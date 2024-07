How much does an automatic weather station cost?

An automatic estação meteorológica is a broad term that describes weather stations that take measurements without humans. Basic home weather stations are automated, as are official weather stations, known as Automated Surface Observing Systems (ASOS) in the United States. An automatic weather station can range in price from as little as $100 to tens of thousands of dollars for commercial equipment.

However, in most residential and commercial applications, the average price is between $300 and $2,000 USD depending on the station purchase, any specialized sensors, and montagem.

Average Weather Station Cost By Application

A casual weather watcher won’t need the station that a farmer would. In other words, determine your primary need for a weather station and go from there.

Casual weather watcher

If you just want to be able to know what’s going on outside before stepping out the door, or if your garden’s getting enough water, we recommend a basic station like the Ambient Weather WS-2902. For under $200, you’re getting a fully featured weather station that we’ve found to be super reliable. If you don’t need the solar and UV sensors, you can step down to the WS-1965, but for $50 more the WS-2902 is far more accurate.

Average cost: $100-$200 USD

Ambient Weather WS-2902 O Ambient Weather WS-2902 é surpreendentemente embalado e preciso, dado seu preço. Muitas das estações meteorológicas caseiras baratas que testamos tiveram problemas que nos impediram de recomendá-las genuinamente. O WS-2902 não o faz. O WS-2902 não é tão preciso quanto o WS-5000 ou Estações meteorológicas Davis, mas também custa menos da metade do preço. A conectividade é um recurso de destaque em sua faixa de preço, com recursos completos de casa inteligente graças ao suporte IFTTT, Google Assistant e Amazon Alexa. Como o WS-5000, conectar a estação ao AmbientWeather.net permite que você compartilhe dados com o Weather Underground e acesse os dados da estação meteorológica por meio do aplicativo ou de um portal baseado na web. Se você não consegue justificar o preço de outras estações meteorológicas em nossa lista, o Ambient Weather WS-2902 é o melhor modelo de orçamento disponível. O console LCD do WS-2902 é muito melhorado em relação aos modelos anteriores. Quando testamos o WS-2902A, o console sofreu de problemas de legibilidade além de um ângulo de 30 graus, o que é muito menos problema agora. A estação meteorológica WS-2902 possui todos os recursos que você esperaria, incluindo temperatura e umidade interna e externa, precipitação, velocidade e direção do vento e pressão barométrica. Uma boa surpresa é a inclusão de um sensor UV/luz bastante preciso, algo que você normalmente não vê em outras estações meteorológicas domésticas, mesmo nesta faixa de preço. Encontre o Melhor NegócioLeia nossa revisão Manual de download

Weather enthusiast

Consider yourself a “weather weenie?” Or just want a more dependable station overall? While the WS-2902 might be fine, we’d also suggest you check out the Davis Vantage Vue, Sistema climático de tempestade, or the Ambient Weather WS-5000. Each of these stations has both its strengths and weaknesses, but are a step above the previous recommendations.

Average cost: $300-$600 USD

Davis Instruments Vantagem Vantagem Vue O Davis Vantage Vue recebeu uma atualização muito necessária quando o Console WeatherLink estreou no início deste ano. É o sucessor do WeatherLink Live hub e mudou para melhor a forma como você interage com sua estação. Ele é baseado no Android e parece ser atualizável, então você não fica mais preso ao passado com hardware desatualizado. A confiabilidade das estações meteorológicas Davis é lendária na comunidade de entusiastas do clima. Tenho o meu funcionando continuamente desde setembro de 2016 e conheço outros que o têm há mais de uma década. Há também a história de um cavalheiro com um Davis Weather Monitor II (um antecessor do Vue) que recentemente atualizou após 27 anos (isso não é um erro de digitação). Embora você não obtenha a precisão imbatível da estação meteorológica doméstica de última geração Davis Vantage Pro 2, minha experiência tem sido positiva. Com o Console WeatherLink, compartilhar seus dados é muito fácil. Enquanto estiver na sua rede doméstica, você pode assistir às condições ao vivo (atualizadas a cada dois segundos) e seus dados são carregados na plataforma Davis uma vez por minuto. Se há uma coisa pela qual eu destruiria esta estação meteorológica, é a falta de capacidade de atualização. Claro, você obtém todos os princípios básicos, mas o único sensor opcional que pode adicionar é o Davis AirLink. Encontre o Melhor NegócioLeia nossa revisão Manual de download

