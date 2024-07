How much does an automatic weather station cost?

An automatic väderstation is a broad term that describes weather stations that take measurements without humans. Basic home weather stations are automated, as are official weather stations, known as Automated Surface Observing Systems (ASOS) in the United States. An automatic weather station can range in price from as little as $100 to tens of thousands of dollars for commercial equipment.

However, in most residential and commercial applications, the average price is between $300 and $2,000 USD depending on the station purchase, any specialized sensors, and montering.

Average Weather Station Cost By Application

A casual weather watcher won’t need the station that a farmer would. In other words, determine your primary need for a weather station and go from there.

Casual weather watcher

If you just want to be able to know what’s going on outside before stepping out the door, or if your garden’s getting enough water, we recommend a basic station like the Ambient Weather WS-2902. For under $200, you’re getting a fully featured weather station that we’ve found to be super reliable. If you don’t need the solar and UV sensors, you can step down to the WS-1965, but for $50 more the WS-2902 is far more accurate.

Average cost: $100-$200 USD

Ambient Weather WS-2902 Den Ambient Weather WS-2902 är förvånansvärt funktionsrik och exakt, med tanke på priset. Många av de billiga väderstationer för hemmabruk som vi har testat hade problem som hindrade oss från att verkligen rekommendera dem. WS-2902 har inte det. WS-2902 är inte lika exakt som WS-5000 eller Davis väderstationer, men det är också mindre än halva priset. Anslutningen är en enastående funktion till sin prisklass, med fulla funktioner för smarta hem tack vare IFTTT, Google Assistant och Amazon Alexa-stöd. Som WS-5000, genom att ansluta stationen till AmbientWeather.net kan du dela data med Weather Underground och komma åt väderstationsdata via appen eller en webbaserad portal. Om du inte kan motivera pris för andra väderstationer på vår lista är Ambient Weather WS-2902 den bästa budgetmodellen som finns tillgänglig. LCD-konsolen i WS-2902 är mycket bättre än i tidigare modeller. När vi testade WS-2902A hade konsolen problem med läsbarheten bortom en 30-graders vinkel, vilket är ett mycket mindre problem nu. Väderstationen WS-2902 har alla funktioner du kan förvänta dig, inklusive inomhus- och utomhustemperatur och luftfuktighet, nederbörd, vindhastighet och vindriktning och barometertryck. En trevlig överraskning är införandet av en ganska exakt UV-/ljussensor, något du vanligtvis inte ser på andra väderstationer hemma även i den här prisklassen. Hitta det bästa erbjudandetLäs vår recension Manual för nedladdning

Weather enthusiast

Consider yourself a “weather weenie?” Or just want a more dependable station overall? While the WS-2902 might be fine, we’d also suggest you check out the Davis Vantage Vue, Tempest vädersystem, or the Ambient Weather WS-5000. Each of these stations has both its strengths and weaknesses, but are a step above the previous recommendations.

Average cost: $300-$600 USD

Davis Instruments Vantage Vue Den Davis Vantage Vue fick en välbehövlig uppdatering när WeatherLink-konsol debuterade tidigare i år. Det är efterträdaren till WeatherLink Live och ändrade hur du interagerar med din station till det bättre. Den är byggd på Android och verkar vara uppgraderbar, så du har inte längre fastnat i det förflutna med daterad hårdvara. Tillförlitligheten hos Davis väderstationer är legendarisk i väderentusiaster. Jag har haft min igång kontinuerligt sedan september 2016, och jag känner andra som har haft sin i över ett decennium. Det finns också historien om en gentleman med en Davis Weather Monitor II (en föregångare till Vue) som nyligen uppgraderat efter 27 år (det är inget stavfel). Även om du inte får den oslagbara noggrannheten hos den avancerade Davis Vantage Pro 2 hemmaväderstationen, har min erfarenhet varit positiv. Med WeatherLink-konsolatt dela dina data är superenkelt. I ditt hemnätverk kan du titta på liveförhållanden (uppdateras varannan sekund), och dina data laddas upp till Davis plattform en gång per minut. Om det är något jag skulle vilja ha den här väderstationen för så är det dess brist på uppgraderingsmöjligheter. Visst, du får alla grunderna, men den enda valfria sensorn du kan lägga till är Davis AirLink. Hitta det bästa erbjudandetLäs vår recension Manual för nedladdning

