Grave orages Les orages violents sont fréquents dans le sud-est des États-Unis et le Midwest. Cependant, ils peuvent se produire presque partout (même dans des endroits inhabituels, comme l'Alaska). Si les conditions météorologiques sont favorables à des orages violents, le National Weather Service émet une veille d'orages violents.

Une veille d'orage violent est transformée en alerte d'orage violent lorsque le temps violent est imminent. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les orages violents, les avertissements d'orages violents et quelques conseils de sécurité en cas d'orages violents.

Qu'est-ce qu'un orage violent ?

Les orages violents sont dangereux et peuvent causer des dommages corporels. Le risque de tornade est également plus élevé en cas d'orage violent. Pour qu'un orage soit considéré comme violent, une ou plusieurs des conditions météorologiques suivantes doivent être réunies :

Grêle un pouce ou plus

Vents de 58mph ou plus

La gravité d'un orage augmente lorsque ces conditions météorologiques sont combinées. Selon le Service météorologique nationalLes ingrédients atmosphériques nécessaires à la formation d'un orage violent sont les suivants :

Humidité

Instabilité

Levage

Cisaillement du vent

Une différence clé entre un orage et un orage violent est que le dernier nécessite un cisaillement du vent, alors que le premier n'en a pas besoin. Cela explique pourquoi des vents forts ou tornades accompagnent souvent des orages violents.

Qu'est-ce qu'une veille d'orages violents ?

Une veille d'orage violent est émise lorsque les conditions météorologiques sont favorables à un orage violent. Une veille d'orage violent signifie qu'un orage violent est possible.

Comme indiqué précédemment, les veilles d'orages violents peuvent être transformées en alertes d'orages violents, mais uniquement si un orage se produit ou est imminent. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les avertissements d'orages violents.

Qu'est-ce qu'une alerte aux orages violents ?

Le National Weather Service émet un avertissement d'orage violent lorsqu'un orage violent se produit ou est imminent dans une région. Comme les orages violents produisent de la grêle ou des vents puissants, il est important de se mettre immédiatement à l'abri pour éviter les blessures et d'attendre que l'orage passe.

Les avertissements d'orages violents exigent une action immédiate et peuvent être stressants si l'on n'est pas préparé. Poursuivez votre lecture pour découvrir quelques conseils de sécurité en cas d'orages violents que vous pouvez utiliser pour vous préparer.

Que signifie l'expression "situation particulièrement dangereuse" ?

Il arrive qu'une veille ou un avertissement d'orages violents comporte la mention "situation particulièrement dangereuse". Bien qu'elle soit plus fréquente dans le cadre des veilles et des alertes aux tornades, cette expression traduit un risque accru de phénomènes météorologiques violents importants.

Il y a un risque accru de vents forts et dommageables et d'énormes grêlons lorsque cette expression figure dans une veille ou un avertissement d'orages violents. Si elle est accompagnée d'un avertissement, mettez-vous immédiatement à l'abri.

Conseils de sécurité en cas de mauvais temps

Il est essentiel de se préparer aux phénomènes météorologiques violents pour réduire leur potentiel destructeur. Suivez ces conseils de sécurité pendant les orages violents :

Cherchez un abri et attendez. Les orages violents peuvent produire des grêlons dommageables, des vents violents et précèdent souvent les tornades. En cas d'alerte à l'orage violent, il faut se mettre à l'abri et attendre que l'orage passe. Les sous-sols ou d'autres espaces fortement murés sont les meilleurs choix, en particulier lorsqu'une tornade est possible. Si vous avez le temps de vous préparer, déplacez votre (vos) véhicule(s) dans un bâtiment fermé.

Restez informé et surveillez attentivement la situation. Consulter les prévisions météorologiques avec un appareil mobile ou radio météo est essentiel pour rester informé de l'évolution des conditions météorologiques. Un avertissement d'orage violent contient également des informations sur la taille potentielle de la grêle et la vitesse du vent.

Gardez une distance de sécurité par rapport aux fenêtres et aux équipements électriques. Les grêlons transportés par des vents violents peuvent briser les vitres et provoquer des blessures. Il faut donc se tenir à l'écart des fenêtres, des équipements électriques et des objets non fixés.

Outre la recherche d'un abri, la meilleure défense contre les intempéries est l'accès à l'information. Radios météo sont d'excellents appareils pour se tenir au courant des dernières prévisions météorologiques.

En tant que l'un des le meilleur temps radios disponibles, le Midland WR300 vous tient informé des alertes SAME et non météorologiques grâce à un grand écran facile à lire.

La Conclusion

Bien que les orages violents soient dangereux, vous pouvez prendre des mesures pour vous préparer à rester à l'abri. Après l'émission d'une veille ou d'une alerte aux orages violents, vous pouvez facilement vous tenir au courant des dernières prévisions météorologiques à l'aide d'une radio météo. En cas de doute, mettez-vous à l'abri et attendez que l'orage passe.