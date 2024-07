How much does an automatic weather station cost?

An automatic stazione meteo is a broad term that describes weather stations that take measurements without humans. Basic home weather stations are automated, as are official weather stations, known as Automated Surface Observing Systems (ASOS) in the United States. An automatic weather station can range in price from as little as $100 to tens of thousands of dollars for commercial equipment.

However, in most residential and commercial applications, the average price is between $300 and $2,000 USD depending on the station purchase, any specialized sensors, and montaggio.

Average Weather Station Cost By Application

A casual weather watcher won’t need the station that a farmer would. In other words, determine your primary need for a weather station and go from there.

Casual weather watcher

If you just want to be able to know what’s going on outside before stepping out the door, or if your garden’s getting enough water, we recommend a basic station like the Ambient Weather WS-2902. For under $200, you’re getting a fully featured weather station that we’ve found to be super reliable. If you don’t need the solar and UV sensors, you can step down to the WS-1965, but for $50 more the WS-2902 is far more accurate.

Average cost: $100-$200 USD

Ambient Weather WS-2902 Il Ambient Weather WS-2902 è sorprendentemente ricca di funzioni e precisa, considerato il suo prezzo. Molte delle stazioni meteorologiche domestiche a basso costo che abbiamo testato hanno avuto problemi che ci hanno impedito di raccomandarle sinceramente. La WS-2902 non lo fa. Il WS-2902 non è accurato come il WS-5000 o Stazioni meteorologiche di Davis, ma costa anche meno della metà. La connettività è una caratteristica eccezionale per la sua fascia di prezzo, con funzionalità complete di casa intelligente grazie al supporto IFTTT, Google Assistant e Amazon Alexa. Come il WS-5000, connettendo la stazione ad AmbientWeather.net ti consente di condividere i dati con Weather Underground e accedere ai dati della stazione meteorologica tramite l'app o un portale basato sul web. Se non puoi giustificare il prezzo di altre stazioni meteorologiche nel nostro elenco, Ambient Weather WS-2902 è il miglior modello economico disponibile. La console con display LCD del WS-2902 è molto migliorata rispetto ai modelli precedenti. Quando abbiamo testato il WS-2902A, la console soffriva di problemi di leggibilità oltre un angolo di 30 gradi, che ora è molto meno problematico. La stazione meteorologica WS-2902 ha tutte le funzionalità che ti aspetteresti, tra cui temperatura e umidità interna ed esterna, precipitazioni, velocità e direzione del vento e pressione barometrica. Una bella sorpresa è l'inclusione di un sensore UV/luce abbastanza accurato, qualcosa che normalmente non vedi su altre stazioni meteorologiche domestiche anche in questa fascia di prezzo. Trova l'offerta miglioreLeggi la nostra recensione Scarica il manuale

Weather enthusiast

Consider yourself a “weather weenie?” Or just want a more dependable station overall? While the WS-2902 might be fine, we’d also suggest you check out the Davis Vantage Vue, Sistema meteorologico della tempesta, or the Ambient Weather WS-5000. Each of these stations has both its strengths and weaknesses, but are a step above the previous recommendations.

Average cost: $300-$600 USD

Davis Instruments Vantage Vue Il Davis Vantage Vue ha ricevuto un aggiornamento di cui si sentiva il bisogno quando il Console WeatherLink ha debuttato all'inizio di quest'anno. È il successore di MeteoLink Live hub e ha cambiato in meglio il modo in cui interagisci con la tua stazione. È basato su Android e sembra aggiornabile, quindi non sei più bloccato nel passato con hardware datato. L'affidabilità delle stazioni meteorologiche Davis è leggendaria nella comunità degli appassionati di meteo. Il mio è in funzione ininterrottamente da settembre 2016 e conosco altri che lo hanno da oltre un decennio. C'è anche la storia di un gentiluomo con un Davis Weather Monitor II (un predecessore del Vue) recentemente aggiornato dopo 27 anni (non è un errore di battitura). Anche se non si ottiene la precisione imbattibile della stazione meteorologica domestica Davis Vantage Pro 2 di fascia alta, la mia esperienza è stata positiva. Con il Console WeatherLink, condividere i tuoi dati è semplicissimo. Mentre sei sulla tua rete domestica, puoi guardare le condizioni in tempo reale (aggiornate ogni due secondi) e i tuoi dati vengono caricati sulla piattaforma Davis una volta al minuto. Se c'è una cosa per cui consiglierei questa stazione meteorologica, è la sua mancanza di aggiornabilità. Certo, ottieni tutte le nozioni di base, ma l'unico sensore opzionale che puoi aggiungere è il Davis AirLink. Trova l'offerta miglioreLeggi la nostra recensione Scarica il manuale

