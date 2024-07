How much does an automatic weather station cost?

An automatic weerstation is a broad term that describes weather stations that take measurements without humans. Basic home weather stations are automated, as are official weather stations, known as Automated Surface Observing Systems (ASOS) in the United States. An automatic weather station can range in price from as little as $100 to tens of thousands of dollars for commercial equipment.

However, in most residential and commercial applications, the average price is between $300 and $2,000 USD depending on the station purchase, any specialized sensors, and montage.

Average Weather Station Cost By Application

A casual weather watcher won’t need the station that a farmer would. In other words, determine your primary need for a weather station and go from there.

Casual weather watcher

If you just want to be able to know what’s going on outside before stepping out the door, or if your garden’s getting enough water, we recommend a basic station like the Ambient Weather WS-2902. For under $200, you’re getting a fully featured weather station that we’ve found to be super reliable. If you don’t need the solar and UV sensors, you can step down to the WS-1965, but for $50 more the WS-2902 is far more accurate.

Average cost: $100-$200 USD

Ambient Weather WS-2902 De Ambient Weather WS-2902 is verrassend rijk aan functies en nauwkeurig, gezien zijn prijs. Veel van de goedkope weerstations die we getest hebben, hadden problemen waardoor we ze niet echt konden aanbevelen. Bij de WS-2902 is dat niet het geval. De WS-2902 is niet zo nauwkeurig als de WS-5000 of Davis weerstations, maar het is ook minder dan de helft van de prijs. De connectiviteit is een opvallende functie voor zijn prijs, met volledige smart-home-mogelijkheden dankzij IFTTT, Google Assistant en Amazon Alexa-ondersteuning. Zoals de WS-5000Door het station te verbinden met AmbientWeather.net kunt u gegevens delen met Weather Underground en toegang krijgen tot weerstationgegevens via de app of een webgebaseerd portaal. Als je de prijs van andere weerstations op onze lijst is de Ambient Weather WS-2902 het beste budgetmodel dat beschikbaar is. De LCD console in de WS-2902 is sterk verbeterd ten opzichte van vorige modellen. Toen we de WS-2902A testten, had de console last van leesbaarheidsproblemen voorbij een hoek van 30 graden, wat nu veel minder een probleem is. Het WS-2902 weerstation beschikt over alle functies die u mag verwachten, waaronder binnen- en buitentemperatuur en -vochtigheid, regenval, windsnelheid en -richting en barometrische druk. Een leuke verrassing is de toevoeging van een redelijk nauwkeurige UV/lichtsensor, iets wat je normaal gesproken niet ziet op andere thuisweerstations, zelfs niet in deze prijsklasse. Vind de beste dealLees onze recensie Handleiding downloaden

Weather enthusiast

Consider yourself a “weather weenie?” Or just want a more dependable station overall? While the WS-2902 might be fine, we’d also suggest you check out the Davis Vantage Vue, Tempest-weersysteem, or the Ambient Weather WS-5000. Each of these stations has both its strengths and weaknesses, but are a step above the previous recommendations.

Average cost: $300-$600 USD

Davis Instruments Vantage Vue De Davis Vantage Vue kreeg een broodnodige update toen de WeatherLink Console debuteerde eerder dit jaar. Het is de opvolger van de WeerLink Live hub en heeft de manier waarop u met uw station omgaat ten goede veranderd. Het is gebouwd op Android en lijkt upgradebaar, waardoor je niet langer vastzit in het verleden met verouderde hardware. De betrouwbaarheid van Davis-weerstations is legendarisch in de gemeenschap van weerliefhebbers. Ik heb de mijne sinds september 2016 onafgebroken laten draaien, en ik ken anderen die de hunne al meer dan tien jaar hebben. Er is ook het verhaal van een heer met een Davis Weather Monitor II (een voorloper van de Vue) die onlangs een upgrade heeft uitgevoerd na 27 jaar (dat is geen typefout). Hoewel je niet de onverslaanbare nauwkeurigheid van het hoogwaardige Davis Vantage Pro 2-thuisweerstation krijgt, is mijn ervaring positief. Met de WeatherLink Console, het delen van uw gegevens is super eenvoudig. Terwijl u zich op uw thuisnetwerk bevindt, kunt u live de omstandigheden bekijken (elke twee seconden bijgewerkt) en uw gegevens worden één keer per minuut naar het Davis-platform geüpload. Als er één ding is waar ik dit weerstation voor zou waarderen, dan is het het gebrek aan upgrademogelijkheden. Natuurlijk krijg je alle basisfuncties, maar de enige optionele sensor die je kunt toevoegen is de Davis AirLink. Vind de beste dealLees onze recensie Handleiding downloaden

