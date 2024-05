“Tornado Alley” há muito é associado a tornados, sendo maio e junho os meses mais movimentados. No entanto, Tornado Alley está a deslocar-se para o sudeste dos EUA e para os centros populacionais. Também está começando mais cedo do que nunca.

Então, o que é o Beco do Tornado? O termo tradicionalmente se refere a uma área aproximadamente do sul de Dakota do Sul ao centro-norte do Texas. No entanto, os tornados estão se tornando mais frequentes no leste e no norte. Os cientistas documentaram esta mudança para leste. Um estudo de 2018 descobriram que a frequência dos tornados geralmente diminuiu nas últimas quatro décadas em Tornado Alley, enquanto aumentava para o leste através dos Grandes Lagos Inferiores e no Extremo Sul.

Pesquisadores da Northern Illinois University descobriram que as supercélulas, a origem da maioria dos tornados, se tornará menos frequente em Tornado Alley e mais frequente no leste dos EUA à medida que o planeta aquece.

Outros notaram a frequência de surtos de tornados mudou dramaticamente para o leste desde 1950, e eles ocorrem cada vez mais em clusters, ou vários tornados na mesma área. A pesquisa também sugere que os tornados são agora mais comuns no final do inverno e início da primavera, e menos comuns no final do verão e início do outono.

A maior consequência é um aumento significativo no risco de danos. Embora as pessoas vivam em Tornado Alley, ela é muito menos densamente povoada do que as áreas a leste. As pessoas costumavam se preocupar com um tornado no centro de Dallas: estes estudos sugerem centro de Memphis e Nashville têm maior probabilidade de ver um. Milhões de americanos vivem agora numa área onde os tornados são comuns.

A culpa é das alterações climáticas? Sim, mas é complicado. O radar Doppler nacional é uma ferramenta poderosa para detectar tornados, mesmo quando não há ninguém para vê-los. Isso pode ser responsável por parte do aumento. O sudeste dos EUA também é muito mais populoso, como mencionamos, então os tornados são mais fáceis de detectar. A conscientização sobre o clima severo é maior e, em nossa era das mídias sociais, os vídeos fornecem uma confirmação muito mais rápida da atividade de tornados.

Mas o aumento é demasiado significativo para ser atribuído apenas a estas razões. Provavelmente podemos atribuir parte da culpa às alterações climáticas. Mas será a variabilidade natural ou provocada pelo homem a causa?

Uma escola de pensamento sugere que o aumento faz parte de um aumento geral das condições meteorológicas severas nos EUA devido às alterações climáticas. Os modelos vêm prevendo isso há anos. No entanto, outros argumentam que a variabilidade pode resultar de ciclos maiores, tais como diferenças nas temperaturas da superfície do mar do Pacífico. Isso também pode estar mudando o Tornado Alley, mas não temos dados suficientes para fazer um julgamento claro.

Não importa o motivo, os dados sugerem que Tornado Alley não está mais limitado apenas às Grandes Planícies. É mais importante do que nunca ficar “consciente do clima”. Quando um alerta de tornado for emitido, leve-o a sério. Vá para uma parte interna do prédio ou de sua casa. Se você ouvir o tornado se aproximando, abaixe-se e proteja a cabeça.

A rádio meteorológico também é inestimável durante condições climáticas severas. Nosso favorito é o Rádio de alerta meteorológico de emergência Midland WR 120 NOAA. Pode receber alertas meteorológicos diretamente do Serviço Meteorológico Nacional utilizando a tecnologia SAME, que permite a rádio meteorológico para exibir o tipo de aviso mesmo após o término da mensagem de transmissão.

Essa é a maneira mais fácil de se manter seguro e é muito mais confiável do que o aplicativo meteorológico, muitas vezes incorreto. Os tornados acontecem rapidamente, mas esperamos ter lhe dado uma melhor compreensão de por que os tornados parecem ser mais frequentes e mais destrutivos.