Nossa atmosfera está em constante movimento. Os sistemas meteorológicos são transportados ao redor do globo por esse movimento, com uma faixa estreita de ventos mais fortes chamada de 'corrente de jato', proporcionando grande parte desse movimento, que se situa entre as massas de ar frio e quente.

O corrente de jato A corrente de jato não é uma única faixa de ventos: existem outras faixas menores ou "rios" ao seu redor. Uma delas, que se forma quando a corrente de jato está em uma configuração específica, é um "rio atmosférico". Quando esses "rios" de umidade se encontram com a terra, o risco de chuvas fortes (ou queda de neve) aumenta se o rio atmosférico ficar preso em uma posição específica, causando inundações.

O que é um rio atmosférico?

Um rio atmosférico é uma faixa estreita de vento que transporta um grande volume de vapor de água dos trópicos para climas mais temperados. Elas podem ter vários milhares de milhas de comprimento e apenas dezenas a centenas de quilômetros de largura.

Embora sejam mais comuns no inverno ao longo da costa oeste, elas podem ocorrer em qualquer época do ano e em quase todos os lugares ao longo da costa leste dos EUA e do Golfo, embora sejam mais raras.

O gatilho mais comum para um evento fluvial atmosférico nos EUA é um sistema forte de baixa pressão lento ou paralisado no Golfo do Alasca, com um frente fria que se estende até os trópicos. Os ventos à frente desta frente geralmente sopram de sudoeste, o que fornece o transporte de umidade necessário para formar o rio atmosférico.

Rios atmosféricos Os rios atmosféricos não são um evento raro: durante os meses de inverno no Hemisfério Norte, o posicionamento da corrente de jato geralmente permite o transporte eficiente de umidade dos trópicos. Na maioria das vezes, isso acontece sobre a água. Um rio atmosférico só é um problema quando entra em contato com a terra, como no inverno da Califórnia.

Quanta umidade os rios atmosféricos podem transportar?

Muito. Estimativas da NOAA que, em média, a quantidade de vapor de água transportada por um rio atmosférico é aproximadamente equivalente ao fluxo médio de água na foz do rio Mississippi!

O que é o "Pineapple Express"?

Esta animação mostra o desenvolvimento e a progressão de um evento fluvial atmosférico em janeiro de 2017.

Talvez a configuração de rio atmosférico mais conhecida seja o "Pineapple Express". Isso descreve uma configuração que começa perto do Havaí e se estende até a costa oeste dos Estados Unidos. Essa longa busca de umidade produz grandes quantidades de precipitação (e queda de neve), e é muito comum que um único evento do Pineapple Express termine secas - especialmente na Califórnia - devido à quantidade de precipitação que cai.

Os rios atmosféricos ocorrem apenas no oeste dos EUA?

Não. Eles podem acontecer em qualquer lugar onde os padrões de vento promovam o transporte de umidade dos trópicos para as latitudes médias. No entanto, eles são muito menos comuns. Um exemplo foi Furacão Joaquin em outubro de 2015. Embora a tempestade nunca tenha atingido a costa dos Estados Unidos, ela interagiu com um sistema de baixa pressão no interior do sudeste dos EUA. Isso permitiu que Joaquin transportasse enormes quantidades de vapor d'água para a Carolina do Sul, onde caíram até 50 centímetros de chuva em quatro dias. Outras regiões do mundo também experimentam eventos fluviais atmosféricos regularmente durante as estações chuvosas.

Qual a quantidade de chuva (ou neve) que cai durante um evento fluvial atmosférico?

Cada evento é diferente, mas a chuva é geralmente medida em polegadas e a neve em pés. O posicionamento e o movimento do rio atmosférico desempenham um papel importante nas quantidades de precipitação. Um caminho mais estreito de umidade que seja relativamente estacionário é a "melhor" configuração para precipitação intensa, pois a umidade não se espalha por uma área maior. No entanto, essas configurações são raras, e a maioria dos eventos afeta uma área maior de terra e mudará com base na mudança dos padrões de vento.

Também vale a pena observar que esses eventos nem sempre são um fluxo contínuo de umidade. Muitas vezes, os rios atmosféricos atuam como corredores para tempestades, e um evento pode ser a combinação de vários sistemas de tempestades em um período prolongado.

Aqui estão alguns eventos recentes notáveis de rios atmosféricos:

Novembro de 1861 a janeiro de 1862: Uma série de eventos fluviais atmosféricos atingiu toda a Costa Oeste durante a maior parte do inverno de 1861-62. Vários metros de chuva caíram durante o período, e quase todo o Vale de Sacramento e San Joaquin foi inundado, em alguns locais a uma profundidade de 30 pés. Até hoje, esse é um dos eventos mais fortes, embora os pesquisadores acreditem que eventos dessa magnitude ocorram aproximadamente uma vez a cada 100 anos na região.

