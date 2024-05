„Tornado Alley“ wird seit langem mit Tornados in Verbindung gebracht, wobei Mai und Juni die Monate mit den meisten Tornados sind. Allerdings verlagert sich die Tornado Alley in Richtung Südosten der USA und in Richtung bevölkerungsreicher Zentren. Außerdem beginnt sie früher als je zuvor.

Was also ist die Tornado Alley? Der Begriff bezieht sich traditionell auf ein Gebiet, das sich ungefähr von South Dakota bis nach Nordzentraltexas erstreckt. Allerdings treten Tornados im Osten und Norden immer häufiger auf. Wissenschaftler haben diese Verschiebung nach Osten dokumentiert. Eine Studie von 2018 stellte fest, dass die Tornadohäufigkeit in den letzten vier Jahrzehnten in der gesamten Tornado Alley allgemein abgenommen hat, während sie im Osten, entlang der Unteren Großen Seen, und im tiefen Süden zugenommen hat.

Forscher der Northern Illinois University fanden heraus, dass Superzellen, der Ursprung der meisten Tornados, wird in der gesamten Tornado Alley seltener werden und werden im Osten der USA mit der Erderwärmung häufiger.

Andere haben die Häufigkeit von Tornadoausbrüchen bemerkt hat sich seit 1950 dramatisch nach Osten verlagert, und sie treten zunehmend in Clustern aufoder mehrere Tornados in derselben Gegend. Untersuchungen deuten auch darauf hin, dass Tornados im Spätwinter und im frühen Frühling häufiger auftreten und im Spätsommer und im frühen Herbst seltener.

Die größte Folge ist ein deutlicher Anstieg des Schadensrisikos. Obwohl Menschen in der Tornado Alley leben, ist sie weitaus weniger dicht besiedelt als die Gebiete weiter östlich. Früher hatten die Menschen Angst vor einem Tornado in der Innenstadt von Dallas: Diese Studien legen nahe, Innenstadt von Memphis und Nashville dürften eher einen solchen erleben. Millionen weitere Amerikaner leben heute in einem Gebiet, in dem Tornados häufig vorkommen.

Ist der Klimawandel schuld? Ja, aber es ist kompliziert. Landesweite Dopplerradare sind ein leistungsstarkes Instrument zur Erkennung von Tornados, selbst wenn niemand da ist, der sie sehen könnte. Dies könnte für einen Teil der Zunahme verantwortlich sein. Der Südosten der USA ist, wie bereits erwähnt, auch viel dichter besiedelt, sodass Tornados leichter zu erkennen sind. Das Bewusstsein für Unwetter ist höher und in unserem Zeitalter der sozialen Medien liefern Videos eine viel schnellere Bestätigung von Tornadoaktivitäten.

Der Anstieg ist jedoch zu groß, um ihn allein auf diese Gründe zurückzuführen. Wir können wahrscheinlich einen Teil der Schuld dem Klimawandel zuschreiben. Aber sind natürliche oder vom Menschen verursachte Schwankungen die Ursache?

Eine Denkrichtung geht davon aus, dass der Anstieg Teil einer allgemeinen Zunahme von Unwettern in den USA aufgrund des Klimawandels ist. Modelle prognostizieren dies schon seit Jahren. Andere argumentieren jedoch, dass die Variabilität auf größere Zyklen zurückzuführen sein könnte, wie etwa Unterschiede in den Oberflächentemperaturen des Pazifiks. Dies könnte auch eine Verschiebung der Tornado Alley sein, aber wir haben nicht genügend Daten, um eine klare Aussage treffen zu können.

Was auch immer der Grund sein mag, die Daten deuten darauf hin, dass die Tornado Alley nicht mehr nur auf die Great Plains beschränkt ist. Es ist wichtiger denn je, „wetterbewusst“ zu bleiben. Wenn eine Tornadowarnung ausgegeben wird, nehmen Sie sie ernst. Begeben Sie sich in einen inneren Teil des Gebäudes oder Ihres Hauses. Wenn Sie den Tornado näherkommen hören, ducken Sie sich und schützen Sie Ihren Kopf.

A Wetterradio ist auch bei schlechtem Wetter von unschätzbarem Wert. Unser Favorit ist der Midland WR 120 NOAA-Notfall-Wetterwarnradio. Es kann Wetterwarnungen direkt vom National Weather Service empfangen, indem es die SAME-Technologie verwendet, die es dem Wetterradio um die Art der Warnung auch nach Beendigung der Rundspruchmeldung anzuzeigen.

Das ist der einfachste Weg, sich zu schützen, und es ist weitaus zuverlässiger als die oft falsche Wetter-App. Tornados treten schnell auf, aber wir hoffen, dass wir Ihnen ein besseres Verständnis dafür vermittelt haben, warum Tornados häufiger und zerstörerischer zu sein scheinen.