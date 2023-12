9 Cyber Monday Weather Station Deals on Amazon

Black Friday might be over, but there are plenty of great Cyber Monday station météorologique deals, including some new ones that have recently appeared.

Comme vous l'avez peut-être deviné d'après notre nom, nous avons testé un grand nombre de stations météorologiques (et nous en possédons également quelques-unes) ! Quelles sont donc les le meilleur temps Vous voulez faire des affaires dans votre station de métro pendant les vacances ? Nous avons trouvé quelques bonnes affaires jusqu'à présent, et nous compléterons cette liste tout au long des soldes !

Avant de faire vos achats

The Best Cyber Monday Weather Station Deals

For the first time in at least two years, the entire Ambient Weather line is on sale for Cyber Monday, including a rare deal on the WS-5000!

La Meilleure Extensibilité Ambient Weather WS-5000 La WS-5000 est la station météorologique haut de gamme de Ambient Weather, et cela se voit. Sa précision est comparable à celle de la station Davis Vantage Pro2La connectivité à la maison intelligente et le nouvel anémomètre sonique font de cet appareil notre meilleur choix. Les Avantages: Grande console en couleurs

Grande console en couleurs Une liste impressionnante de capteurs en option

Une liste impressionnante de capteurs en option Connectivité des maisons intelligentes

Connectivité des maisons intelligentes Amélioration de la précision des baromètres et des précipitations (à partir de WS-2902 série) Cons : Configuration encombrante de la console

La Connectivité : Wi-Fi La Taille et Le Type d'Écran : LCD TFT de 7,2 pouces L'Alimentation Électrique : Solaire, 5 'AAA'.

At $360, the WS-5000 is at the best price it’s been all year, and if you’ve been holding off because of the $450 price tag, now’s the time to scoop the WS-5000 up. This deal likely ends at midnight Cyber Monday (Pacific Time), so don’t wait.

Meilleure combinaison de valeur et de fonctionnalité Ambient Weather WS-2000 Si la WS-5000 est trop cher pour vous, envisagez plutôt le WS-2000, qui dispose de la même console haut de gamme, mais avec la suite de capteurs du WS-2902. Les Avantages: L'extensibilité du WS-5000 sans le prix

L'extensibilité du WS-5000 sans le prix Affichage couleur

Affichage couleur Prix compétitif Cons : Utilise un ensemble de capteurs de moindre qualité

La Connectivité : Wi-Fi La Taille et Le Type d'Écran : LCD TFT de 7,2 pouces L'Alimentation Électrique : Solaire, 3 'AAA'.

Le Ambient Weather WS-2000 est un mélange du meilleur des WS-2902C et WS-5000 dans une version plus abordable. Le WS-2000 utilise la console du WS-2902C mais opte pour celle du WS-5000, ce qui représente une mise à niveau importante (et méritée). Cette console plus performante permet d'ajouter des capteurs optionnels et de les afficher sur l'écran de la console, ce qui n'est pas possible avec le WS-2902C.

La vente anticipée de la WS-2000 fait baisser le prix de 20% sur Amazon, ce qui est à peu près dans la moyenne.

La station Météorologique Domestique la Plus Économique Ambient Weather WS-2902 Nous avons été surpris par la précision du Ambient Weather WS-2902, compte tenu de son prix. Nous le recommandons sans hésiter aux observateurs météo disposant d'un budget limité. Les Avantages: Meilleur rapport qualité-prix en termes de capacités

Meilleur rapport qualité-prix en termes de capacités La meilleure connectivité de sa catégorie pour la maison intelligente

La meilleure connectivité de sa catégorie pour la maison intelligente Grande précision pour le prix

La Connectivité : Wi-Fi La Taille et Le Type d'Écran : Aucun L'Alimentation Électrique : Solaire

Pour l'instant, le prix de vente du WS-2902 est assez décevant, car il est supérieur de $20 à ce qu'il était dans le passé. À ce prix, nous ferions mieux d'aller voir ailleurs, ou d'attendre de voir si l'offre s'améliore à mesure que l'on se rapproche de Black Friday - ce qui est tout à fait possible.

