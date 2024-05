Selección profesional 9.5/10 Nuestra puntuación Encuentra la mejor ofertaLea nuestra reseña Instalación sencilla

Kestrel fabrica increíbles medidores meteorológicos. Pero, ¿puede ser un gran estación meteorológica? Tenemos la respuesta: el KestrelMet 6000.

La estación meteorológica celular KestrelMet 6000 lleva un año en el mercado, pero cuesta $1.299. No todo el mundo la necesita. No todo el mundo la necesita, así que la empresa lanzó esta primavera un modelo sólo Wi-Fi con un precio más asequible de $999. Pero sigue siendo bastante más cara que la WeatherFlow Tempest y en consonancia con los precios del Davis Vantage Pro2.

La KestrelMet 6000 es diferente de todo lo que Kestrel ha lanzado antes. A diferencia de sus medidores meteorológicos, está pensada para uso fijo. También es una estación grande, aproximadamente del mismo tamaño que la Davis Vantage Pro2totalmente montado. Hemos probado la versión Wi-Fi, pero yo optaría por el móvil para un uso remoto o donde la conectividad Wi-Fi pueda ser deficiente.

KestrelMet 6000 Características estándar y opciones

El 6000 mide todo lo básico: temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, presión barométrica y precipitaciones. También está disponible un sensor de humedad de las hojas ($149), un sensor de irradiación solar ($199) y un kit de sensores de suelo ($599), pero la mayoría de los usuarios encontrarán que los sensores estándar son más que suficientes. También querrá elegir un soporte: Kestrel ofrece un trípode ($99) o montura mono ($69) construido específicamente para el KestrelMet 6000.

KestrelMet 6000 frente a Davis Vantage Pro2

Las estaciones meteorológicas "prosumer" no tienen mucha competencia, ya que no se venden en cantidades tan grandes como las estaciones meteorológicas más baratas. Las estaciones meteorológicas comparables aquí serían únicamente de Davis: la Davis' Vantage Pro2 o Pro2 Plus. Sin embargo, cualquiera de los dos modelos necesita hardware adicional para conectar su estación a Internet.

A diferencia de la 6000, la instalación es un poco más complicada con la Vantage Pro2. También gana en aspiración del ventilador (sólo el Pro2 Plus ofrece esto), y nuestra experiencia encontró que el 6000 es tan preciso como una estación Davis, con mejores herramientas para ver y analizar sus datos.

Kestrel Met 6000 vs. Davis Vantage Vue

Como propietarios desde hace tiempo de una estación meteorológica Davis Vantage Vuenos interesaba especialmente saber cómo se comportaba la 6000 frente a él. Aunque, en general, el Vantage Vue funcionó bien al proporcionar lecturas precisas; en días soleados, notamos la diferencia en las lecturas de temperatura. El Vantage Vue informaría entre 1 y 2° demasiado alto en estas situaciones.

Aun así, con el nuevo Consola WeatherLinkSin embargo, la Vantage Vue puede seguir siendo una opción para aquellos que no dispongan de $1.000 para gastar en una estación meteorológica.

KestrelMet 6000 frente a WeatherFlow Tempest

El 6000 y el Tempest son estaciones meteorológicas inteligentes preparadas para el hogar y compatibles con IFFTT. Sin embargo, la KestrelMet es superior a la Tempest en casi todos los aspectos. Lo único que no tiene la KestrelMet 6000 es detección de rayosque, en nuestra opinión, es una de las características más destacadas del Tempest, y sensores solares y UV.

Las lecturas de la 6000 también son mucho más precisas en general, especialmente en lo que respecta a las precipitaciones. Aunque el pluviómetro táctil es innovador, no es tan preciso como la mayoría de los pluviómetros tradicionales de las estaciones meteorológicas domésticas. pluviómetros.

Instalación

Kestrel envía el KestrelMet 6000 casi totalmente premontado, lo que requiere un trabajo mínimo. En la carpeta de instrucciones encontrarás tornillos extra, un destornillador y una llave Allen. Fijar el anemómetro fue lo que más trabajo me costó, aparte de fijar el mástil al soporte. Como resultado, probablemente emplearás unos 20 minutos en esta parte del proceso. Las instrucciones también eran claras y fáciles de seguir.

Kestrel se tomó el tiempo para garantizar que el proceso de instalación fuera fluido. Tuve menos problemas para configurar esto que algunos Ambient Weather estaciones que he probado. La mayor parte del tiempo de instalación lo dediqué a nivelar el conjunto de sensores (necesario para la precisión del pluviómetro). Querrá tener un nivel cerca que sea al menos tan largo como el diámetro del cubo del pluviómetro. Si bien su teléfono funcionará en caso de apuro, un nivel lo hará mucho más fácil.

Asegúrese de accionar el interruptor de encendido situado en la parte inferior del conjunto de sensores después de configurar el sensor en su red Wi-Fi. Esto evitará que se midan lecturas falsas mientras instalas tu estación en el soporte. Recuerda volver a encenderlo cuando termines la instalación.

Neilsen-Kellerman posee tanto la Ambient Weather como la Kestrel. En lugar de crear una plataforma completamente nueva, la 6000 se conecta a la Red Ambient Weather. Como no se incluye una consola, para ver los datos hay que utilizar la aplicación o el sitio web de AWN.