Tempest vädersystem är en relativt ny aktör på marknaden för väderstationer för hemmabruk, även om företaget har många års erfarenhet. Dess kustnätverk av stationer har levererat viktig information till meteorologer i åratal och har visat sig vara användbart (och hållbart) vid landfall Den Tempest vädersystem är WeatherFlow:s första försök med en trådlös väderstation för hemmet. För det mesta är det en bra början. Det är den enda av våra stationer med inbyggd blixt detektion, en av Tempests framstående funktioner, och fungerar helt och hållet på solkraft. Vi fann att realtidsdata för blixtar stämde bättre överens med data från professionella nätverk för blixtdetektering. Den upptäckte regelbundet avlägsna blixtar snabbare än någon annan station som vi har testat. Förutom blixtdata mäter Tempest även temperatur och luftfuktighet inomhus och utomhus, barometertryck samt UV- och ljusintensitet. Vinden mäts med en sonisk vindmätare som vi tyckte var ganska exakt. Och fram till Ecowitt Wittboy, Tempest Weather System var den enda hemmaväderstationen som använde en haptisk regnsensor. Se vår recension för ett sätt att spara 10% på ditt nästa köp från WeatherFlow. Hitta det bästa erbjudandetLäs vår recension Manual för nedladdning

The Weather Station Experts deltar i Amazon Associates och andra affiliate-program och kan få en liten provision som ett resultat av att klicka på länkar på vår webbplats.

Gardening & Farming

If you’re in need of weather data for agricultural purposes, we highly recommend stations on the high end for their accuracy and expandability. Stations like the WS-5000, Davis Vantage Pro2, eller KestrelMet 6000 are stations to investigate. All three offer optional soil and leaf moisture sensors and UV and light data. However, you will pay considerably more.

Average cost: $500-$1,500 USD

KestrelMet 6000 WiFi Med ett pris på $999 är KestrelMet 6000 inget för den vanliga väderentusiasten. Trots detta gör dess utmärkta egenskaper, t.ex. noggrannhet i toppklass, enkel installation och högkvalitativ konstruktion, den till en värdefull investering för inbitna väderfantaster. Den matchar Davis Vantage Pro2 i storlek och noggrannhet, och erbjuder ännu bättre verktyg för att visa och analysera data. Till skillnad från Pro2 kräver den dock ingen extra hårdvara för internetanslutning och överträffar Davis Vantage Vue när det gäller temperaturnoggrannhet. Även jämfört med WeatherFlow Tempest, KestrelMet 6000 är överlägsen i alla avseenden utom när det gäller detektering av blixtar och UV-/solsensorer, varav den senare gjorde att den inte fick ett nästan perfekt betyg. Standard är mätning av temperatur och luftfuktighet inomhus och utomhus, regnmängd, vindhastighet och vindriktning samt barometertryck. Sensorer för solinstrålning finns som tillval vid inköpstillfället, liksom sensorer för markfuktighet och bladfuktighet. Även om den höga prislappen kan verka avskräckande är KestrelMet 6000 ett bra val för dem som värdesätter noggrannhet och möjlighet till expansion. Hitta det bästa erbjudandetLäs vår recension

