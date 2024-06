Een uitstroomgrens is een meteorologische term die verwijst naar de grens tussen twee luchtmassa's gecreëerd door de downdraft van een onweersbui. Als je ooit buiten hebt gestaan tijdens een onweersbui en de koele luchtstroom hebt gevoeld die aan de storm voorafgaat, dan heb je een outflow boundary ervaren.

Outflow boundaries zijn niet alleen verantwoordelijk voor die windvlagen en kunnen nieuwe stormen veroorzaken, vooral wanneer de outflow boundaries van andere stormen botsen.

Wat is een uitstroomgrens?

Een outflow boundary is een meteorologische eigenschap die ontstaat wanneer koude lucht naar beneden stroomt en uit de storm stroomt (een downdraft), waardoor de warme lucht wordt opgetild. Hoewel deze uitstroom in alle richtingen voorkomt, zal de stroming het sterkst zijn in de richting waarin de wind waait op de lagere niveaus nabij het oppervlak.

Een uitstroomgrens is het sterkst dichtbij het oorsprongspunt en verdwijnt naarmate deze zich naar buiten uitbreidt. Dit gebeurt niet onmiddellijk; sommige grenzen kunnen honderden kilometers ver reiken. Vaak zijn ze op de grond zichtbaar als plank of rol wolken en op de radar als een dunne lijn van zwakke rendementen. Hieronder hebben we een voorbeeld getoond van een uitstroomgrens op radar.

Bekijk de cluster van stormen van de hoge resolutie Terminal Doppler Weather Radar (TDWR) in Southaven. Je kunt de convergerende lucht zien voorafgaand aan convectieve initiatie gevolgd door een downburst. Lage windschering leidt tot de bijna perfecte symmetrie van de uitstroom. pic.twitter.com/GzU4ON9NNS - NWS Memphis (@NWSMemphis) 12 juli 2018

Hoe ontstaan uitstroomgrenzen?

Uitstroomgrenzen worden gevormd wanneer koude lucht van een onweersbui zich onder de warmere lucht voor de bui uit duwt. De dichte, koude lucht die gepaard gaat met uitstroomgrenzen kan de temperatuur snel verlagen en sterke winden produceren.

Deze grens wordt soms gezien als een lijn van cumuluswolken aan de voorrand van een onweersbui (ook wel shelf of rolwolken genoemd). Het is vaak duidelijk zichtbaar op de radar, vooral in de "velocity" modus, veroorzaakt door insecten, stof en ander puin dat in de lucht wordt geblazen door de plotselinge windvlaag aan de rand van de outflow boundary.

Uitstroomgrenzen worden soms geassocieerd met de ontwikkeling van wolken en stormen. Wanneer deze grenzen in wisselwerking staan met warme, vochtige lucht en met elkaar, kunnen ze nieuwe wolken en stormen veroorzaken. Op de radar kan de richting van een outflow boundary worden bepaald door de richting waarin deze buigt.

Als de uitstroomgrenzen van twee stormen op een warme, vochtige dag naar elkaar toe gericht zijn, verwacht een meteoroloog dat er een nieuwe bui of storm ontstaat waar deze grenzen botsen.

Uitstroomgrenzen en zwaar weer

Uitstroomgrenzen worden ook wel windstoten genoemd fronten, voor de plotselinge windstoten, vaak met windstoten tot 30-80 km/uur. Hoewel ze niet noodzakelijkerwijs schadelijk zijn, kunnen deze winden gemakkelijk lichte voorwerpen oppakken en wegwerpen die niet aan de grond zijn bevestigd.

In zeldzame gevallen kan de neerwaartse beweging die verantwoordelijk is voor de uitstroomgrens extreem sterk zijn in wat bekend staat als a microburst. Een microburst is een krachtige neerwaartse luchtstroom die windsnelheden van meer dan 160 km/uur kan veroorzaken. Microbursts worden vaak geassocieerd met zwaar weer, zoals tornado's en onweer. Als dit over een groot gebied gebeurt, wordt dit een macroburst genoemd. Hoewel beide zeldzame gebeurtenissen zijn, komen microbursts veel vaker voor.

Boven woestijngebieden kunnen uitstroomgrenzen "haboobs" veroorzaken, stofstormen die worden veroorzaakt door onweerswinden.

Een voorbeeld van een "rolwolk" voor een onweersbui in de verte.

Tips om veilig te blijven tijdens zwaar weer

Strenge weersomstandigheden kunnen een bedreiging vormen voor zowel mensenlevens als eigendommen. Er zijn echter verschillende stappen die je kunt nemen om veilig te blijven tijdens noodweer.

Een van de belangrijkste dingen is om op de hoogte te blijven van de laatste weersomstandigheden. Je kunt dit doen door de lokale nieuwszenders in de gaten te houden en de Nationale weerdienst op sociale media. Het is ook essentieel om te plannen wat je moet doen als het noodweer toeslaat. Dit houdt ook in dat je een veilige kamer in je huis moet hebben en dat je de beste evacuatieroute moet weten als dat nodig is.

Daarnaast is het van vitaal belang om een noodpakket bij de hand te hebben met benodigdheden zoals voedsel, water en eerstehulpmiddelen. Door deze voorzorgsmaatregelen te nemen, kun je je veiligheid tijdens noodweer garanderen.