Um limite de vazão é um termo meteorológico que se refere à limite entre duas massas de ar criado pela corrente de ar descendente de uma tempestade. Se você já ficou do lado de fora durante uma tempestade e sentiu a corrente de ar frio que precede a tempestade, você experimentou um limite de vazão.

Os limites de vazão não são responsáveis apenas por essas rajadas de vento e podem desencadear novas tempestades, especialmente quando os limites de vazão de outras tempestades colidem.

O que é um limite de fluxo de saída?

Um limite de fluxo de saída é uma característica meteorológica que se forma quando o ar frio se precipita para baixo e para fora da tempestade (uma corrente de ar descendente), elevando o ar quente ao seu redor. Embora esse escoamento ocorra em todas as direções, o fluxo será mais forte na direção em que os ventos estão soprando nos níveis mais baixos próximos à superfície.

Um limite de escoamento é o mais forte perto de seu ponto de origem e se dissipa à medida que se expande para fora. Isso não acontece imediatamente; alguns limites podem viajar centenas de quilômetros. Eles geralmente são visíveis no solo como uma prateleira ou um rolo nuvens e no radar como uma linha fina de retornos fracos. Abaixo, mostramos um exemplo de um limite de escoamento no radar.

Confira o conjunto de tempestades do Terminal Doppler Weather Radar (TDWR) de alta resolução em Southaven. Você pode ver a convergência do ar antes do início da convecção, seguida de uma explosão. O baixo cisalhamento do vento ambiente leva à simetria quase perfeita do fluxo de saída. pic.twitter.com/GzU4ON9NNS - NWS Memphis (@NWSMemphis) 12 de julho de 2018

Como se formam os limites do fluxo de saída?

Os limites de vazão se formam quando o ar frio de uma corrente descendente de tempestade se desloca sob o ar mais quente à frente da tempestade. O ar denso e frio associado aos limites de escoamento pode baixar rapidamente as temperaturas e produzir ventos fortes.

Esse limite às vezes é visto como uma linha de nuvens cumulus na borda principal de uma tempestade (também chamadas de nuvens de prateleira ou de rolo). Muitas vezes, ela é claramente visível no radar, especialmente no modo "velocidade", causada por insetos, poeira e outros detritos lançados no ar pela súbita rajada de vento na borda do limite do fluxo de saída.

Os limites de vazão às vezes estão associados ao desenvolvimento de nuvens e tempestades. Quando esses limites interagem com o ar quente e úmido e entre si, eles podem ajudar a desencadear novas nuvens e tempestades. No radar, a direção de um limite de escoamento pode ser determinada pela forma como ele se curva.

Se os limites do fluxo de saída de duas tempestades estivessem apontados um para o outro em um dia quente e úmido, um meteorologista esperaria que uma nova chuva ou tempestade provavelmente se formasse onde esses limites colidissem.

Limites de vazão e clima severo

Os limites do fluxo de saída também são chamados de rajadas frentesO vento pode ser muito forte e forte, pois as rajadas repentinas geralmente chegam a 30-50 mph. Embora não sejam necessariamente prejudiciais, esses ventos podem facilmente pegar e jogar objetos leves que não estejam presos ao chão.

Em casos raros, a corrente de ar descendente responsável pelo limite do fluxo de saída pode ser extremamente forte, o que é conhecido como microexplosão. Uma microexplosão é uma poderosa corrente descendente de ar que pode produzir ventos acima de 100 mph. As microexplosões são frequentemente associadas a condições climáticas severas, como tornados e tempestades. Se isso ocorrer em uma grande área, é chamado de macroburst. Embora ambos sejam eventos raros, as microexplosões são muito mais frequentes.

Em áreas desérticas, os limites de vazão podem desencadear "haboobs", tempestades de poeira provocadas por ventos de tempestade.

Um exemplo de uma "nuvem rolante" à frente de uma tempestade à distância.

Dicas para se manter seguro durante condições climáticas severas

Condições climáticas severas podem representar uma ameaça à vida e à propriedade. Entretanto, há várias medidas que você pode tomar para se manter seguro durante eventos climáticos severos.

Uma das coisas mais importantes é manter-se informado sobre as últimas condições climáticas. Você pode fazer isso monitorando as agências de notícias locais e seguindo as Serviço Nacional de Meteorologia nas mídias sociais. Também é essencial planejar o que fazer em caso de mau tempo. Isso inclui ter um quarto seguro designado em sua casa e conhecer a melhor rota de evacuação, se necessário.

Além disso, é fundamental ter um kit de emergência à mão que inclua suprimentos como alimentos, água e materiais de primeiros socorros. Tomar essas precauções pode ajudar a garantir sua segurança durante eventos climáticos severos.