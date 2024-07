How much does an automatic weather station cost?

An automatic station météorologique is a broad term that describes weather stations that take measurements without humans. Basic home weather stations are automated, as are official weather stations, known as Automated Surface Observing Systems (ASOS) in the United States. An automatic weather station can range in price from as little as $100 to tens of thousands of dollars for commercial equipment.

However, in most residential and commercial applications, the average price is between $300 and $2,000 USD depending on the station purchase, any specialized sensors, and montage.

Average Weather Station Cost By Application

A casual weather watcher won’t need the station that a farmer would. In other words, determine your primary need for a weather station and go from there.

Casual weather watcher

If you just want to be able to know what’s going on outside before stepping out the door, or if your garden’s getting enough water, we recommend a basic station like the Ambient Weather WS-2902. For under $200, you’re getting a fully featured weather station that we’ve found to be super reliable. If you don’t need the solar and UV sensors, you can step down to the WS-1965, but for $50 more the WS-2902 is far more accurate.

Average cost: $100-$200 USD

Ambient Weather WS-2902 La station métérologique Davis Vantage Vue pourrait devenir "décati," comme on dit. Il est sur le marché depuis plus d'une décennie. Cependant, l'ajout d'un nouveau hub de la WeatherLink Live a insufflé une nouvelle souffle à la station métérologique domestique d'entrée de gamme de Davis. Ambient Weather WS-2902 est étonnamment riche en fonctionnalités et précise, compte tenu de son prix. La plupart des stations météo domestiques bon marché que nous avons testées présentaient des problèmes qui nous empêchaient de les recommander vraiment. Ce n'est pas le cas de la WS-2902. Le WS-2902 n'est pas aussi précis que le WS-5000 ou Stations météorologiques Davis, mais c'est aussi moins de la moitié du prix. La connectivité est une fonctionnalité remarquable à son niveau de prix, avec des capacités complètes de maison intelligente grâce à la prise en charge d'IFTTT, de Google Assistant et d'Amazon Alexa. Comme le WS-5000, connecter la station à AmbientWeather.net vous permet de partager des données avec Weather Underground et d'accéder aux données de la station météo via l'application ou un portail Web. Si vous ne pouvez pas justifier le prix des autres stations météorologiques sur notre liste, le Ambient Weather WS-2902 est le meilleur modèle économique disponible. La console d'affichage LCD du WS-2902 est bien améliorée par rapport aux modèles précédents. Lorsque nous avons testé la WS-2902A, la console souffrait de problèmes de lisibilité au-delà d'un angle de 30 degrés, ce qui est bien moins problématique désormais. La station météo WS-2902 possède toutes les fonctionnalités que vous attendez, notamment la température et l'humidité intérieures et extérieures, les précipitations, la vitesse et la direction du vent et la pression barométrique. Une bonne surprise est l'inclusion d'un capteur UV/lumière assez précis, quelque chose que l'on ne voit généralement pas sur d'autres stations météorologiques domestiques, même dans cette gamme de prix. Trouver la meilleure offreLire notre critique Télécharger le manuel

Weather enthusiast

Consider yourself a “weather weenie?” Or just want a more dependable station overall? While the WS-2902 might be fine, we’d also suggest you check out the Davis Vantage Vue, Système météorologique de tempête, or the Ambient Weather WS-5000. Each of these stations has both its strengths and weaknesses, but are a step above the previous recommendations.

Average cost: $300-$600 USD

Davis Instruments Vantage Vue La station métérologique Davis Vantage Vue pourrait devenir "décati," comme on dit. Il est sur le marché depuis plus d'une décennie. Cependant, l'ajout d'un nouveau hub de la WeatherLink Live a insufflé une nouvelle souffle à la station métérologique domestique d'entrée de gamme de Davis. Davis Vantage Vue a fait l'objet d'une mise à jour très attendue avec l'entrée en vigueur de la Console WeatherLink a fait ses débuts plus tôt cette année. C'est le successeur du WeatherLink Live hub et a changé la façon dont vous interagissez avec votre station pour le mieux. Il est construit sur Android et semble pouvoir être mis à niveau, vous n'êtes donc plus coincé dans le passé avec du matériel obsolète. La fiabilité des stations météorologiques Davis est légendaire dans la communauté des passionnés de météo. J'utilise le mien en continu depuis septembre 2016 et j'en connais d'autres qui ont le leur depuis plus d'une décennie. Il y a aussi l'histoire d'un homme possédant un Davis Weather Monitor II (un prédécesseur du Vue) qui a récemment mis à niveau après 27 ans (ce n'est pas une faute de frappe). Bien que vous n'obteniez pas la précision imbattable de la station météo domestique haut de gamme Davis Vantage Pro 2, mon expérience a été positive. Avec le Console WeatherLink, partager vos données est très simple. Lorsque vous êtes sur votre réseau domestique, vous pouvez regarder les conditions en direct (mises à jour toutes les deux secondes) et vos données sont téléchargées sur la plateforme Davis une fois par minute. S’il y a une chose pour laquelle je critiquerais cette station météo, c’est son manque d’évolutivité. Bien sûr, vous obtenez toutes les bases, mais le seul capteur optionnel que vous pouvez ajouter est le Davis. AirLink. Trouver la meilleure offreLire notre critique Télécharger le manuel

