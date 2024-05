"Tornado Alley" è stato a lungo associato ai tornado, con maggio e giugno i mesi più trafficati. Tuttavia, Tornado Alley si sta spostando verso il sud-est degli Stati Uniti e verso i centri abitati. Inoltre, inizierà prima che mai.

Allora cos'è Tornado Alley? Il termine si riferisce tradizionalmente ad un'area all'incirca dal Sud Dakota verso sud fino al Texas centro-settentrionale. Tuttavia, i tornado stanno diventando più frequenti a est e a nord. Gli scienziati hanno documentato questo spostamento verso est. Uno studio del 2018 ha scoperto che la frequenza dei tornado è generalmente diminuita negli ultimi quattro decenni attraverso il Tornado Alley, mentre è aumentata a est attraverso i Grandi Laghi inferiori e nel profondo sud.

I ricercatori della Northern Illinois University hanno scoperto che le supercelle, all’origine della maggior parte dei tornado, diventerà meno frequente in Tornado Alley e più frequente negli Stati Uniti orientali man mano che il pianeta si riscalda.

Altri hanno notato la frequenza delle epidemie di tornado si è spostato drammaticamente verso est dal 1950, e loro si verificano sempre più in clustero più tornado nella stessa area. La ricerca suggerisce anche che i tornado sono ora più comuni alla fine dell’inverno e all’inizio della primavera, e meno comuni alla fine dell’estate e all’inizio dell’autunno.

La conseguenza più grande è un aumento significativo del rischio di danni. Sebbene le persone vivano a Tornado Alley, è molto meno densamente popolata rispetto alle aree a est. Le persone erano preoccupate per un tornado nel centro di Dallas: suggeriscono questi studi centro di Menfi e invece è più probabile che Nashville ne veda uno. Altri milioni di americani vivono ora in un’area dove i tornado sono comuni.

La colpa è del cambiamento climatico? Sì, ma è complicato. Il radar Doppler nazionale è un potente strumento per rilevare i tornado, anche quando non c'è nessuno a vederli. Ciò potrebbe essere responsabile di parte dell’aumento. Come abbiamo già detto, anche il sud-est degli Stati Uniti è molto più popolato, quindi i tornado sono più facili da rilevare. La consapevolezza delle condizioni meteorologiche avverse è maggiore e, nell’era dei social media, i video forniscono una conferma molto più rapida dell’attività tornadica.

Ma l’aumento è troppo significativo per poterlo attribuire solo a queste ragioni. Probabilmente possiamo attribuire parte della colpa al cambiamento climatico. Ma la causa è la variabilità naturale o quella provocata dall’uomo?

Una scuola di pensiero suggerisce che l’aumento sia parte di un aumento complessivo delle condizioni meteorologiche avverse negli Stati Uniti a causa del cambiamento climatico. I modelli lo prevedono da anni. Tuttavia, altri sostengono che la variabilità potrebbe derivare da cicli più ampi, come le differenze nelle temperature della superficie del mare del Pacifico. Potrebbe anche trattarsi dello spostamento di Tornado Alley, ma non disponiamo di dati sufficienti per esprimere un giudizio chiaro.

Qualunque sia il motivo, i dati suggeriscono che Tornado Alley non è più limitato solo alle Grandi Pianure. È più importante che mai rimanere “attenti al meteo”. Quando viene emesso un avviso di tornado, prendilo sul serio. Dirigiti verso una parte interna dell'edificio o della tua casa. Se senti il tornado avvicinarsi, abbassati e proteggi la testa.

A radio meteo ha un valore inestimabile anche in caso di maltempo. Il nostro preferito è il Radio di allerta meteo di emergenza Midland WR 120 NOAA. Può ricevere allerte meteo direttamente dal Servizio Meteorologico Nazionale utilizzando la tecnologia SAME, che consente radio meteo per visualizzare il tipo di avviso anche dopo la fine del messaggio di trasmissione.

Questo è il modo più semplice per mantenerti al sicuro ed è molto più affidabile dell'app meteo spesso errata. I tornado si verificano rapidamente, ma speriamo di averti fornito una migliore comprensione del motivo per cui sembrano essere più frequenti e più distruttivi.