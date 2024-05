« Tornado Alley » a longtemps été associée aux tornades, mai et juin étant les mois les plus fréquentés. Cependant, Tornado Alley se déplace vers le sud-est des États-Unis et vers les centres de population. Cela commence également plus tôt que jamais.

Alors, qu’est-ce que Tornado Alley ? Le terme fait traditionnellement référence à une zone allant du Dakota du Sud vers le sud jusqu'au centre-nord du Texas. Toutefois, les tornades deviennent plus fréquentes à l’est et au nord. Les scientifiques ont documenté ce déplacement vers l’est. Une étude de 2018 ont constaté que la fréquence des tornades a généralement diminué au cours des quatre dernières décennies dans Tornado Alley, tout en augmentant vers l'est à travers les Grands Lacs inférieurs et dans le Sud profond.

Des chercheurs de la Northern Illinois University ont découvert que les supercellules, à l'origine de la plupart des tornades, deviendra moins fréquent dans Tornado Alley et plus fréquent dans l’est des États-Unis à mesure que la planète se réchauffe.

D'autres ont noté la fréquence des épidémies de tornades s'est considérablement déplacé vers l'est depuis 1950, et ils se produisent de plus en plus en clusters, ou plusieurs tornades dans la même zone. Les recherches suggèrent également que les tornades sont désormais plus fréquentes à la fin de l’hiver et au début du printemps, et moins fréquentes à la fin de l’été et au début de l’automne.

La conséquence la plus importante est une augmentation significative du risque de dommages. Bien que les gens vivent dans Tornado Alley, elle est beaucoup moins densément peuplée que les zones situées à l'est. Les gens s'inquiétaient d'une tornade dans le centre-ville de Dallas : ces études suggèrent centre-ville de Memphis et Nashville sont plus susceptibles d’en voir un à la place. Des millions d’Américains supplémentaires vivent désormais dans une région où les tornades sont fréquentes.

Le changement climatique est-il en cause ? Oui, mais c'est compliqué. Le radar Doppler national est un outil puissant pour détecter les tornades, même lorsqu'il n'y a personne pour les voir. Cela pourrait être responsable d’une partie de l’augmentation. Le sud-est des États-Unis est également beaucoup plus peuplé, comme nous l'avons mentionné, les tornades sont donc plus faciles à détecter. La sensibilisation aux intempéries est plus élevée et, à l’ère des médias sociaux, les vidéos fournissent une confirmation beaucoup plus rapide de l’activité tornadique.

Mais l’augmentation est trop importante pour être imputée à ces seules raisons. Nous pouvons probablement attribuer une partie de la responsabilité au changement climatique. Mais la variabilité naturelle ou anthropique en est-elle la cause ?

Une école de pensée suggère que cette hausse fait partie d’une augmentation globale des phénomènes météorologiques violents aux États-Unis en raison du changement climatique. Les modèles le prédisent depuis des années. Cependant, d’autres soutiennent que la variabilité pourrait provenir de cycles plus importants, tels que les différences de températures à la surface de la mer du Pacifique. Cela pourrait également déplacer Tornado Alley, mais nous ne disposons pas de suffisamment de données pour porter un jugement clair.

Quelle que soit la raison, les données suggèrent que Tornado Alley ne se limite plus aux grandes plaines. Il est plus important que jamais de rester « conscient de la météo ». Lorsqu’un avertissement de tornade est émis, prenez-le au sérieux. Dirigez-vous vers une partie intérieure du bâtiment ou de votre maison. Si vous entendez la tornade approcher, baissez-vous et protégez votre tête.

C'est le moyen le plus simple d'assurer votre sécurité et c'est beaucoup plus fiable qu'une application météo souvent incorrecte. Les tornades se produisent rapidement, mais nous espérons vous avoir mieux compris pourquoi les tornades semblent être plus fréquentes et plus destructrices.