter des capteurs supplémentaires, qui sont automatiquement détectés.

Wi-Fi puissant. Nous avons installé la station à 200 pieds de notre point d'accès le plus proche sans aucun problème.

L'application Réseau Ambient Weather est bien conçue et facile à utiliser.

J'ai toutefois rencontré quelques problèmes avec le baromètre. Lors de l'installation, la station recherche la station météorologique officielle la plus proche, puis l'ajuste en fonction de la différence d'altitude. Cela n'a pas semblé fonctionner, car mes relevés étaient toujours erronés. Toutefois, il pourrait s'agir d'un problème au niveau de l'AWN : Je suis en train d'étudier la question avec le support Kestrel (le baromètre est calibré en usine, il n'y a donc pas d'ajustement possible).

Mise à jour - 17/07/23 : Kestrel a apparemment corrigé ce problème au début du mois de juillet, qui était dû à un bug logiciel. Les relevés de pression barométrique sont désormais corrects.

L'omission des données solaires/UV dans le 6000 est étrange. Ces capteurs sont inclus même dans les appareils les moins chers. Stations Ambient Weather et le WeatherFlow Tempest. Il n'y a pas non plus de capteur de foudre (du moins pour le moment). Mais sinon, la station est presque parfaite.

Précision

Note rapide : notre station d'essai était installée à peu près au niveau des yeux, de sorte que nous n'avons pas pu tester l'anémomètre avec précision.

Les compteurs météorologiques portatifs de Kestrel sont très précises. Le Kestrel n'a pas déçu sur ce point. L'aspiration du ventilateur a contribué à la précision du thermomètre et de la sonde. hygromètre. Pendant la majeure partie de la période d'essai, le temps a été extrêmement sec. Cela s'est traduit par de nombreuses journées sans nuages avec un ensoleillement direct. Une station météorologique domestique peut se tromper sur le côté chaud sans aspiration du ventilateur.

L'anémomètre est très sensible, encore plus que le Davis Vantage Vue. C'est peut-être aussi l'âge (Davis recommande de remplacer l'ensemble de l'anémomètre tous les quelques années), mais dans les vents plus légers, le 6000 semble mieux fonctionner. Il utilise un système d'hélice plutôt qu'une coupelle et une girouette standard, ce qui peut expliquer certaines différences.

Nous prévoyons de mettre à jour nos tests de pluviométrie une fois que Dame Nature coopérera, mais nous avons comparé les relevés du Davis Vantage Vue et du 6000 avec nos tests de pluviométrie. Lecture du pluviomètre de précision Stratusun pluviomètre analogique construit selon les spécifications du NWS. Le tableau ci-dessous présente ces résultats.

Pluviomètre Stratus Davis Vantage Vue KestrelMet 6000 Précision de la liste – +/- 5% +/- 5% Lecture effective 0.07" 0.07″ 0.07″ (+0%)

Les KestrelMet 6000 et Davis Vantage Vue étaient aussi précis que le Stratus. Bien que cela ne nous dise pas grand-chose, les pluviomètres à « seau basculant » (que sont le Vantage Vue et le 6000) ont tendance à sous-estimer en cas de pluie légère et à surestimer en cas de pluies plus fortes, en particulier celles de moindre qualité.

Kestrel, nous sommes impressionnés

J'étais sceptique lorsque j'ai appris que Kestrel voulait produire une station météorologique domestique. Bien qu'ils se soient fait un nom dans le domaine de la stations météorologiques portativesEn revanche, une station météorologique domestique est un appareil tout à fait différent. Kestrel a fait ses devoirs. Cette station est à la hauteur de la Davis Vantage Pro2 et de n'importe quelle station météo pour particuliers sur le marché.

Les aspects les plus importants d'une station météo grand public moderne sont la connectivité Internet, la connectivité à la maison intelligente et l'extensibilité. Bien que le prix fasse baisser le score de la 6000 dans nos mesures, c'est la station météorologique la plus performante du marché. seulement pour obtenir une note parfaite dans tous les critères que nous utilisons, y compris la précision, la durabilité, l'ensemble des fonctionnalités et la facilité d'utilisation.

Ce qui nous enthousiasme le plus, c'est l'extensibilité, qui pourrait permettre à la 6000 d'être utilisée dans de nombreux endroits. Nous espérons une détection de la foudre et des UV/solaires, car ce sont les seules choses qui nous semblaient manquer. Mais le reste de la station est tellement bon qu'il masque ses quelques défauts.

Ceci dit, cette station est destinée aux passionnés de météo. Au prix de $999, peu de gens auront les moyens de s'offrir la 6000 : dans ce cas, nous recommandons plutôt la WeatherFlow Tempest, qui reste notre meilleur choix (mais juste à peine). Mais si vous tenez à la précision et que vous voulez payer moins cher que les stations météorologiques prosumers $1 000-2 000 comme la Vantage Pro2, la KestrelMet 6000 est un excellent choix.