Sistema climático de tempestade WeatherFlow é um participante relativamente recente no mercado de estações meteorológicas domésticas, embora tenha anos de experiência. Sua rede de estações costeiras vem fornecendo informações vitais aos meteorologistas há anos e tem se mostrado útil (e durável) em furacões em aterros sanitários. O Sistema climático de tempestade é a primeira tentativa do WeatherFlow em uma estação meteorológica doméstica sem fio. Na maior parte, é um bom começo. É a única de nossas estações com built-in relâmpago detecção, um dos recursos de destaque do Tempest, e opera inteiramente em energia solar. Descobrimos que os dados de relâmpagos em tempo real correspondiam melhor aos dados de redes profissionais de detecção de relâmpagos. Ele detectou regularmente raios distantes mais rapidamente do que qualquer outra estação que testamos. Além dos dados de relâmpagos, o Tempest também mede a temperatura e a umidade interna e externa, a pressão barométrica e a intensidade de luz e UV. O vento é medido por um anemômetro sônico, que consideramos bastante preciso. E até o Ecowitt Wittboy, o Tempest Weather System foi a única estação meteorológica doméstica a usar um sensor tátil de chuva. Consulte nossa análise para saber como economizar 10% em sua próxima compra de WeatherFlow. Encontre o Melhor NegócioLeia nossa revisão Manual de download

Gardening & Farming

If you’re in need of weather data for agricultural purposes, we highly recommend stations on the high end for their accuracy and expandability. Stations like the WS-5000, Davis Vantage Pro2ou KestrelMet 6000 are stations to investigate. All three offer optional soil and leaf moisture sensors and UV and light data. However, you will pay considerably more.

Average cost: $500-$1,500 USD

KestrelMet 6000 Wi-Fi Com preço de $999, o KestrelMet 6000 não é para o entusiasta casual do clima. Apesar disso, seus excelentes recursos, como a precisão de primeira linha, a facilidade de instalação e a construção de alta qualidade, fazem dele um investimento que vale a pena para os fãs incondicionais do clima. Ele combina com o Davis Vantage Pro2 in size and accuracy, offering even better tools to view and analyze data. However, unlike the Pro2, it doesn’t require additional hardware for internet connectivity and outperforms Davis’ Vantage Vue in terms of temperature accuracy. Even compared to the WeatherFlow TempestO KestrelMet 6000 se mostra superior em todos os aspectos, exceto em detecção de raios e sensores UV/solar, sendo que o último impediu que a pontuação fosse quase perfeita. São padrão as medições de temperatura e umidade interna e externa, precipitação, velocidade e direção do vento e pressão barométrica. Sensores de irradiância solar estão disponíveis como opção no momento da compra, bem como sensores de umidade do solo e umidade das folhas. Embora o preço elevado possa ser assustador, para aqueles que valorizam a precisão e a capacidade de expansão, o KestrelMet 6000 é uma escolha sólida. Encontre o Melhor NegócioLeia nossa revisão

