Streng onweer Zware onweersbuien komen vaak voor in het zuidoosten van de VS en het midwesten. Ze kunnen echter bijna overal voorkomen (zelfs op ongebruikelijke plaatsen, zoals Alaska). Als de weersomstandigheden gunstig zijn voor zware onweersbuien, geeft de National Weather Service een severe thunderstorm watch.

Een severe thunderstorm watch wordt opgewaardeerd naar een severe thunderstorm warning als er zwaar weer op komst is. Lees verder voor meer informatie over zware onweersbuien, zware onweerswaarschuwingen en enkele veiligheidstips voor zware onweersbuien.

Wat is zwaar onweer?

Zwaar onweer is gevaarlijk en kan lichamelijk letsel veroorzaken. De kans op een tornado is ook groter bij zwaar onweer. Een onweersbui wordt als zwaar beschouwd als een of meer van de volgende weersomstandigheden aanwezig zijn:

Hagel één inch of groter

Windkracht 58 km/u of hoger

De ernst van een onweersbui neemt toe wanneer deze weersomstandigheden in combinatie voorkomen. Volgens de Nationale weerdienstDe atmosferische ingrediënten die nodig zijn voor een zware onweersbui zijn onder andere:

Vocht

Instabiliteit

Hijsen

Windschering

Een belangrijk verschil tussen een onweersbui en een zware onweersbui is dat de laatste windschering vereist, terwijl de eerste dat niet doet. Dit verklaart waarom harde wind of tornado's gaan vaak gepaard met zware onweersbuien.

Infografiek

We hebben de bovenstaande informatie samengevat in een gemakkelijk te begrijpen infographic voor onze abonnees.

Wat is een Severe Thunderstorm Watch?

Een severe thunderstorm watch wordt uitgegeven wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn voor een zware onweersbui. Severe thunderstorm watches betekent dat een zware onweersbui mogelijk is.

Zoals eerder vermeld, kunnen severe thunderstorms watches worden opgewaardeerd naar severe thunderstorm warnings, maar alleen als er onweer is of op komst is. Lees verder voor meer informatie over ernstige onweerswaarschuwingen.

Wat is een waarschuwing voor zwaar onweer?

De National Weather Service geeft een waarschuwing uit voor zwaar onweer als er in een gebied zwaar onweer voorkomt of dreigt. Omdat zware onweersbuien hagel of krachtige wind produceren, is het belangrijk om onmiddellijk beschutting te zoeken om verwondingen te voorkomen en te wachten tot het onweer voorbij is.

Waarschuwingen voor zwaar onweer vereisen onmiddellijke actie en kunnen stressvol zijn als je er niet op voorbereid bent. Lees verder voor meer informatie over enkele veiligheidstips voor zwaar onweer die je kunt gebruiken om je voor te bereiden.

Wat betekent 'Dit is een bijzonder gevaarlijke situatie'?

Af en toe bevat een waarschuwing of watch voor zwaar onweer de zin 'dit is een bijzonder gevaarlijke situatie'. Hoewel dit vaker voorkomt bij tornadowaarschuwingen en -waarschuwingen, geeft de term een verhoogd risico op significant zwaar weer aan.

Er is een verhoogd risico op sterke en schadelijke wind en enorme hagel wanneer deze zin voorkomt in een waarschuwing of watch voor zwaar onweer. Als deze zin samen met een waarschuwing wordt uitgegeven, ga dan onmiddellijk schuilen.

Tips voor de veiligheid bij zwaar weer

Voorbereiding op zwaar weer is cruciaal om het verwoestende potentieel ervan te beperken. Volg deze veiligheidstips tijdens zwaar onweer:

Zoek beschutting en wacht. Zware onweersbuien kunnen schadelijke hagel en harde wind produceren en gaan vaak vooraf aan tornado's. Als er een waarschuwing voor zwaar onweer is afgegeven, zoek dan beschutting en wacht tot het onweer voorbij is. Kelders of andere zwaar ommuurde ruimtes zijn de beste keuzes, vooral als een tornado mogelijk is. Als je tijd hebt om je voor te bereiden, verplaats dan je voertuig(en) naar een afgesloten gebouw.

Zware onweersbuien kunnen schadelijke hagel en harde wind produceren en gaan vaak vooraf aan tornado's. Als er een waarschuwing voor zwaar onweer is afgegeven, zoek dan beschutting en wacht tot het onweer voorbij is. Kelders of andere zwaar ommuurde ruimtes zijn de beste keuzes, vooral als een tornado mogelijk is. Als je tijd hebt om je voor te bereiden, verplaats dan je voertuig(en) naar een afgesloten gebouw. Blijf op de hoogte en houd de situatie goed in de gaten. Weersvoorspellingen bekijken met een mobiel apparaat of weerradio is essentieel om op de hoogte te blijven van de zich ontwikkelende weersomstandigheden. Een waarschuwing voor zware onweersbuien bevat ook informatie over de mogelijke hagelgrootte en windsnelheden.

Weersvoorspellingen bekijken met een mobiel apparaat of weerradio is essentieel om op de hoogte te blijven van de zich ontwikkelende weersomstandigheden. Een waarschuwing voor zware onweersbuien bevat ook informatie over de mogelijke hagelgrootte en windsnelheden. Blijf op veilige afstand van ramen en elektrische apparatuur. Hagel gedragen door sterke wind kan ruiten versplinteren en verwondingen veroorzaken, dus blijf uit de buurt van ramen, elektrische apparatuur en losse voorwerpen.

Naast beschutting zoeken, is de beste verdediging tegen zwaar weer toegang tot informatie. Weerradio's zijn uitstekende apparaten om op de hoogte te blijven van de laatste weersvoorspellingen.

Inpakken

Hoewel zware onweersbuien gevaarlijk zijn, kunt u maatregelen nemen om u voor te bereiden om buiten schot te blijven. Nadat er een waarschuwing of waarschuwing voor zwaar onweer is uitgegeven, kunt u gemakkelijk op de hoogte blijven van de laatste weersvoorspellingen met behulp van een weerradio. Zoek bij twijfel beschutting en wacht tot het onweer voorbij is.