Quoi qu'il en soit, la Station météorologique Ambient Weather WS-2902 est incroyablement compact et comprend tous les principaux composants d'une station météorologique professionnelle pour une fraction du prix, avec des relevés précis qui rivalisent avec des stations plusieurs fois plus chères. L'équipement professionnel peut coûter des centaines d'euros pour un seul instrument. station météorologique est une bonne affaire.

Si vous envisagez d'acheter une station météorologique pour débutants comprenant les instruments de base de surveillance météorologique déjà pré-calibrés, cette station météorologique est une excellente option.

Le Ambient Weather WS-2902 présente les caractéristiques suivantes :

Hygromètre/thermomètre intérieur et extérieur intégré (humidité relative et température)

Coupe anémomètre (vitesse du vent)

Girouette (direction du vent)

Jauge de pluie

Rayonnement solaire et intensité lumineuse

Baromètre (pression barométrique)

Les membres Prime économisent 20% Ambient Weather WS-1965 Station météorologique $136.99 Grand écran LCD

Mesure la vitesse et la direction du vent, la température, l'humidité, les précipitations, les UV et le rayonnement solaire.

Une alternative moins chère que le WS-2902

Trouver la meilleure offre

Si vous êtes membre de Prime, vous pouvez obtenir le WS-1965 pour seulement $109, le prix le plus bas que nous ayons vu depuis qu'il a été lancé en début d'année. De plus, il est doté d'une connectivité Internet !

La Meilleure Station Météorologique Connectée WeatherFlow Tempest $339.00 La station métérologique Davis Vantage Vue pourrait devenir "décati," comme on dit. Il est sur le marché depuis plus d'une décennie. Cependant, l'ajout d'un nouveau hub de la WeatherLink Live a insufflé une nouvelle souffle à la station métérologique domestique d'entrée de gamme de Davis. WeatherFlow Tempest est la station météo à acheter si vous possédez une maison intelligente. Les capacités de détection de la foudre sont également les meilleures que nous ayons vues. Et vous pouvez utiliser le code promo TWSE23 pour une réduction de 10% si vous achetez directement auprès de WeatherFlow. Les Avantages: Une Installation Très Rapide

Une Installation Très Rapide Une Détection Exceptionnelle de l'Éclairage

Une Détection Exceptionnelle de l'Éclairage Une Instrumentation Assez Précise

Une Instrumentation Assez Précise Prêt pour la Maison Connectée Cons : Le capteur de pluie haptique ne mesure pas les précipitations avec suffisamment de précision

Le capteur de pluie haptique ne mesure pas les précipitations avec suffisamment de précision Pas d'Extensibilité

La Connectivité : Wi-Fi L'Alimentation Électrique : Solaire

Le WeatherFlow Tempest n'est pas encore en vente sur Amazon, mais nous avons été informés de l'existence d'un code promotionnel, 'CADEAU20qui vous permettra de bénéficier d'une réduction plus importante si vous achetez directement auprès de WeatherFlow. Les dates d'expédition de la Tempest sur Amazon diminuent à mesure que l'on se rapproche de Black Friday (c'est l'un des modèles les plus vendus), c'est pourquoi nous recommandons d'acheter directement si possible (en dehors des États-Unis, la plupart des pays devront passer par Amazon, WeatherFlow nous l'a déjà dit).

Le WeatherFlow Tempest relie les données météorologiques en temps réel à une application smartphone bien conçue. La Tempest comprend plus de mesures de précipitations que les autres stations météorologiques, notamment l'intensité, la durée et l'accumulation nette de la pluie. Elle dispose même d'un détecteur de foudreIl s'agit donc d'une meilleure option pour les régions où les orages et des conditions météorologiques difficiles.

