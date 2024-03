Notre atmosphère est constamment en mouvement. Les systèmes météorologiques sont transportés autour du globe par ce mouvement, avec une étroite bande de vents plus forts appelée " le ".courant-jetC'est le vent qui fournit une grande partie de ce mouvement, qui se situe entre les masses d'air froid et chaud.

courant-jet Le jet stream n'est pas une bande unique de vents : d'autres bandes plus petites ou "rivières" existent autour de lui. L'une d'entre elles, qui se forme lorsque le courant-jet est dans une configuration spécifique, est une "rivière atmosphérique". Lorsque ces "rivières" d'humidité rencontrent la terre, le risque de fortes précipitations (ou de chutes de neige) augmente si la rivière atmosphérique se bloque dans une position spécifique, provoquant des inondations.

Qu'est-ce qu'une rivière atmosphérique ?

Un site rivière atmosphérique est une étroite bande de vent qui transporte un grand volume de vapeur d'eau des tropiques vers des climats plus tempérés. Elles peuvent avoir une longueur de plusieurs milliers de kilomètres et une largeur de quelques dizaines ou centaines de kilomètres seulement.

Bien qu'elles soient plus fréquentes en hiver le long de la côte ouest, elles peuvent se produire à tout moment de l'année et presque partout le long de la côte est des États-Unis et de la côte du Golfe, bien qu'elles soient plus rares.

Le déclencheur le plus courant d'un événement fluvial atmosphérique aux États-Unis est un fort système dépressionnaire se déplaçant lentement ou s'immobilisant dans le golfe de l'Alaska, avec un front froid qui s'étend jusqu'aux tropiques. Les vents qui précèdent ce front soufflent généralement du sud-ouest, ce qui assure le transport de l'humidité nécessaire à la formation de la rivière atmosphérique.

Rivières atmosphériques Les rivières atmosphériques ne sont pas un événement rare : pendant les mois d'hiver dans l'hémisphère nord, le positionnement du jet stream permet souvent un transport efficace de l'humidité depuis les tropiques. La plupart du temps, cela se passe au-dessus de l'eau. Une rivière atmosphérique n'est un problème que lorsqu'elle entre en contact avec la terre, comme c'est le cas en hiver en Californie.

Quelle quantité d'humidité les rivières atmosphériques peuvent-elles déplacer ?

Beaucoup. Estimations de la NOAA qu'en moyenne, la quantité de vapeur d'eau transportée par un fleuve atmosphérique est à peu près équivalente au débit moyen de l'eau à l'embouchure du Mississippi !

Qu'est-ce que le "Pineapple Express" ?

La configuration de rivière atmosphérique la plus connue est sans doute le "Pineapple Express". Il s'agit d'une configuration qui commence près d'Hawaï et s'étend jusqu'à la côte ouest des États-Unis. Ce long courant d'humidité produit de grandes quantités de précipitations (et de neige), et il est assez courant qu'un seul événement de l'Express de l'Ananas se termine par une tempête. les sécheresses, en particulier en Californie - en raison de la quantité de précipitations.

Les rivières atmosphériques ne se produisent-elles que dans l'ouest des États-Unis ?

Non. Elles peuvent se produire partout où les régimes de vent favorisent le transport de l'humidité des tropiques vers les latitudes moyennes. Toutefois, ils sont beaucoup moins fréquents. Voici un exemple Ouragan Joaquin en octobre 2015. Bien que la tempête n'ait jamais touché terre aux États-Unis, elle a interagi avec un système de basse pression à l'intérieur du sud-est des États-Unis. Joaquin a ainsi transporté d'énormes quantités de vapeur d'eau en Caroline du Sud, où il est tombé jusqu'à 20 pouces de pluie en quatre jours. D'autres régions du monde connaissent également des événements fluviaux atmosphériques régulièrement au cours de leurs saisons des pluies.

Quelle quantité de pluie (ou de neige) tombe lors d'un événement fluvial atmosphérique ?

Chaque événement est différent, mais la pluie est généralement mesurée en pouces et la neige en pieds. Le positionnement et le mouvement de la rivière atmosphérique jouent un rôle important dans les quantités de précipitations. Un chemin d'humidité plus étroit et relativement stationnaire est la meilleure configuration pour de fortes précipitations, car l'humidité n'est pas répartie sur une plus grande surface. Cependant, ces configurations sont rares, et la plupart des événements affectent une zone terrestre plus étendue et se déplacent en fonction de l'évolution des vents.

Il convient également de noter que ces événements ne sont pas toujours un flux continu d'humidité. Les rivières atmosphériques servent souvent de couloirs pour les tempêtes, et un événement peut être la combinaison de plusieurs systèmes de tempête sur une période prolongée.

Voici quelques événements récents notables concernant les rivières atmosphériques :

Novembre 1861-Janvier 1862 : Une série d'événements fluviaux atmosphériques a arrosé toute la côte ouest pendant une grande partie de l'hiver 1861-62. Plusieurs pieds de pluie sont tombés pendant cette période, et la quasi-totalité de la vallée de Sacramento et de San Joaquin a été inondée, à certains endroits jusqu'à une profondeur de 30 pieds. À ce jour, il s'agit de l'un des événements les plus forts, bien que les chercheurs pensent que des événements d'une telle ampleur se produisent environ une fois tous les 100 ans dans la région.

