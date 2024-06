Grave tempestades Tempestades severas são comuns no sudeste e no meio-oeste dos EUA. Entretanto, elas podem ocorrer em praticamente qualquer lugar (mesmo em lugares incomuns, como o Alasca). Se as condições meteorológicas forem favoráveis a tempestades severas, o Serviço Nacional de Meteorologia emitirá um aviso de alerta. alerta de tempestades severas.

Um alerta de tempestade severa é atualizado para um aviso de tempestade severa quando o tempo severo é iminente. Continue lendo para saber mais sobre tempestades severas, avisos de tempestades severas e algumas dicas de segurança para tempestades severas.

O que é uma tempestade severa?

Tempestades severas são perigosas e podem causar lesões corporais. A possibilidade de um tornado também é maior em tempestades severas. Para que uma tempestade seja considerada severa, uma ou mais das seguintes condições meteorológicas devem estar presentes:

Salve uma polegada ou mais

Ventos de 58 mph ou mais

A gravidade de uma tempestade aumenta quando essas condições climáticas ocorrem em conjunto. De acordo com o Serviço Nacional de MeteorologiaOs ingredientes atmosféricos necessários para uma tempestade severa incluem:

Umidade

Instabilidade

Levantamento

Cisalhamento do vento

Uma diferença fundamental entre uma tempestade e uma tempestade severa é que a última requer cisalhamento do vento, enquanto a primeira não. Isso explica por que ventos fortes ou tornados geralmente acompanham tempestades severas.

O que é um Severe Thunderstorm Watch?

Um alerta de tempestade severa é emitido quando as condições meteorológicas são favoráveis a uma tempestade severa. Os relógios de tempestade severa significam que há possibilidade de uma tempestade severa.

Como dito anteriormente, os relógios de tempestades severas podem ser atualizados para avisos de tempestades severas, mas somente se uma tempestade estiver ocorrendo ou for iminente. Continue lendo para saber mais sobre avisos de tempestades severas.

O que é um alerta de tempestade severa?

O Serviço Meteorológico Nacional emite um aviso de tempestade severa quando uma tempestade severa está ocorrendo ou é iminente em uma área. Como as tempestades severas produzem granizo ou ventos fortes, é importante procurar abrigo imediatamente para evitar ferimentos e esperar até que a tempestade passe.

Os avisos de tempestades severas exigem ação imediata e podem ser estressantes se não estiverem preparados. Continue lendo para saber mais sobre algumas dicas de segurança severas que você pode usar para se preparar.

O que significa "Esta é uma situação particularmente perigosa"?

Ocasionalmente, um aviso ou alerta de tempestade severa incluirá a frase "esta é uma situação particularmente perigosa". Embora seja mais comum em avisos e alertas de tornados, o termo transmite um risco maior de tempo severo significativo.

Há um risco maior de ventos fortes e prejudiciais e granizo enorme quando essa frase é encontrada em um aviso ou alerta de tempestade severa. Se ela for emitida com um aviso, abrigue-se imediatamente.

Dicas de segurança em condições climáticas adversas

A preparação para o clima severo é fundamental para reduzir seu potencial destrutivo. Siga estas dicas de segurança durante tempestades severas:

Procurem abrigo e esperem. Tempestades severas podem produzir granizo prejudicial, ventos fortes e geralmente precedem tornados. Se for emitido um aviso de tempestade severa, procure abrigo e aguarde a passagem da tempestade. Porões ou outros espaços fortemente protegidos por paredes são as melhores opções, especialmente quando há a possibilidade de um tornado. Se tiver tempo para se preparar, leve seu(s) veículo(s) para um prédio fechado.

Tempestades severas podem produzir granizo prejudicial, ventos fortes e geralmente precedem tornados. Se for emitido um aviso de tempestade severa, procure abrigo e aguarde a passagem da tempestade. Porões ou outros espaços fortemente protegidos por paredes são as melhores opções, especialmente quando há a possibilidade de um tornado. Se tiver tempo para se preparar, leve seu(s) veículo(s) para um prédio fechado. Mantenha-se informado e monitore a situação cuidadosamente. Verificar as previsões do tempo com um dispositivo móvel ou rádio meteorológico é essencial para manter-se informado sobre o desenvolvimento das condições meteorológicas. Um aviso de tempestade severa também contém informações sobre o tamanho potencial do granizo e a velocidade do vento.

Verificar as previsões do tempo com um dispositivo móvel ou rádio meteorológico é essencial para manter-se informado sobre o desenvolvimento das condições meteorológicas. Um aviso de tempestade severa também contém informações sobre o tamanho potencial do granizo e a velocidade do vento. Mantenha uma distância segura de janelas e equipamentos elétricos. O granizo carregado por ventos fortes pode quebrar janelas e causar ferimentos, portanto, fique longe de janelas, equipamentos elétricos e objetos soltos.

Além de buscar abrigo, a melhor defesa contra o mau tempo é o acesso a informações. Rádios meteorológicos são excelentes dispositivos para manter-se atualizado sobre as últimas previsões meteorológicas.

Envolvimento

Embora as tempestades severas sejam perigosas, você pode tomar medidas para se preparar e ficar fora de perigo. Após a emissão de um aviso ou alerta de tempestade severa, você pode facilmente se manter atualizado sobre as últimas previsões meteorológicas usando um rádio meteorológico. Em caso de dúvida, procure abrigo e aguarde a passagem da tempestade.