La station météorologique Tempest comprend les éléments suivants :

Rapports sur la pression au niveau de la station et la pression au niveau de la mer

Pyranomètre

Capteur de pluie (détecte l'intensité, la durée et l'accumulation de la pluie)

Capteur de vent à ultrasons (mesure la direction et la vitesse du vent)

Détecteur de foudre

Deuxième place - Stations météo Ecowitt Station météorologique Wittboy Le capteur extérieur contient un capteur de pluie haptique, des capteurs de lumière et d'UV, un capteur de vitesse du vent à ultrasons, ainsi que des capteurs de température et d'humidité.

Se connecte à Weather Underground et WeatherCloud

Comprend un hub Wi-Fi Compatible avec d'autres Ecowitt capteurs Disponible aux États-Unis ? Oui Disponibilité : Australie, Canada, Royaume-Uni, États-Unis

At $200, the Ecowitt Wittboy — a clone of the WeatherFlow Tempest minus the lightning detection — is a steal, and also at the lowest price all year.

Économisez $50 jusqu'au Cyber Monday AcuRite Station météorologique professionnelle Atlas $279.41 $228.99 Écran HD avec batterie de secours et connectivité Wi-Fi intégrée

Les mises à jour les plus rapides vers Weather Underground de toutes les stations météo domestiques.

Prévisions météorologiques jusqu'à 12 heures à l'avance

Détection de la foudre

Conditions météorologiques en temps réel : Température intérieure et extérieure, humidité, vitesse et direction du vent, UV, intensité lumineuse, tendances de la pression barométrique et totaux de pluie.

La station métérologique Davis Vantage Vue pourrait devenir "décati," comme on dit. Il est sur le marché depuis plus d'une décennie. Cependant, l'ajout d'un nouveau hub de la WeatherLink Live a insufflé une nouvelle souffle à la station métérologique domestique d'entrée de gamme de Davis. AcuRite Atlas est une station que nous avons testée, mais elle n'a pas été retenue dans notre classement des meilleures stations météo domestiques, d'autres stations ayant obtenu de meilleurs résultats. Bien qu'elle ne soit pas aussi précise que les stations plus haut de gamme, vous en avez pour votre argent, y compris l'option de détection de la foudre, qui, bien que moins sensible que la WeatherFlow Tempest, fonctionne tout de même assez bien.

Notre fonctionnalité préférée des stations AcuRite connectées à Internet est l'application myAcuRite. Nous félicitons depuis longtemps l'équipe de développement pour son interface utilisateur bien conçue qui fonctionne de la même manière sur les écrans des téléphones portables et des ordinateurs de bureau.

Normalement $279, vous pourrez l'obtenir pour $229 pendant Black Friday, ce qui n'est pas le prix le plus bas que nous ayons vu, mais reste une bonne affaire.

AcuRite Station météo domestique Iris (5 en 1) $149.99 $112.68 Connectez facilement l'écran de votre station météo intérieure à Weather Underground pour une surveillance à distance.

Recevoir plus de 25 points de données et définir des alarmes

Station météo sans fil avec anémomètre, girouette et baromètre intégrés, hygromètre, un pluviomètre et un thermomètre

Collecte les données d'altitude et les combine avec les données de pression barométrique pour fournir des prévisions météorologiques personnalisées.

Ce n'est qu'un des nombreux modèles Iris AcuRite disponibles, mais au moins au début, c'est l'un des modèles qui est inclus dans les premières offres d'Amazon. Comme il s'agit d'un modèle Iris, il comprend toutes les variables météorologiques de base que vous attendez, mais n'a pas l'extensibilité de l'Atlas.

La Crosse Technology S82967 Station météo personnelle numérique sans fil $61.95 $33.95 Température intérieure/extérieure (F/C) et humidité (%RH)

Flèches de tendance et alertes personnalisables

Température haute et basse et horodatage

Acheter maintenant

Il est difficile d'appeler cela une "station météo", mais nous voulions noter cette offre. À moitié prix, c'est un bon achat pour quelqu'un qui ne cherche qu'à connaître la température et l'humidité intérieures et extérieures et qui n'a pas besoin d'être connecté à Internet.

D'autres offres de stations météorologiques sont à venir... revenez régulièrement.