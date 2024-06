Grave temporali I temporali forti sono comuni nel sud-est degli Stati Uniti e nel Midwest. Tuttavia, possono verificarsi quasi ovunque (anche in luoghi insoliti, come l'Alaska). Se le condizioni meteorologiche sono favorevoli ai temporali forti, il Servizio meteorologico nazionale emette un avviso di allerta. Avviso di temporali forti.

Un'allerta per temporali forti viene aggiornata a un'allerta per temporali forti quando il maltempo è imminente. Continuate a leggere per saperne di più sui temporali forti, sugli avvisi di temporali forti e su alcuni consigli di sicurezza per i temporali forti.

Che cos'è un forte temporale?

I temporali forti sono pericolosi e possono causare danni fisici. Anche la possibilità di un tornado è maggiore nei temporali forti. Affinché un temporale sia considerato grave, devono essere presenti una o più delle seguenti condizioni meteorologiche:

Grandine un pollice o più

Venti di 58 miglia orarie o superiori

La gravità di un temporale aumenta quando queste condizioni meteorologiche si verificano in combinazione. Secondo il Servizio meteorologico nazionaleGli ingredienti atmosferici necessari per un forte temporale includono:

Umidità

Instabilità

Sollevamento

Taglio del vento

Una differenza fondamentale tra un temporale e un temporale grave è che quest'ultimo richiede il wind shear, mentre il primo non lo richiede. Questo spiega perché i venti forti o tornado spesso accompagnano i temporali forti.

Che cos'è un avviso di temporali forti?

Un avviso di temporali forti viene emesso quando le condizioni meteorologiche sono favorevoli a un forte temporale. L'avviso di temporali forti significa che è possibile che si verifichi un forte temporale.

Come già detto, gli avvisi di temporali forti possono essere trasformati in avvisi di temporali forti, ma solo se il temporale è in corso o imminente. Continuate a leggere per saperne di più sulle allerte per temporali forti.

Che cos'è un avviso di temporali forti?

Il Servizio Meteorologico Nazionale emette un avviso di temporali forti quando è in corso o imminente un forte temporale in una zona. Poiché i temporali forti producono grandine o venti potenti, è importante cercare immediatamente un riparo per evitare lesioni e attendere che il temporale passi.

Gli avvisi di temporali forti richiedono un'azione immediata e possono essere stressanti se non si è preparati. Continuate a leggere per conoscere alcuni consigli per la sicurezza in caso di forti temporali che potete utilizzare per prepararvi.

Che cosa significa "Questa è una situazione particolarmente pericolosa"?

Occasionalmente, un avviso o una segnalazione di temporali forti includono la frase "si tratta di una situazione particolarmente pericolosa". Sebbene sia più comune con gli avvisi e le allerte per i tornado, questo termine indica un rischio maggiore di forte maltempo.

Il rischio di venti forti e dannosi e di grandine gigantesca è maggiore quando questa frase si trova in un avviso di vigilanza o di allarme per temporali gravi. Se viene emessa insieme a un avviso di allerta, mettetevi immediatamente al riparo.

Suggerimenti per la sicurezza in caso di maltempo

La preparazione al maltempo è fondamentale per ridurre il suo potenziale distruttivo. Seguite questi consigli di sicurezza durante i temporali forti:

Cercate un riparo e aspettate. I temporali forti possono produrre grandine e venti forti e spesso precedono i tornado. Se viene emesso un avviso di temporali forti, cercate un riparo e aspettate che il temporale passi. I seminterrati o altri spazi fortemente murati sono le scelte migliori, soprattutto quando è possibile che si verifichi un tornado. Se avete tempo per prepararvi, spostate i vostri veicoli in un edificio chiuso.

I temporali forti possono produrre grandine e venti forti e spesso precedono i tornado. Se viene emesso un avviso di temporali forti, cercate un riparo e aspettate che il temporale passi. I seminterrati o altri spazi fortemente murati sono le scelte migliori, soprattutto quando è possibile che si verifichi un tornado. Se avete tempo per prepararvi, spostate i vostri veicoli in un edificio chiuso. Rimanete informati e monitorate attentamente la situazione. Consultare le previsioni del tempo con un dispositivo mobile o radio meteo è essenziale per rimanere informati sull'evoluzione delle condizioni meteorologiche. Un avviso di temporali forti contiene anche informazioni sulle dimensioni potenziali della grandine e sulla velocità del vento.

Consultare le previsioni del tempo con un dispositivo mobile o radio meteo è essenziale per rimanere informati sull'evoluzione delle condizioni meteorologiche. Un avviso di temporali forti contiene anche informazioni sulle dimensioni potenziali della grandine e sulla velocità del vento. Mantenere una distanza di sicurezza da finestre e apparecchiature elettriche. La grandine trasportata da forti venti può mandare in frantumi i vetri e causare lesioni, quindi state lontani da finestre, apparecchiature elettriche e oggetti allentati.

Oltre a cercare un riparo, la migliore difesa contro il maltempo è l'accesso alle informazioni. Radio meteorologiche sono dispositivi eccellenti per rimanere aggiornati sulle ultime previsioni del tempo.

Conclusione

Sebbene i temporali forti siano pericolosi, è possibile prepararsi per non correre rischi. Dopo l'emissione di un avviso o di un'allerta per temporali forti, potete facilmente rimanere aggiornati sulle ultime previsioni del tempo utilizzando una radio meteorologica. In caso di dubbio, cercate un riparo e aspettate che il temporale passi.