Uma série de eventos fluviais atmosféricos atingiu toda a Costa Oeste durante a maior parte do inverno de 1861-62. Vários metros de chuva caíram durante o período, e quase todo o Vale de Sacramento e San Joaquin foi inundado, em alguns locais a uma profundidade de 30 pés. Até hoje, esse é um dos eventos mais fortes, embora os pesquisadores acreditem que eventos dessa magnitude ocorram aproximadamente uma vez a cada 100 anos na região. Janeiro de 2005: Um evento de cinco dias no sul da Califórnia deixou cair grandes quantidades de chuva, com algumas partes da região, especialmente nas montanhas voltadas para o sul, ao norte de Santa Bárbara e Los Angeles, registrando de dois a três pés de chuva. A tempestade foi seguida por mais de um mês de chuvas quase contínuas, agravando ainda mais as inundações.

Um evento de cinco dias no sul da Califórnia deixou cair grandes quantidades de chuva, com algumas partes da região, especialmente nas montanhas voltadas para o sul, ao norte de Santa Bárbara e Los Angeles, registrando de dois a três pés de chuva. A tempestade foi seguida por mais de um mês de chuvas quase contínuas, agravando ainda mais as inundações. Janeiro de 2021: Uma tempestade de inverno especialmente poderosa encabeçou um evento Pineapple Express no final de janeiro que causou danos generalizados devido a inundações, ventos fortes e neve pesada. Embora as chuvas com esse sistema não tenham sido tão severas quanto as de outros eventos, esse evento é lembrado por sua neve e vento fortes. Blizzard As condições de neve em Sierra Nevada eram comuns, com a Mammoth Ski Area registrando 107″ de neve. Os ventos em muitas áreas atingiram mais de 100 mph, com a cidade montanhosa de Alpine Meadows registrando uma rajada de 126 mph.

K Street, no centro de Sacramento, durante a Grande Inundação de 1862.

Os rios atmosféricos são perigosos?

A maioria dos rios atmosféricos não causa danos sérios, com inundações repentinas a principal ameaça. No entanto, quando as chuvas caem sobre o mesmo local por dias seguidos, elas podem rapidamente se tornar uma ameaça à vida.

Em um evento poderoso do Pineapple Express, as inundações podem durar dias, se não semanas ou meses, como aconteceu no inverno de 1861-62 (veja a imagem acima).

O clima da Califórnia é tradicionalmente seco, com a maioria dos locais do estado recebendo menos de 20 polegadas de chuva por ano, sendo que a maior parte da parte sul do estado recebe menos de 10 polegadas por ano. Como resultado, o solo fica ressecado e, quando ocorrem chuvas fortes, o risco de deslizamentos de terra e fluxos de detritos é significativo. Muitas das mortes atribuídas a esses eventos ocorrem nesses deslizamentos de terra, geralmente com pouco aviso.

Os meteorologistas podem prever eventos fluviais atmosféricos?

Embora a previsão dos rios atmosféricos continue sendo um desafio, a modelagem por computador melhorou até o ponto em que é possível, pelo menos, alertar sobre um evento iminente com vários dias de antecedência. Isso dá aos residentes tempo para se prepararem e, se necessário, evacuarem.

O maior problema na previsão de rios atmosféricos é sua posição. Como normalmente são faixas estreitas de umidade, a identificação do local exato da chuva mais forte continua difícil. O resultado final? Se você mora em uma área propensa a inundações devido a chuvas fortes, use o aviso para se preparar.

As mudanças climáticas estão tornando os eventos fluviais atmosféricos mais graves?

Sim e não. Embora os especialistas esperem que os eventos de chuvas fortes aumentem à medida que nosso clima se aquece, não se espera que os rios atmosféricos aumentem em número ou força (embora eventos individuais possam ser mais potentes). Com a mudança climática, os pesquisadores acreditam que rios atmosféricos mais fortes se tornarão mais comuns devido às temperaturas mais altas da superfície do mar, que promovem mais evaporação e, portanto, mais vapor de água no ar.

Além disso, a pesquisa mostra que a Califórnia vê um evento significativo, em média, como o ocorrido em 1861-62, uma vez a cada século, aproximadamente. O folclore dos nativos americanos da região está repleto de histórias de grandes inundações nos vales de Sacramento e San Joaquin, verificadas por meio de amostras de núcleo e pesquisa de dados de anéis de árvores.