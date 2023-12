9 Cyber Monday Weather Station Deals on Amazon

Black Friday might be over, but there are plenty of great Cyber Monday estación meteorológica deals, including some new ones that have recently appeared.

As you might have guessed from our name, we have tested quite a few weather stations (and own quite a few too)! So what are el mejor tiempo ¿Ofertas en la estación estas vacaciones? Hasta ahora hemos encontrado algunas buenas ofertas, ¡e iremos ampliando la lista a lo largo de las rebajas!

Eche un vistazo a nuestro blog navideño en directo: ¡EN VIVO AHORA hasta el 17 de diciembre!

Antes de comprar

Antes de sumergirte en nuestras ofertas, asegúrate de que eres un Miembro de Amazon Prime! Algunas ofertas son Prime Exclusives, por lo que unirse ahora le otorga una Prueba gratuita de 30 días requerido para aprovechar la mayoría de las ofertas, ¡y puede cancelar en cualquier momento!

¿No sabes qué comprar? Deja que elijan. Amazon también ofrece membresías Prime de regalo por tan solo $39. (Sabemos por experiencia como frikis del tiempo que comprarás mucho más una vez que empieces a observar el tiempo).

Prueba Prime

Divulgación: los expertos en estaciones meteorológicas pueden ganar tarifas en forma de una pequeña comisión resultante de las ventas de los clics de esta página.

The Best Cyber Monday Weather Station Deals

For the first time in at least two years, the entire Ambient Weather line is on sale for Cyber Monday, including a rare deal on the WS-5000!

Mejor capacidad de expansión Ambient Weather WS-5000 La WS-5000 es la estación meteorológica de gama alta de Ambient Weather, y se nota. La precisión está a la altura de la Davis Vantage Pro2y la conectividad doméstica inteligente, un nuevo anemómetro sónico lo convierten en nuestra mejor elección. Ventajas: Gran consola a todo color.

Gran consola a todo color. Una impresionante lista de sensores opcionales

Una impresionante lista de sensores opcionales Conectividad inteligente para el hogar

Conectividad inteligente para el hogar Mejora de la precisión del barómetro y de las precipitaciones (de WS-2902 serie) Contras: Configuración de consola engorrosa

Configuración de consola engorrosa Algunos sensores tuvieron que ser reiniciados para conectarse a la consola Conectividad: Wifi Tamaño y tipo de pantalla: LCD TFT de 7,2 pulgadas Fuente de alimentación: Solar, 5 'AAA' Encuentra la mejor oferta Nuestra reseña TWSE participa en Amazon Associates y otros programas de afiliación y puede ganar una comisión como resultado de hacer clic en uno de los enlaces anteriores.

At $360, the WS-5000 is at the best price it’s been all year, and if you’ve been holding off because of the $450 price tag, now’s the time to scoop the WS-5000 up. This deal likely ends at midnight Cyber Monday (Pacific Time), so don’t wait.

La mejor combinación de valor y funcionalidad Ambient Weather WS-2000 Si la WS-5000 es demasiado caro para ti, considera la WS-2000 en su lugar, que cuenta con la misma consola de alta gama, pero con el set de sensores del WS-2902. Ventajas: La capacidad de ampliación de la WS-5000 sin el precio

La capacidad de ampliación de la WS-5000 sin el precio Pantalla en color

Pantalla en color Precios competitivos Contras: Utiliza un conjunto de sensores de menor calidad

Utiliza un conjunto de sensores de menor calidad La interfaz de la consola no es la mejor Conectividad: Wifi Tamaño y tipo de pantalla: LCD TFT de 7,2 pulgadas Fuente de alimentación: Solares, 3 'AAA' Encuentra la mejor oferta Nuestra reseña TWSE participa en Amazon Associates y otros programas de afiliación y puede ganar una comisión como resultado de hacer clic en uno de los enlaces anteriores.

El Ambient Weather WS-2000 es como una combinación de lo mejor de WS-2902C y WS-5000 en un paquete más asequible. El WS-2000 usa la consola del WS-2902C pero opta por la consola del WS-5000, que es una actualización significativa (y valiosa). La mejor consola le permite agregar sensores opcionales y verlos en la pantalla de la consola, algo que el WS-2902C no puede.

La venta anticipada de la WS-2000 rebaja 20% el precio en Amazon, que está por la media.