Nuestra experiencia

Odiamos volver al precio, pero es un factor importante. Muy pocas estaciones meteorológicas son tan caras, por lo que la KestrelMet 6000 recibió una mirada más atenta que otras estaciones que hemos probado. Y cumplió nuestras expectativas.

La 6000 tiene algunas cosas que la hacen tan buena:

El ventilador de aspiración de 24 horas mantiene la precisión de la lectura bajo la luz directa del sol y es una característica estándar.

Los pinchos para pájaros evitan que tus amigos emplumados hagan sus necesidades en tu pluviómetro.

La precisión de los sensores es de primer nivel.

Es fácil añadir sensores adicionales, que se detectan automáticamente.

Wi-Fi potente. Tenemos la estación a 60 metros de nuestro punto de acceso más cercano sin ningún problema.

La aplicación Red Ambient Weather está bien diseñada y es fácil de usar.

Sin embargo, tuve algunos problemas con el barómetro. Durante la configuración, la estación busca la estación meteorológica oficial más cercana y la ajusta en función de la diferencia de altitud. Eso no pareció funcionar, ya que mis lecturas seguían siendo erróneas. Sin embargo, podría tratarse de un fallo de AWN: Estoy investigándolo con el servicio técnico de la Kestrel (el barómetro viene calibrado de fábrica, por lo que no se puede ajustar).

Actualización - 17/7/23: Al parecer, Kestrel solucionó este problema a principios de julio, causado por un error de software. Ahora las lecturas de presión barométrica son correctas.

La omisión de datos solares/UV en el 6000 es extraña. Estos sensores están incluidos incluso en el más barato Estaciones meteorológicas ambientales y el WeatherFlow Tempest. Tampoco hay sensor de rayos (al menos de momento). Pero por lo demás, la estación es casi perfecta.

Precisión

Nota rápida: nuestra estación de prueba estaba montada aproximadamente a la altura de los ojos, por lo que no pudimos realizar una prueba precisa del anemómetro.

Medidores meteorológicos portátiles de Kestrel son muy precisos. El Kestrel no decepcionó en este aspecto. La aspiración del ventilador ayudó a la precisión del termómetro y higrómetro. Durante gran parte del periodo de pruebas, el clima fue extremadamente seco. Esto significó muchos días sin nubes y con luz solar directa. Una estación meteorológica doméstica puede errar por el lado cálido sin aspiración de ventilador.

El anemómetro es muy sensible, incluso más que el Davis Vantage Vue. También podría ser la edad (Davis recomienda sustituir el conjunto del anemómetro cada pocos años), pero con vientos más flojos, el 6000 parecía funcionar mejor. Utiliza un sistema de hélice en lugar de la copa y la veleta estándar, lo que podría explicar algunas diferencias.

Aunque tenemos previsto actualizar nuestras pruebas de pluviómetro una vez que la madre naturaleza coopere, hemos comparado las lecturas del Davis Vantage Vue y el 6000 con nuestro Lecturas del pluviómetro de precisión Stratusun pluviómetro analógico construido según las especificaciones del NWS. En el gráfico siguiente se enumeran estos resultados.

Stratus Rain Gauge Davis Vantage Vue KestrelMet 6000 Precisión de la lista – +/- 5% +/- 5% Lectura actual 0.07" 0.07″ 0.07″ (+0%)

El KestrelMet 6000 y el Davis Vantage Vue fueron tan precisos como el Estrato. Si bien esto puede no decirnos mucho, los pluviómetros de “balde basculante” (que son tanto el Vantage Vue como el 6000) tienden a contar menos en lluvias más ligeras y en exceso en aguaceros más fuertes, especialmente los de menor calidad.

Kestrel, estamos impresionados

Me mostré escéptico cuando supe que Kestrel quería fabricar una estación meteorológica doméstica. Aunque ciertamente se han hecho un nombre en estaciones meteorológicas portátilesuna estación meteorológica doméstica es un dispositivo totalmente diferente. Kestrel ha hecho los deberes. Esta estación está a la par con la Davis Vantage Pro2 y cualquier estación meteorológica prosumer en el mercado.

Los aspectos más importantes de una estación meteorológica de consumo moderna son la conectividad a Internet, la conectividad doméstica inteligente y la capacidad de ampliación. Mientras que el precio arrastra la puntuación de la 6000 en nuestras métricas, es la solo para obtener una puntuación perfecta en todas las métricas que utilizamos, incluidas la precisión, la durabilidad, el conjunto de funciones y la facilidad de uso.

Lo que más nos entusiasma es su capacidad de ampliación, que podría llevar a la 6000 a múltiples lugares. Esperamos que haya detección de rayos y UV/solar, ya que es lo único que echamos en falta. Pero el resto de la estación es tan bueno que oculta sus pocas carencias.

Dicho esto, esta estación está pensada para los entusiastas de la meteorología. Con un precio de $999, no muchos tendrán los fondos para la 6000: en ese caso, recomendamos la WeatherFlow Tempest en su lugar, que sigue siendo nuestra mejor elección (pero sólo apenas). Pero si le importa la precisión y quiere pagar menos de lo que cuestan las estaciones meteorológicas prosumer $1.000-2.000 como la Vantage Pro2, la KestrelMet 6000 es una gran elección.