Tempest-weersysteem WeatherFlow is een relatief recente nieuwkomer op de markt voor thuisweerstations, hoewel het al jaren ervaring heeft. Het kustnetwerk van professionele weerstations levert al jaren cruciale informatie aan meteorologen en is nuttig (en duurzaam) gebleken bij het aan land komen van orkanen. De Tempest-weersysteem is WeatherFlow's eerste poging tot een draadloos weerstation voor thuis. Voor het grootste deel is het een goed begin. Het is het enige van onze stations met ingebouwde bliksem detectie, een van de opvallende kenmerken van Tempest, en werkt volledig op zonne-energie. We ontdekten dat de realtime bliksemgegevens beter overeenkwamen met gegevens van professionele bliksemdetectienetwerken. Het detecteerde regelmatig bliksems op afstand sneller dan elk ander station dat we hebben getest. Naast bliksemgegevens meet de Tempest ook binnen- en buitentemperatuur en -vochtigheid, barometerdruk en UV- en lichtintensiteit. De wind wordt gemeten met een sonische anemometer die we vrij nauwkeurig vonden. En tot de Ecowitt Wittboywas het Tempest Weather System het enige thuisweerstation dat een haptische regensensor gebruikte. Zie onze recensie voor een manier om 10% te besparen op uw volgende aankoop bij WeatherFlow. Vind de beste dealLees onze recensie Handleiding downloaden

The Weather Station Experts neemt deel aan Amazon Associates en andere affiliate programma's en kan een kleine commissie ontvangen als gevolg van het klikken op links op onze site.

Gardening & Farming

If you’re in need of weather data for agricultural purposes, we highly recommend stations on the high end for their accuracy and expandability. Stations like the WS-5000, Davis Vantage Pro2of KestrelMet 6000 are stations to investigate. All three offer optional soil and leaf moisture sensors and UV and light data. However, you will pay considerably more.

Average cost: $500-$1,500 USD

KestrelMet 6000 WiFi Met zijn $999 is de KestrelMet 6000 niet geschikt voor de gewone weerliefhebber. Desondanks maken de uitstekende eigenschappen, zoals de allerhoogste nauwkeurigheid, het installatiegemak en de hoogwaardige constructie, het een investering die de moeite waard is voor hardcore weerfans. Het komt overeen met de Davis Vantage Pro2 in size and accuracy, offering even better tools to view and analyze data. However, unlike the Pro2, it doesn’t require additional hardware for internet connectivity and outperforms Davis’ Vantage Vue in terms of temperature accuracy. Even compared to the WeatherFlow Tempestblijkt KestrelMet 6000 in alle aspecten superieur, behalve op het gebied van bliksemdetectie en UV/zonnesensoren, de laatste weerhield dit van een bijna perfecte score. Standaard zijn binnen- en buitentemperatuur- en vochtigheidsmetingen, neerslag, windsnelheid en -richting en barometerdruk. Sensoren voor zonne-instraling zijn beschikbaar als optie op het moment van aankoop, evenals sensoren voor bodemvochtigheid en bladvochtigheid. Hoewel het forse prijskaartje afschrikwekkend kan zijn, is de KestrelMet 6000 een solide keuze voor wie nauwkeurigheid en uitbreidingsmogelijkheden belangrijk vindt. Vind de beste dealLees onze recensie