Ambient Weather WS-5000 Infelizmente, o aumento dos custos dos componentes e a inflação fizeram do Ambient Weather WS-5000 uma das estações meteorológicas pessoais mais caras da nossa lista. Isso contribuiu para a perda do primeiro lugar em nossa classificação de Melhores Estações Meteorológicas de 2024 (era a melhor estação meteorológica #1 em 2022). Mas você ganha bastante pelo seu dinheiro. O WS-5000 apresenta um conjunto de sensores redesenhado, incluindo um anemômetro ultra-sônico. A eliminação do anemômetro de copo encontrado em outras estações reduz drasticamente o número de peças móveis e pode medir a velocidade do vento com tanta precisão quanto o de copo e palheta. Isto deve prolongar sua vida útil, pois o anemômetro tradicional requer manutenção contínua para garantir um uso sem problemas. Os sensores do Ambient Weather WS-5000 foram muito mais precisos em nossos testes do que o WS-2000, WS-2902 e WS-1900A, que usam um conjunto de sensores de qualidade um pouco inferior. Graças à capacidade de expansão e a uma ampla variedade de sensores adicionais opcionais, você pode adicionar praticamente qualquer sensor que imaginar, incluindo qualidade do arumidade do solo, temperatura da água e relâmpagos, todos os quais enviam dados para o console a cada cinco segundos. A empresa facilitou o compartilhamento público de seus dados por meio do Weather Underground. Sua conectividade doméstica inteligente é a melhor da categoria, oferecendo compatibilidade IFTTT para conectar sua estação ao sistema doméstico inteligente. Claro, existe a rede Ambient Weather e o aplicativo Ambient Weather para visualizar os dados de suas estações meteorológicas pessoais remotamente em seu dispositivo móvel ou por meio do aplicativo da web. Se você está procurando um passo acima do WS-2902C, com precisão que rivaliza com qualquer estação Davis, o WS-5000 é a estação meteorológica para você. O preço, entretanto, pode afugentar alguns. Se você puder passar sem o console, uma versão do WS-5000 com acesso ao aplicativo para seus dados está disponível. Encontre o Melhor NegócioLeia nossa revisão Manual de download

Educational Applications

We’d recommend the KestrelMet 6000 or Davis Vantage Pro2 for educational uses. Our reasoning here is accuracy. While the KestrelMet 6000 comes with far aspiration, the Vantage Pro2 base model does not so make sure you select the correct model.

Average cost: $1,000-$2,000 USD

Davis Instruments Vantage Pro2 O Davis Vantage Pro2 é uma das melhores estações meteorológicas domésticas de alta qualidade que você pode comprar e se torna ainda melhor por WeatherLink Live ou o Console WeatherLink. O Vantage Pro2 é um cavalo de batalha comprovado. Há vários anos, no Caribe, um VantagePro 2 registrou uma rajada de vento de 199 mph em um furacão antes que seu mastro quebrasse. Essa é a leitura de vento mais alta já registrado em uma estação meteorológica pessoal! Então por que o Vantage Pro2 é mais preciso? Os sensores no Vantage Pro2 são de maior qualidade do que no Vantage Vue. Um pluviômetro maior coleta a chuva de forma mais eficiente, especialmente em situações de vento. A proteção contra radiação ao redor do sensor de temperatura e umidade é maior, permitindo um melhor fluxo de ar. Outra diferença entre o VantagePro 2 e o Vantage Vue é o anemômetro. Como ele é separado do resto do conjunto de sensores, você pode colocá-lo em um local alto para melhorar suas leituras de vento. Embora demore um pouco mais de tempo para configurar, nenhuma outra estação meteorológica no mercado chega perto se você deseja os dados meteorológicos mais precisos. Como observação lateral, há também um pacote que inclui o console. Embora o console do Vantage Pro2 seja muito mais útil que o do Vantage Vue, ele aumenta o preço. Se você precisa, depende de você. Dependendo do modelo selecionado, você também pode ter sensores de luz e UV (padrão no Pro2 Plus) e aspiração do ventilador, que recomendamos enfaticamente se você estiver muito preocupado com a precisão. Outros sensores opcionais incluem sensores de umidade do solo e de umidade das folhas, e via AirLink. Encontre o Melhor NegócioLeia nossa revisão

Commercial Applications

If weather data at a job site or location is important, we’d recommend either the Davis Vantage Pro2 or KestrelMet 6000. Both offer optional cellular connectivity, which allows you to monitor weather conditions even offsite. The Tempest also has a commercial version known as the TempestOne. The cost varies widely based on the business’s unique needs.

Average cost: $1,000-$2,500 USD+

While these are only a few examples, we hopes this helps you narrow down your search to the best automatic weather station for your particular need. Have any questions? Feel free to comment below!