La estación meteorológica con mejor relación precio calidad Ambient Weather WS-2902 Nos sorprendió la precisión del Ambient Weather WS-2902, dado su precio. Recomendamos esto de todo corazón a los observadores del clima con un presupuesto limitado. Ventajas: El mejor valor en términos de capacidades

El mejor valor en términos de capacidades La mejor conectividad doméstica inteligente de su clase

La mejor conectividad doméstica inteligente de su clase Gran precisión por el precio.

Gran precisión por el precio. Construcción sólida Contras: Las lecturas de la consola se actualizan con menos frecuencia que otros modelos Conectividad: Wifi Tamaño y tipo de pantalla: Ninguno Fuente de alimentación: Solar Encuentra la mejor oferta Nuestra reseña TWSE participa en Amazon Associates y otros programas de afiliación y puede ganar una comisión como resultado de hacer clic en uno de los enlaces anteriores.

Al menos por ahora, el precio de venta de la WS-2902 es bastante decepcionante, ya que es un buen $20 por encima de lo que ha sido en el pasado. A este precio, nosotros buscaríamos en otra parte, o esperaríamos a ver si la oferta mejora a medida que nos acercamos a los Black Friday, algo completamente posible.

En cualquier caso, el Estación meteorológica Ambient Weather WS-2902 es increíblemente compacta e incluye todos los componentes principales de una estación meteorológica profesional por una fracción de su precio, con lecturas precisas que rivalizan con estaciones de un precio muy superior. Los equipos profesionales pueden costar cientos de dólares por un instrumento, por lo que este estación meteorológica es un gran negocio.

Si está pensando en adquirir una estación meteorológica para principiantes que incluya los instrumentos básicos de control meteorológico ya precalibrados, esta estación meteorológica es una gran opción.

El Ambient Weather WS-2902 presenta las siguientes características:

Higrómetro/termómetro interior y exterior integrado (humedad relativa y temperatura)

Anemómetro de copa (velocidad del viento)

Veleta (dirección del viento)

Pluviómetro

La radiación solar y la intensidad de la luz

Barómetro (presión barométrica)

Los miembros principales ahorran 20% Ambient Weather Estación meteorológica WS-1965 $136.99 Large LCD Display

Mide la velocidad/dirección del viento, la temperatura, la humedad, las precipitaciones, la radiación UV y solar

A cheaper alternative to the WS-2902

Encuentra la mejor oferta TWSE participa en Amazon Associates y otros programas de afiliación y puede ganar una comisión como resultado de hacer clic en uno de los enlaces anteriores.

If you’re a Prime member, you can grab the WS-1965 for just $109, the lowest price we’ve seen since it debuted earlier this year. And it has internet connectivity, too!

La mejor estación meteorológica inteligente WeatherFlow Tempest $339.00 La WeatherFlow Tempest es la estación meteorológica que debes comprar si tienes una casa inteligente. Las capacidades de detección de rayos también son las mejores que hemos visto. Y puedes usar el código promocional TWSE23 y obtener un 10% de descuento. Ventajas: Configuración súperrápida

Configuración súperrápida Excelente detección de rayos

Excelente detección de rayos Instrumentación bastante precisa

Instrumentación bastante precisa Listo para los hogares inteligentes Contras: El sensor háptico de lluvia no mide la precipitación con suficiente precisión

El sensor háptico de lluvia no mide la precipitación con suficiente precisión Sin capacidad de expansión

Sin capacidad de expansión Precio Conectividad: Wifi Fuente de alimentación: Solar Encuentra la mejor oferta Nuestra reseña TWSE participa en Amazon Associates y otros programas de afiliación y puede ganar una comisión como resultado de hacer clic en uno de los enlaces anteriores.

Aunque el WeatherFlow Tempest aún no está a la venta en Amazon, nos han avisado de un código promocional, 'REGALO20que te dará un descuento mayor si compras directamente a WeatherFlow. Las fechas de envío del Tempest en Amazon se deslizan a medida que nos acercamos al Black Friday (es uno de sus modelos más vendidos), por lo que recomendamos comprar directamente si es posible (fuera de EE.UU., la mayoría de los lugares tendrán que utilizar Amazon, WeatherFlow nos ha dicho anteriormente).

La WeatherFlow Tempest conecta datos meteorológicos en tiempo real a una aplicación para smartphone bien diseñada. La Tempest incluye más métricas de precipitación que las demás estaciones meteorológicas, como intensidad de la lluvia, duración y acumulación neta. Incluso cuenta con un detector de rayospor lo que es una mejor opción para zonas con frecuentes tormentas and severe weather.