Sistema meteorologico della tempesta WeatherFlow è un concorrente relativamente recente nel mercato delle stazioni meteorologiche, anche se vanta anni di esperienza. La sua rete costiera di stazioni fornisce da anni informazioni vitali ai meteorologi e si è dimostrata utile (e resistente) in caso di atterraggio di uragani. Il Sistema meteorologico della tempesta è il primo tentativo di WeatherFlow di una stazione meteorologica domestica wireless. Per la maggior parte è un buon inizio. È l'unica delle nostre stazioni con built-in fulmine rilevamento, una delle caratteristiche più importanti di Tempest, e funziona interamente su energia solare. Abbiamo riscontrato che i dati sui fulmini in tempo reale corrispondono meglio a quelli delle reti professionali di rilevamento dei fulmini. Rileva regolarmente i fulmini lontani più velocemente di qualsiasi altra stazione che abbiamo testato. Oltre ai dati sui fulmini, il Tempest misura anche la temperatura e l'umidità interna ed esterna, la pressione barometrica e l'intensità dei raggi UV e della luce. Il vento viene misurato con un anemometro sonico che abbiamo trovato abbastanza preciso. E fino al Ecowitt Wittboy, il Tempest Weather System era l'unica stazione meteorologica domestica a utilizzare un sensore tattile per la pioggia. Consulta la nostra recensione per scoprire come risparmiare 10% sul tuo prossimo acquisto da WeatherFlow. Trova l'offerta miglioreLeggi la nostra recensione Scarica il manuale

Gardening & Farming

If you’re in need of weather data for agricultural purposes, we highly recommend stations on the high end for their accuracy and expandability. Stations like the WS-5000, Davis Vantage Pro2, o KestrelMet 6000 are stations to investigate. All three offer optional soil and leaf moisture sensors and UV and light data. However, you will pay considerably more.

Average cost: $500-$1,500 USD

KestrelMet 6000 Wi-Fi Con un prezzo di $999, l'KestrelMet 6000 non è adatto agli appassionati di meteo occasionali. Tuttavia, le sue eccellenti caratteristiche, come l'accuratezza di alto livello, la facilità di installazione e la costruzione di alta qualità, lo rendono un valido investimento per gli appassionati di meteorologia. Corrisponde alla Davis Vantage Pro2 in size and accuracy, offering even better tools to view and analyze data. However, unlike the Pro2, it doesn’t require additional hardware for internet connectivity and outperforms Davis’ Vantage Vue in terms of temperature accuracy. Even compared to the WeatherFlow TempestL'KestrelMet 6000 si dimostra superiore in tutti gli aspetti, ad eccezione di rilevamento dei fulmini e i sensori UV/solari, che hanno impedito di ottenere un punteggio quasi perfetto. Di serie sono le misure di temperatura e umidità interna ed esterna, le precipitazioni, la velocità e la direzione del vento e la pressione barometrica. I sensori di irraggiamento solare sono disponibili come opzione al momento dell'acquisto, così come i sensori di umidità del suolo e di bagnatura delle foglie. Anche se il prezzo elevato può essere scoraggiante, per chi apprezza la precisione e la capacità di espansione, l'KestrelMet 6000 è una scelta solida. Trova l'offerta miglioreLeggi la nostra recensione