Système météorologique de tempête WeatherFlow est un participant relativement récent sur le marché des stations météorologiques, bien qu'il ait des années d'expérience. Son réseau côtier de stations fournit des informations vitales aux météorologues depuis des années et s'est rélévé utile (et durable) pour l'atterrissage d'ouragans. La station métérologique Davis Vantage Vue pourrait devenir "décati," comme on dit. Il est sur le marché depuis plus d'une décennie. Cependant, l'ajout d'un nouveau hub de la WeatherLink Live a insufflé une nouvelle souffle à la station métérologique domestique d'entrée de gamme de Davis. Système météorologique de tempête est la première tentative de WeatherFlow de station météo domestique sans fil. Pour l’essentiel, c’est un bon début. C'est la seule de nos stations avec foudre détection, l'une des fonctionnalités les plus remarquables de Tempest, et fonctionne entièrement sur énergie solaire. Nous avons constaté que les données sur la foudre en temps réel correspondaient mieux aux données des réseaux professionnels de détection de la foudre. Il a régulièrement détecté des éclairs lointains plus rapidement que n'importe quelle autre station que nous avons testée. Outre les données relatives à la foudre, le Tempest mesure également la température et l'humidité intérieures et extérieures, la pression barométrique, ainsi que l'intensité des UV et de la lumière. Le vent est mesuré par un anémomètre sonique qui nous a semblé assez précis. Et jusqu'à la Ecowitt Wittboy, le système météo Tempest était la seule station météo domestique à utiliser un capteur de pluie haptique. Consultez notre revue pour savoir comment économiser 10% sur votre prochain achat auprès de WeatherFlow. Trouver la meilleure offreLire notre critique Télécharger le manuel

Gardening & Farming

If you’re in need of weather data for agricultural purposes, we highly recommend stations on the high end for their accuracy and expandability. Stations like the WS-5000, Davis Vantage Pro2ou KestrelMet 6000 are stations to investigate. All three offer optional soil and leaf moisture sensors and UV and light data. However, you will pay considerably more.

Average cost: $500-$1,500 USD

KestrelMet 6000 Wi-Fi Avec un prix de $999, le KestrelMet 6000 n'est pas destiné aux amateurs de météo occasionnels. Malgré cela, ses excellentes caractéristiques, telles que sa précision de premier ordre, sa facilité d'installation et sa construction de haute qualité, en font un investissement qui vaut la peine pour les fans de météo les plus assidus. Il correspond à celui de Davis Vantage Pro2 in size and accuracy, offering even better tools to view and analyze data. However, unlike the Pro2, it doesn’t require additional hardware for internet connectivity and outperforms Davis’ Vantage Vue in terms of temperature accuracy. Even compared to the WeatherFlow TempestKestrelMet 6000 s'avère supérieur à tous égards, à l'exception des points suivants détection de la foudre et des capteurs UV/solaires, ce dernier élément ayant empêché l'obtention d'une note presque parfaite. Les mesures standard sont la température et l'humidité intérieures et extérieures, la pluviométrie, la vitesse et la direction du vent, et la pression barométrique. Des capteurs d'irradiance solaire sont disponibles en option au moment de l'achat, ainsi que des capteurs d'humidité du sol et des feuilles. Bien que son prix élevé puisse décourager, le KestrelMet 6000 est un choix solide pour ceux qui apprécient la précision et la capacité d'extension. Trouver la meilleure offreLire notre critique

