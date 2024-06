Une limite d'écoulement est un terme météorologique qui se réfère à la limite d'écoulement. frontière entre deux masses d'air créée par le courant descendant d'un orage. Si vous vous êtes déjà trouvé à l'extérieur pendant un orage et que vous avez senti le courant d'air frais qui le précédait, vous avez fait l'expérience d'une limite d'écoulement.

Les limites d'écoulement ne sont pas seulement responsables de ces rafales de vent et peuvent déclencher de nouvelles tempêtes, en particulier lorsque les limites d'écoulement d'autres tempêtes entrent en collision.

Qu'est-ce qu'une limite d'écoulement ?

Une limite d'écoulement est une caractéristique météorologique qui se forme lorsque de l'air froid s'échappe de la tempête (courant descendant), soulevant l'air chaud qui l'entoure. Bien que cet écoulement se produise dans toutes les directions, le flux sera le plus fort dans la direction où les vents soufflent aux niveaux inférieurs, près de la surface.

Une limite d'écoulement sortant est la plus forte près de son point d'origine et se dissipe à mesure qu'elle s'étend vers l'extérieur. Cela ne se produit pas immédiatement ; certaines frontières peuvent parcourir des centaines de kilomètres. Ils sont souvent visibles au sol sous forme d'étagère ou de rouleau. nuages et sur le radar comme une fine ligne de retours faibles. Ci-dessous, nous avons montré un exemple de limite d'écoulement de sortie sur le radar.

Regardez le groupe de tempêtes à partir du radar météorologique Doppler terminal à haute résolution (TDWR) à Southaven. Vous pouvez voir l'air convergent avant l'initiation convective suivie d'une rafale descendante. Le faible cisaillement du vent ambiant entraîne une symétrie presque parfaite de l'écoulement. pic.twitter.com/GzU4ON9NNS - NWS Memphis (@NWSMemphis) 12 juillet 2018

Comment se forment les limites d'écoulement ?

Les limites d'écoulement se forment lorsque l'air froid d'un courant descendant d'orage s'échappe sous l'air plus chaud à l'avant de l'orage. L'air froid et dense associé aux limites d'écoulement peut rapidement faire baisser les températures et produire des vents forts.

Cette limite est parfois visible sous la forme d'une ligne de cumulus sur le bord d'attaque d'un orage (également appelés nuages de plateau ou nuages en rouleau). Elle est souvent clairement visible sur les radars, en particulier en mode "vitesse", en raison des insectes, de la poussière et d'autres débris projetés dans l'air par la rafale de vent soudaine au bord de la limite d'écoulement.

Les limites d'écoulement sont parfois associées au développement de nuages et d'orages. Lorsque ces limites interagissent avec de l'air chaud et humide et entre elles, elles peuvent contribuer à déclencher de nouveaux nuages et orages. Sur le radar, la direction d'une limite d'écoulement peut être déterminée par la façon dont elle s'incline.

Si les limites d'écoulement de deux tempêtes sont orientées l'une vers l'autre par une journée chaude et humide, un météorologue s'attend à ce qu'une nouvelle averse ou une nouvelle tempête se forme à l'endroit où ces limites entrent en collision.

Limites d'écoulement et phénomènes météorologiques violents

Les limites de sortie sont également appelées rafales fronts, pour les rafales soudaines, atteignant souvent 30 à 50 mph. Bien qu’ils ne soient pas nécessairement dommageables, ces vents peuvent facilement ramasser et projeter des objets légers qui ne sont pas fixés au sol.

Dans de rares cas, le courant descendant responsable de la limite d'écoulement sortant peut être extrêmement fort dans ce qu'on appelle un microrafale. Une microrafale est un puissant courant d'air descendant qui peut produire des vents dépassant 100 mph. Les microrafales sont souvent associées à des conditions météorologiques extrêmes, telles que tornades et orages. Si cela se produit sur une grande surface, on parle de macrorafale. Bien que ces deux événements soient rares, les microrafales sont beaucoup plus fréquentes.

Dans les zones désertiques, les limites de l'écoulement peuvent déclencher des "haboobs", des tempêtes de poussière déclenchées par les vents d'orage.

Exemple de "nuage de roulement" précédant un orage au loin.

Conseils pour rester en sécurité en cas de conditions météorologiques défavorables

Les conditions météorologiques violentes peuvent constituer une menace pour la vie et les biens. Cependant, il existe plusieurs mesures à prendre pour rester en sécurité pendant les phénomènes météorologiques violents.

L'une des choses les plus importantes est de rester informé des dernières conditions météorologiques. Vous pouvez le faire en surveillant les organes d'information locaux et en suivant les bulletins d'information de la Commission européenne. Service météorologique national sur les médias sociaux. Il est également essentiel de prévoir ce qu'il faut faire en cas d'intempéries. Il faut notamment prévoir une pièce sécurisée à la maison et connaître le meilleur itinéraire d'évacuation en cas de besoin.

En outre, il est essentiel d'avoir à portée de main une trousse d'urgence comprenant de la nourriture, de l'eau et des produits de premiers soins. En prenant ces précautions, vous pouvez assurer votre sécurité lors d'événements météorologiques violents.