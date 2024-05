“Tornado Alley” wordt al lang in verband gebracht met tornado’s, waarbij mei en juni de drukste maanden zijn. Tornado Alley verschuift echter naar het zuidoosten van de VS en naar bevolkingscentra. Het begint ook vroeger dan ooit.

Dus wat is Tornado Alley? De term verwijst traditioneel naar een gebied dat ruwweg loopt van South Dakota zuidwaarts tot noord-centraal Texas. Tornado's komen echter steeds vaker voor in het oosten en noorden. Wetenschappers documenteerden deze oostwaartse verschuiving. Een onderzoek uit 2018 ontdekte dat de frequentie van tornado's de afgelopen vier decennia over de Tornado Alley over het algemeen is afgenomen, terwijl ze in het oosten over de Lower Great Lakes en in het diepe zuiden is toegenomen.

Onderzoekers van de Northern Illinois University ontdekten dat supercellen, de oorsprong van de meeste tornado’s, zal minder vaak voorkomen in Tornado Alley en vaker in het oosten van de VS naarmate de planeet warmer wordt.

Anderen hebben de frequentie van tornado-uitbraken opgemerkt Sinds 1950 is het land dramatisch naar het oosten verschoven, en zij komen steeds vaker in clusters voor, of meerdere tornado's in hetzelfde gebied. Uit onderzoek blijkt ook dat tornado's nu vaker voorkomen in de late winter en het vroege voorjaar, en minder vaak in de late zomer en vroege herfst.

Het grootste gevolg is een aanzienlijke toename van het schaderisico. Hoewel er mensen wonen in Tornado Alley, is het veel minder dichtbevolkt dan de gebieden in het oosten. Mensen maakten zich vroeger zorgen over een tornado in het centrum van Dallas: deze onderzoeken suggereren het centrum van Memphis en Nashville zullen er eerder een zien. Miljoenen Amerikanen wonen nu in een gebied waar tornado's veel voorkomen.

Is klimaatverandering de schuldige? Ja, maar het is ingewikkeld. Nationwide Doppler-radar is een krachtig hulpmiddel voor het detecteren van tornado's, zelfs als er niemand is om ze te zien. Dit zou een deel van de stijging kunnen verklaren. Het zuidoosten van de VS is ook veel dichter bevolkt, zoals we al zeiden, dus tornado's zijn gemakkelijker te detecteren. Het bewustzijn van zwaar weer is groter, en in ons tijdperk van sociale media bieden video's een veel snellere bevestiging van tornadische activiteit.

Maar de stijging is te groot om alleen aan deze redenen vast te stellen. We kunnen waarschijnlijk een deel van de schuld op de klimaatverandering leggen. Maar is natuurlijke of door de mens veroorzaakte variabiliteit de oorzaak?

Eén denkrichting suggereert dat de opleving deel uitmaakt van een algemene toename van zwaar weer in de VS als gevolg van de klimaatverandering. Modellen voorspellen dit al jaren. Anderen beweren echter dat de variabiliteit kan voortkomen uit grotere cycli, zoals verschillen in de oppervlaktetemperaturen van de Stille Oceaan. Dit zou ook de Tornado Alley kunnen verschuiven, maar we hebben niet genoeg gegevens om een duidelijk oordeel te vellen.

Wat de reden ook is, de gegevens suggereren dat Tornado Alley niet langer alleen beperkt is tot de Great Plains. Het is belangrijker dan ooit om ‘weerbewust’ te blijven. Als er een tornadowaarschuwing wordt afgegeven, neem deze dan serieus. Ga naar een binnengedeelte van het gebouw of uw huis. Als je de tornado hoort naderen, ga dan laag zitten en bescherm je hoofd.

A weerradio is ook van onschatbare waarde tijdens zwaar weer. Onze favoriet is de Midland WR 120 NOAA noodweerwaarschuwingsradio. Het kan weerwaarschuwingen rechtstreeks van de National Weather Service ontvangen met behulp van SAME-technologie, waardoor de weerradio om het waarschuwingstype weer te geven, zelfs nadat het broadcastbericht is afgelopen.

Dat is de gemakkelijkste manier om jezelf veilig te houden en is veel betrouwbaarder dan de vaak onjuiste weer-app. Tornado's gebeuren snel, maar we hopen dat we je een beter inzicht hebben gegeven in waarom tornado's vaker voorkomen en destructiever lijken te zijn.