Janvier 2005 : Un événement qui a duré cinq jours en Californie du Sud a déversé d'abondantes quantités de pluie, certaines parties de la région, en particulier dans les montagnes orientées vers le sud au nord de Santa Barbara et de Los Angeles, ayant reçu deux à trois pieds de pluie. La tempête a été suivie de plus d'un mois de précipitations quasi-continues, ce qui a encore aggravé les inondations.

Janvier 2021 : Une tempête hivernale particulièrement puissante a été à l'origine d'un épisode de l'Ananas Express à la fin du mois de janvier, qui a causé des dégâts considérables dus aux inondations, aux vents violents et à la neige abondante. Bien que les pluies de ce système n'aient pas été aussi fortes que celles d'autres événements, on se souvient de cet événement pour ses fortes chutes de neige et ses vents violents. Blizzard La Sierra Nevada a connu des conditions météorologiques extrêmes, la station de ski de Mammoth ayant enregistré 107″ de neige. Dans de nombreuses régions, les vents ont soufflé en rafales à plus de 100 mph, la ville d'Alpine Meadows ayant enregistré des rafales de 126 mph.

Un événement qui a duré cinq jours en Californie du Sud a déversé d'abondantes quantités de pluie, certaines parties de la région, en particulier dans les montagnes orientées vers le sud au nord de Santa Barbara et de Los Angeles, ayant reçu deux à trois pieds de pluie. La tempête a été suivie de plus d'un mois de précipitations quasi-continues, ce qui a encore aggravé les inondations. Janvier 2021 : Une tempête hivernale particulièrement puissante a été à l'origine d'un épisode de l'Ananas Express à la fin du mois de janvier, qui a causé des dégâts considérables dus aux inondations, aux vents violents et à la neige abondante. Bien que les pluies de ce système n'aient pas été aussi fortes que celles d'autres événements, on se souvient de cet événement pour ses fortes chutes de neige et ses vents violents. Blizzard La Sierra Nevada a connu des conditions météorologiques extrêmes, la station de ski de Mammoth ayant enregistré 107″ de neige. Dans de nombreuses régions, les vents ont soufflé en rafales à plus de 100 mph, la ville d'Alpine Meadows ayant enregistré des rafales de 126 mph.

Les rivières atmosphériques sont-elles dangereuses ?

La plupart des rivières atmosphériques ne causent pas de dommages importants, avec des effets à court terme. crues soudaines la principale menace. Cependant, lorsque les pluies s'abattent sur le même endroit pendant plusieurs jours, elles peuvent rapidement mettre la vie en danger.

Lors d'un événement puissant du type "Pineapple Express", les inondations peuvent durer des jours, voire des semaines ou des mois, comme ce fut le cas durant l'hiver 1861-62 (voir l'image ci-dessus).

Le climat de la Californie est traditionnellement sec, la plupart des endroits de l'État recevant moins de 20 pouces de pluie par an, la majeure partie de la partie sud de l'État recevant moins de 10 pouces par an. En conséquence, le sol est desséché, et lorsque de fortes pluies tombent, le risque de coulées de boue et de débris est important. Un grand nombre des décès attribués à ces événements surviennent lors de ces coulées de boue, souvent avec peu d'avertissement.

Les météorologues peuvent-ils prévoir les événements fluviaux atmosphériques ?

Si les rivières atmosphériques restent difficiles à prévoir, la modélisation informatique s'est améliorée au point de pouvoir au moins avertir de l'imminence d'un événement plusieurs jours à l'avance. Cela donne aux habitants le temps de se préparer et, si nécessaire, d'évacuer.

Le plus grand problème de la prévision des rivières atmosphériques est leur position. Comme il s'agit généralement d'étroites bandes d'humidité, il est difficile de déterminer avec précision l'emplacement des pluies les plus abondantes. Conclusion ? Si vous vivez dans une zone sujette aux inondations dues à de fortes pluies, profitez de l'alerte pour vous préparer au cas où.

Le changement climatique rend-il les événements fluviaux atmosphériques plus graves ?

Oui et non. Alors que les experts s'attendent à ce que les fortes précipitations augmentent avec le réchauffement climatique, les rivières atmosphériques ne devraient pas augmenter en nombre ou en force (bien que certains événements puissent être plus puissants). Avec le changement climatique, les chercheurs pensent que les rivières atmosphériques plus puissantes deviendront plus courantes en raison de l'augmentation des températures à la surface de la mer qui favorise l'évaporation et donc la présence de vapeur d'eau dans l'air.

En outre, les recherches montrent que la Californie connaît en moyenne un événement important comme celui de 1861-62 une fois par siècle environ. Le folklore amérindien de la région regorge d'histoires d'inondations massives dans les vallées de Sacramento et de San Joaquin, vérifiées par des échantillons de carottes et des recherches sur les anneaux des arbres.