Ambient Weather WS-5000 Malheureusement, la hausse des coûts des composants et l'inflation ont fait de la Ambient Weather WS-5000 l'une des stations météorologiques personnelles les plus chères de notre liste. Cela a joué un rôle dans la perte du premier rang de notre classement des meilleures stations météo de 2024 (c'était la meilleure station météo #1 en 2022). Mais vous en avez pour votre argent. La WS-5000 est dotée d'une suite de capteurs redessinés, dont un anémomètre ultrasonique. L'élimination de l'anémomètre à coupelles qu'on trouve sur d'autres stations réduit considérablement le nombre de pièces mobiles et permet de mesurer la vitesse du vent avec autant de précision que l'anémomètre à coupelles. Cela devrait prolonger sa durée de vie utile, car l'anémomètre traditionnel nécessite une maintenance continue pour garantir une utilisation sans problème. Les capteurs du Ambient Weather WS-5000 se sont révélés beaucoup plus précis lors de nos tests que les WS-2000, WS-2902 et WS-1900A, qui utilisent une suite de capteurs de qualité légèrement inférieure. Grâce à l'évolutivité et à un large éventail de capteurs supplémentaires en option, vous pouvez ajouter à peu près n'importe quel capteur auquel vous pouvez penser, y compris qualité de l'airCes données sont envoyées à la console toutes les cinq secondes seulement. La société a facilité le partage public de vos données via Weather Underground. Sa connectivité pour maison intelligente est la meilleure de sa catégorie, offrant une compatibilité IFTTT pour connecter votre station à votre système de maison intelligente. Bien sûr, il existe le réseau Ambient Weather et l'application Ambient Weather pour visualiser les données de vos stations météorologiques personnelles à distance sur votre appareil mobile ou via l'application Web. Si vous cherchez un pas vers le haut de la WS-2902C, avec une précision qui rivalise avec n'importe quelle station Davis, la WS-5000 est la station météorologique pour vous. Le prix, cependant, peut en effrayer certains. Si vous pouvez vous passer de la console, il existe une version de la WS-5000 avec une application pour accéder à vos données. Trouver la meilleure offreLire notre critique Télécharger le manuel

Educational Applications

We’d recommend the KestrelMet 6000 or Davis Vantage Pro2 for educational uses. Our reasoning here is accuracy. While the KestrelMet 6000 comes with far aspiration, the Vantage Pro2 base model does not so make sure you select the correct model.

Average cost: $1,000-$2,000 USD

Davis Instruments Vantage Pro2 La Davis Vantage Pro2 est l'une des meilleures stations météorologiques domestiques haut de gamme que vous pouvez acheter et elle est rendue encore meilleure par WeatherLink Live ou le Console WeatherLink. Le Vantage Pro2 a fait ses preuves. Il y a plusieurs années, dans les Caraïbes, un VantagePro 2 a enregistré une rafale de 199mph dans une tempête de neige. ouragan avant que son mât ne se brise. C'est la lecture du vent le plus élevé jamais enregistré sur une station météo personnelle ! Alors pourquoi la Vantage Pro2 est-tu plus précise? Les capteurs de la Vantage Pro2 sont de meilleure qualité que ceux de la Vantage Vue. Un grand pluviomètre recueillit la pluie plus efficacement, notamment dans des situations venteuses. La protection contre le rayonnement autour du capteur de température et d'humidité est plus grande, qu'est-ce qui permet un meilleur flux d'air. Une autre différence entre la VantagePro 2 et la Vantage Vue est l'anémomètre. Puisqu'il est séparé du reste de la suite de capteurs, vous pouvez le placer en hauteur pour améliorer vos lectures de vent. Même si la mise en place prend un peu plus de temps, aucune autre station météo sur le marché ne s'en rapproche si vous souhaitez obtenir les données météorologiques les plus précises. En remarque, il existe également un bundle qui comprend la console. Bien que la console du Vantage Pro2 soit beaucoup plus utile que celle du Vantage Vue, elle augmente le prix. C'est à vous de décider si vous en avez besoin. Selon le modèle choisi, vous pouvez également disposer de capteurs d'UV et de lumière (de série sur le Pro2 Plus), et d'un ventilateur d'aspiration, que nous recommandons vivement si vous êtes très soucieux de la précision. D'autres capteurs sont disponibles en option, notamment des capteurs d'humidité du sol et des feuilles, ainsi que des capteurs d'humidité de l'air. via AirLink. Trouver la meilleure offreLire notre critique

Commercial Applications

If weather data at a job site or location is important, we’d recommend either the Davis Vantage Pro2 or KestrelMet 6000. Both offer optional cellular connectivity, which allows you to monitor weather conditions even offsite. The Tempest also has a commercial version known as the TempestOne. The cost varies widely based on the business’s unique needs.

Average cost: $1,000-$2,500 USD+

While these are only a few examples, we hopes this helps you narrow down your search to the best automatic weather station for your particular need. Have any questions? Feel free to comment below!