La estación meteorológica Tempest incluye lo siguiente:

Informes de presión de estación y presión a nivel del mar

piranómetro

Sensor de lluvia (detecta la intensidad, duración y acumulación de la lluvia)

Sensor ultrasónico de viento (mide la dirección y la velocidad del viento)

detector de rayos

Subcampeón - Estaciones meteorológicas Estación meteorológica Ecowitt Wittboy El sensor exterior contiene un sensor de lluvia háptico, sensores de luz y UV, un sensor ultrasónico de velocidad del viento y sensores de temperatura y humedad.

Se conecta a Weather Underground y WeatherCloud

Incluye concentrador Wi-Fi Compatible con otros Ecowitt sensores ¿Disponible en los EE. UU.?: Sí Disponibilidad: Australia, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos Encuentra la mejor oferta TWSE participa en Amazon Associates y otros programas de afiliación y puede ganar una comisión como resultado de hacer clic en uno de los enlaces anteriores.

At $200, the Ecowitt Wittboy — a clone of the WeatherFlow Tempest minus the lightning detection — is a steal, and also at the lowest price all year.

Ahorre $50 hasta el Cyber Monday Estación meteorológica profesional AcuRite Atlas $279.41 $228.99 Pantalla HD con respaldo de batería y conectividad Wi-Fi integrada

Las actualizaciones más rápidas de Weather Underground de cualquier estación meteorológica doméstica

Pronostica el clima con hasta 12 horas de anticipación

Detección de rayos

Condiciones climáticas en tiempo real: temperatura interior y exterior, humedad, velocidad del viento, dirección, UV, intensidad de la luz, tendencias de presión barométrica y totales de lluvia Comprar ahora Nuestra reseña TWSE participa en Amazon Associates y otros programas de afiliación y puede ganar una comisión como resultado de hacer clic en uno de los enlaces anteriores.

La AcuRite Atlas es una estación que hemos probado, pero no entró en nuestra clasificación de mejores estaciones meteorológicas domésticas, ya que otras estaciones obtuvieron puntuaciones más altas. Aunque no es tan precisa como las estaciones de gama más alta, se obtiene bastante por el precio, incluyendo la opción de detección de rayos, que aunque no es tan sensible como la WeatherFlow Tempest, todavía lo hace bastante bien.

Nuestra función favorita de las estaciones AcuRite conectadas a Internet es la aplicación myAcuRite. Llevamos mucho tiempo elogiando a su equipo de desarrollo por el buen diseño de su interfaz de usuario, que funciona igual en pantallas de móvil y de ordenador.

Normalmente cuesta $279, pero podrás conseguirlo por $229 durante el Black Friday, que aunque no es el precio más bajo que hemos visto, sigue siendo una buena oferta.

AcuRite Estación meteorológica doméstica Iris (5 en 1) $149.99 $112.68 Conecta fácilmente la pantalla de tu estación meteorológica de interior a Weather Underground para monitorizarla a distancia

Recibe más de 25 puntos de datos y configura alarmas

Estación meteorológica inalámbrica con anemómetro, veleta y barómetro incorporados, higrómetropluviómetro y termómetro

Recoge datos de elevación y los combina con datos de presión barométrica para proporcionar una previsión meteorológica personalizada. Comprar ahora TWSE participa en Amazon Associates y otros programas de afiliación y puede ganar una comisión como resultado de hacer clic en uno de los enlaces anteriores.

Este es sólo uno de los muchos modelos AcuRite Iris disponibles, sin embargo, al menos al principio, este es uno de los modelos que se incluyen en las primeras ofertas de Amazon. Al tratarse de un modelo Iris, incluye todas las variables meteorológicas básicas que cabría esperar, pero no tiene la capacidad de ampliación del Atlas.

La Crosse Technology S82967 Estación Meteorológica Personal Digital Inalámbrica $61.95 $33.95 Temperatura interior/exterior (F/C) y humedad (%RH)

Flechas de tendencia y alertas personalizables

Temperatura alta y baja y sello de fecha

Comprar ahora TWSE participa en Amazon Associates y otros programas de afiliación y puede ganar una comisión como resultado de hacer clic en uno de los enlaces anteriores.

Es difícil llamar a esto una "estación meteorológica", pero queríamos destacar esta oferta. A mitad de precio, es una buena compra para alguien que sólo busca la temperatura interior y exterior y la humedad que no necesita estar conectado a Internet.

Próximamente más ofertas de estaciones meteorológicas... sigue revisando