Ambient Weather WS-5000 Tyvärr har stigande komponentkostnader och inflation gjort Ambient Weather WS-5000 till en av vår listas dyraste personliga väderstationer. Det spelade en roll i att förlora topprankingen i våra bästa väderstationer 2024 ranking (det var #1 bästa väderstation redan 2022). Men du får ganska mycket för pengarna. WS-5000 har en nyutvecklad sensoruppsättning, inklusive en ultraljudsanemometer. Genom att eliminera den koppformade vindmätaren som finns på andra stationer minskar antalet rörliga delar drastiskt och vindhastigheten kan mätas lika exakt som med kopp och vindflöjel. Detta bör förlänga den användbara livslängden eftersom den traditionella vindmätaren kräver kontinuerligt underhåll för att säkerställa problemfri användning. Ambient Weather WS-5000:s sensorer var mycket mer exakta i våra tester än WS-2000, WS-2902 och WS-1900A, som använder en sensorsvit av något lägre kvalitet. Tack vare utbyggbarhet och ett brett utbud av extra sensorer här kan du lägga till nästan vilken sensor du kan tänka dig, inklusive luftkvalitet, markfuktighet, vattentemperatur och blixtnedslag, som alla skickar data till konsolen så snabbt som var femte sekund. Företaget har gjort det enkelt att dela dina data offentligt genom Weather Underground. Dess smarta hemanslutning är bäst i klassen och erbjuder IFTTT-kompatibilitet för att ansluta din station till ditt smarta hemsystem. Naturligtvis finns det Ambient Weather Network och Ambient Weather-appen för att se dina personliga väderstationers data på distans på din mobila enhet eller via webbappen. Om du letar efter ett steg upp från WS-2902, med en noggrannhet som kan mäta sig med vilken Davis-station som helst, är WS-5000 väderstationen för dig. Priset kan dock skrämma bort vissa. Om du kan klara dig utan konsolen finns det en version av WS-5000 med app-åtkomst till dina data. Hitta det bästa erbjudandetLäs vår recension Manual för nedladdning

Educational Applications

We’d recommend the KestrelMet 6000 or Davis Vantage Pro2 for educational uses. Our reasoning here is accuracy. While the KestrelMet 6000 comes with far aspiration, the Vantage Pro2 base model does not so make sure you select the correct model.

Average cost: $1,000-$2,000 USD

Davis Instruments Vantage Pro2 Davis Vantage Pro2 är en av de bästa avancerade väderstationer för hemmabruk du kan köpa, och den görs ännu bättre av WeatherLink Live eller WeatherLink-konsol. Vantage Pro2 är en beprövad arbetshäst. För flera år sedan i Karibien registrerade en VantagePro 2 en vindby på 199mph i en orkan innan masten gick av. Det är den högsta vindavläsningen som någonsin spelats in på en personlig väderstation! Så varför är Vantage Pro2 mer exakt? Sensorerna i Vantage Pro2 är av högre kvalitet än i Vantage Vue. En större regnmätare samlar upp regn mer effektivt, särskilt i blåsiga situationer. Strålningsskyddet runt temperatur- och luftfuktighetssensorn är större, vilket ger bättre luftflöde. En annan skillnad mellan VantagePro 2 och Vantage Vue är vindmätaren. Eftersom den är separat från resten av sensorpaketet kan du placera den på en hög plats för att förbättra dina vindavläsningar. Det tar lite längre tid att installera den, men ingen annan väderstation på marknaden kommer ens i närheten om du vill ha de mest exakta väderdata. Det finns också ett paket som inkluderar konsolen. Medan Vantage Pro2s konsol är mycket mer användbar än Vantage Vues, lägger den till priset. Om du behöver det är upp till dig. Beroende på vilken modell du väljer kan du också ha UV- och ljussensorer (standard på Pro2 Plus) och fläktaspiration, vilket vi starkt rekommenderar om du är mycket angelägen om noggrannhet. Ytterligare tillvalssensorer inkluderar jordfuktighets- och bladfuktighetssensorer samt via AirLink. Hitta det bästa erbjudandetLäs vår recension

Commercial Applications

If weather data at a job site or location is important, we’d recommend either the Davis Vantage Pro2 or KestrelMet 6000. Both offer optional cellular connectivity, which allows you to monitor weather conditions even offsite. The Tempest also has a commercial version known as the TempestOne. The cost varies widely based on the business’s unique needs.

Average cost: $1,000-$2,500 USD+

While these are only a few examples, we hopes this helps you narrow down your search to the best automatic weather station for your particular need. Have any questions? Feel free to comment below!