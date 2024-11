Najlepsze oferty na stację pogodową Black Friday

Poniżej zebraliśmy ponad dwa tuziny najlepszych domów stacja pogodowa i gadżety na Black Friday na Amazon! Kliknij Subskrybuj w menu powyżej, aby otrzymywać powiadomienia o najlepszych najnowszych ofertach, zanim jeszcze zostaną opublikowane.

Znaleźliśmy oszczędności do 30% na stacjach pogodowych, instrumentach, gadżetach i technologii solarnej, którymi dzielimy się poniżej. Dodaj tę stronę do zakładek, będziemy ją regularnie aktualizować do połowy grudnia!

The Weather Station Experts może otrzymać prowizję od sprzedaży po kliknięciu jednego z naszych linków. Wyświetlane ceny są cenami sprzedaży, są podawane wyłącznie jako wskazówka i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Linki zostaną otwarte w nowym oknie.

Oferty ostatnio aktualizowane: 23 listopada 2024 @ 12:00am

Liczba transakcji: 28

Najlepsze oferty na stacje pogodowe i instrumenty Black Friday

Oszczędzaj do 30% na stacjach z Ambient WeatherBurza, Ecowitt, AcuRite, wysokiej klasy instrumenty od TROPOi wiele więcej.

Najlepsze pomysły na prezenty pogodowe Black Friday

Z termometry do czujników temperatury WiFi, radia pogodowego i innych, zaoszczędź do 30% w tygodniu Black Friday.

Zapisz 20% Termometr bezprzewodowy Unni Niedrogi pomiar temperatury nawet w czterech lokalizacjach. $23.99 Kup teraz Zapisz 20% Termometr wewnętrzny i zewnętrzny ThermoPro Ten bezprzewodowy termometr działa z odległości nawet 500 stóp! $21.59 Kup teraz Zapisz 30% AcuRite Łatwy do odczytania 5-calowy deszczomierz Potrzebujesz taniego, łatwego do odczytania deszczomierza? Kup ten. $5.98 Kup teraz Zapisz 20% Czujniki temperatury Govee H5179 2 sztuki Ten zestaw dwóch czujników temperatury Wi-Fi to prawdziwa okazja. $55.99 Kup teraz

Zapisz 20% Govee Termohigrometr wewnętrzny 2 sztuki Zestaw dwóch czujników temperatury Wi-Fi z wyświetlaczem. $19.99 Kup teraz Oszczędzaj 20% z kuponem Radio pogodowe Midland WR-120 SAME Must have dla każdego. Nie polegaj tylko na swojej aplikacji pogodowej! $31.99 Kup teraz Zapisz 15% AcuRite Osobisty Detektor Piorunów Zachowaj bezpieczeństwo na zewnątrz dzięki temu kieszonkowemu urządzeniu detektor piorunów $41.30 Kup teraz Zapisz 15% Taylor Montowany deszczomierz 2-pak Można je zamontować w dowolnym miejscu za pomocą zaledwie dwóch śrub. $6.79 Kup teraz

Najlepsze oferty Black Friday na dom i ogród

Zaoszczędź do 36% w ciągu Black Friday tygodnia na produktach, które poprawią jakość powietrza w Twoim domu, komfort i nie tylko.

Zapisz 15% AcuRite Podświetlany zegar zewnętrzny Ten odporny na warunki atmosferyczne zegar doskonale sprawdzi się na tarasie. $104.54 Kup teraz Zapisz 36% Karmnik dla ptaków Birdfy z kamerą Obserwuj i nagrywaj ptaki odwiedzające Twój karmnik. $127.48 Kup teraz Zapisz 25% Robot czyszczący basen Aiper Solar Pool Skimmer Słyszeliśmy wiele dobrego o tym robocie czyszczącym basen. $299.95 Kup teraz Zapisz $20 podczas Black Friday Pakiet Switchbot Meter Pro Combo Ten pakiet z hubem obsługującym Matter to prawdziwa okazja. $59.99 Kup teraz

Najlepsze oferty Black Friday Solar na Amazon

Polecamy Jackery, jeśli szukasz energii słonecznej, a ten Black Friday pozwala zaoszczędzić do 36%, co w niektórych przypadkach obniża ceny do najniższych dotychczas! Działaj szybko.

Zapisz 33% Jackery Explorer 1000 Pro z 2 panelami słonecznymi 100 W Moc do 2528 Wh, dwa panele i dodatkowa bateria! $1,399.00 Kup teraz Zapisz 36% Jackery Explorer 3000 Pro 3024 Wh przenośnej energii, zarówno w domu, jak i na zewnątrz. $1,799.99 Kup teraz Zapisz 30% Jackery 5000 Plus Nowość na rynku – model 5000 może zasilić cały Twój dom! $3,499.99 Kup teraz Zapisz 30% Jackery 300 Plus z panelem słonecznym 40W Doskonały punkt wejścia w świat energii słonecznej z dwuletnią gwarancją dołączony! $279.99 Kup teraz

Najlepsze oferty Black Friday na kemping i na zewnątrz na Amazon

Świetne pomysły na prezenty Black Friday dla kamperów i osób (i kobiet) lubiących spędzać czas na świeżym powietrzu na Twojej liście. Oszczędź do 21%.