Ambient Weather WS-5000 Helaas hebben de stijgende componentkosten en de inflatie de Ambient Weather WS-5000 tot een van de duurste persoonlijke weerstations op onze lijst gemaakt. Dat speelde een rol bij het verlies van de toppositie in onze ranglijst van beste weerstations van 2024 (het was het #1 beste weerstation in 2022). Maar je krijgt wel behoorlijk wat voor je geld. De WS-5000 heeft een nieuw ontworpen sensorpakket, inclusief een ultrasone anemometer. Doordat de anemometer met kop, die op andere meetstations wordt gebruikt, is geëlimineerd, is het aantal bewegende delen drastisch verminderd en kan de windsnelheid net zo nauwkeurig worden gemeten als met de kop en de vaan. Dit zou de levensduur moeten verlengen, aangezien de traditionele anemometer voortdurend onderhoud vereist om een probleemloos gebruik te garanderen. De sensoren van de Ambient Weather WS-5000 waren in onze tests veel nauwkeuriger dan de WS-2000, WS-2902 en WS-1900A, die een sensorsuite van iets mindere kwaliteit gebruiken. Dankzij de uitbreidbaarheid en een breed scala aan optionele extra sensoren kunt u vrijwel elke sensor toevoegen die u maar kunt bedenken, inclusief luchtkwaliteitbodemvochtigheid, watertemperatuur en bliksem, die allemaal slechts om de vijf seconden gegevens naar de console sturen. Het bedrijf heeft het gemakkelijk gemaakt om uw gegevens openbaar te delen via Weather Underground. De smart home-connectiviteit is de beste in zijn klasse en biedt IFTTT-compatibiliteit om uw station met uw smart home-systeem te verbinden. Natuurlijk is er Ambient Weather Network en de Ambient Weather-app om de gegevens van uw persoonlijke weerstations op afstand te bekijken op uw mobiele apparaat of via de webapp. Als je een stapje verder wilt gaan dan de WS-2902, met een nauwkeurigheid die niet onderdoet voor die van een Davis-station, dan is de WS-5000 het weerstation voor jou. De prijs zal sommigen echter afschrikken. Als je het zonder console kunt stellen, is er een versie van de WS-5000 beschikbaar met app-toegang tot je gegevens. Vind de beste dealLees onze recensie Handleiding downloaden

Educational Applications

We’d recommend the KestrelMet 6000 or Davis Vantage Pro2 for educational uses. Our reasoning here is accuracy. While the KestrelMet 6000 comes with far aspiration, the Vantage Pro2 base model does not so make sure you select the correct model.

Average cost: $1,000-$2,000 USD

Davis Instruments Vantage Pro2 De Davis Vantage Pro2 is een van de beste high-end weerstations voor thuis die je kunt kopen en is nog beter gemaakt door WeerLink Live of de WeatherLink Console. De Vantage Pro2 is een bewezen werkpaard. Enkele jaren geleden registreerde een VantagePro 2 in het Caraïbisch gebied een windvlaag van 199 km/u in een storm. orkaan voordat de mast brak. Dat is de hoogste windwaarde ooit opgenomen op een persoonlijk weerstation! Waarom is de Vantage Pro2 dan nauwkeuriger? De sensoren in de Vantage Pro2 zijn van hogere kwaliteit dan in de Vantage Vue. Een grotere regenmeter vangt regen efficiënter op, vooral in winderige situaties. De stralingsafscherming rond de temperatuur- en vochtigheidssensor is groter, waardoor een betere luchtstroom mogelijk is. Een ander verschil tussen de VantagePro 2 en de Vantage Vue is de anemometer. Omdat deze los staat van de rest van de sensorset, kun je hem op een hoge plek plaatsen om je windmetingen te verbeteren. Hoewel het wat meer tijd kost om het in te stellen, komt geen enkel ander weerstation op de markt ook maar in de buurt als je de meest nauwkeurige weergegevens wilt. Terzijde: er is ook een bundel met de console. Hoewel het bedieningspaneel van de Vantage Pro2 veel nuttiger is dan dat van de Vantage Vue, is het wel duurder. Of je het nodig hebt, moet je zelf weten. Afhankelijk van het model dat je kiest, heb je ook UV- en lichtsensoren (standaard op de Pro2 Plus), en ventilatoraanzuiging, wat we sterk aanraden als je veel waarde hecht aan nauwkeurigheid. Andere optionele sensoren zijn bodemvocht- en bladvochtigheidssensoren, en via AirLink. Vind de beste dealLees onze recensie

Commercial Applications

If weather data at a job site or location is important, we’d recommend either the Davis Vantage Pro2 or KestrelMet 6000. Both offer optional cellular connectivity, which allows you to monitor weather conditions even offsite. The Tempest also has a commercial version known as the TempestOne. The cost varies widely based on the business’s unique needs.

Average cost: $1,000-$2,500 USD+

While these are only a few examples, we hopes this helps you narrow down your search to the best automatic weather station for your particular need. Have any questions? Feel free to comment below!