Ambient Weather WS-5000 Sfortunatamente, l’aumento dei costi dei componenti e l’inflazione hanno reso la Ambient Weather WS-5000 una delle stazioni meteorologiche personali più costose della nostra lista. Ciò ha contribuito a perdere il primo posto nelle nostre classifiche delle migliori stazioni meteorologiche del 2024 (era la migliore stazione meteorologica #1 nel 2022). Ma ottieni un bel po' per i tuoi soldi. Il WS-5000 è dotato di una serie di sensori riprogettati, tra cui un anemometro a ultrasuoni. L'eliminazione dell'anemometro a coppa, presente in altre stazioni, riduce drasticamente il numero di parti mobili ed è in grado di misurare la velocità del vento con la stessa precisione dell'anemometro a coppa e banderuola. Questo dovrebbe allungarne la vita utile, dato che l'anemometro tradizionale richiede una manutenzione continua per garantire un utilizzo senza problemi. I sensori dell'Ambient Weather WS-5000 si sono rivelati molto più accurati nei nostri test rispetto a WS-2000, WS-2902 e WS-1900A, che utilizzano una suite di sensori di qualità leggermente inferiore. Grazie all'espandibilità e all'ampia gamma di sensori aggiuntivi opzionali, puoi aggiungere praticamente qualsiasi sensore ti venga in mente, incluso qualità dell'aria, l'umidità del suolo, la temperatura dell'acqua e i fulmini, tutti dati che vengono inviati alla console anche solo ogni cinque secondi. L'azienda ha reso semplice la condivisione pubblica dei tuoi dati tramite Weather Underground. La sua connettività domestica intelligente è la migliore della categoria, offrendo compatibilità IFTTT per connettere la tua stazione al tuo sistema domestico intelligente. Naturalmente c'è Ambient Weather Network e l'app Ambient Weather per visualizzare i dati delle tue stazioni meteo personali da remoto sul tuo dispositivo mobile o tramite la web app. Se state cercando un passo avanti rispetto al WS-2902C, con una precisione in grado di competere con qualsiasi stazione Davis, il WS-5000 è la stazione meteo che fa per voi. Il prezzo, tuttavia, potrebbe spaventare alcuni. Se potete fare a meno della console, è disponibile una versione della WS-5000 con accesso ai dati tramite app. Trova l'offerta miglioreLeggi la nostra recensione Scarica il manuale

Educational Applications

We’d recommend the KestrelMet 6000 or Davis Vantage Pro2 for educational uses. Our reasoning here is accuracy. While the KestrelMet 6000 comes with far aspiration, the Vantage Pro2 base model does not so make sure you select the correct model.

Average cost: $1,000-$2,000 USD

Davis Instruments Vantage Pro2 L'Davis Vantage Pro2 è una delle migliori stazioni meteorologiche domestiche di fascia alta che si possano acquistare ed è resa ancora migliore da MeteoLink Live o il Console WeatherLink. Il Vantage Pro2 è un cavallo di battaglia collaudato. Diversi anni fa, nei Caraibi, un VantagePro 2 ha registrato una raffica di vento di 199 mph in un uragano prima che il suo albero si spezzasse. Questa è la lettura del vento più alta mai registrato su una stazione meteo personale! Perché Vantage Pro2 è più preciso? I sensori del Vantage Pro2 sono di qualità superiore a quelli del Vantage Vue. Un pluviometro più grande raccoglie la pioggia in modo più efficiente, soprattutto in situazioni di vento. La schermatura delle radiazioni intorno al sensore di temperatura e umidità è più grande e consente un migliore flusso d'aria. Un'altra differenza tra VantagePro 2 e Vantage Vue è l'anemometro. Essendo separato dal resto della suite di sensori, è possibile posizionarlo in una posizione elevata per migliorare le letture del vento. Anche se la configurazione richiede un po' più di tempo, nessun'altra stazione meteorologica sul mercato si avvicina nemmeno lontanamente se desideri i dati meteorologici più accurati. Come nota a margine, c'è anche un bundle che include la console. Sebbene la console di Vantage Pro2 sia molto più utile di quella di Vantage Vue, aumenta il prezzo. Dipende da te se ne hai bisogno. A seconda del modello scelto, si possono avere anche i sensori UV e di luminosità (standard sul Pro2 Plus) e l'aspirazione della ventola, che consigliamo vivamente se siete molto attenti alla precisione. Altri sensori opzionali includono i sensori di umidità del suolo e di bagnatura delle foglie, e via AirLink. Trova l'offerta miglioreLeggi la nostra recensione

Commercial Applications

If weather data at a job site or location is important, we’d recommend either the Davis Vantage Pro2 or KestrelMet 6000. Both offer optional cellular connectivity, which allows you to monitor weather conditions even offsite. The Tempest also has a commercial version known as the TempestOne. The cost varies widely based on the business’s unique needs.

Average cost: $1,000-$2,500 USD+

While these are only a few examples, we hopes this helps you narrow down your search to the best automatic weather station for your particular need. Have any questions? Feel free to comment below!