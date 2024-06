Vad är Wxl.ink?

Wxl.ink är The Väderstation Experternas länkförkortare. Som du kanske redan har gissat är det en ganska stor uppgift att skriva ut theweatherstationexperts.com. Vi hade tänkt på tw.se – men att få ett svenskt domännamn på två tecken är inte direkt ekonomiskt. Så vi gav oss ut på något kort, och morsekodförkortningen för väder, wx, verkade passa bra.

Sedan är det en länk du följer, så du förstår, förhoppningsvis. Så vi går från 27 till sex.

Men det märks ännu mer när man tittar på vår Ambient Weather WS-2902 recension.

Du behöver bara skriva 15 tecken mot 60 (ingen https:// eller www behövs!)! Förstår du vad vi menar? Mycket lättare att skriva (och komma ihåg).

Du kommer inte att se dessa länkar använda på vår webbplats, men vi kommer att använda dem flitigt på sociala medier. De kan se ut som den du såg ovan, men de kan också se ut som en generisk kortlänk gör med en slumpmässig webbadress på fem tecken så här:

Det är bara slumpmässigt genererade kortlänkar när vi vill förkorta en URL. Var säker på att dessa fortfarande är legitima länkar och kommer att omdirigera dig till en sida på The Weather Station Experts.

Varför inte Wx.link?

Tja, vi skulle tro att Davis Instruments skulle ha något att säga om det (se ansvarsfriskrivning). Och de ville också ha några tusen dollar. Vi försöker bara förkorta länkarna här, inte bryta banken.

Blir jag spårad?

Ja. Vi använder Matomo för att spåra användningen av både wxl.ink och The Weather Station Experts. Detta för att förhindra missbruk. Vi blockerar också aktivt känd bottrafik. Tyvärr, det finns inget sätt att stänga av detta, men du kan hänvisa till vår integritetspolicy för mer information om vad vi samlar in, vilket inte är mer än var du klickade på länken från, vilket inlägg i sociala medier det var, tillsammans med anonymiserad platsdata. Ingen personlig information samlas in.

Kan jag skapa en kort länk för wxl.ink?

För närvarande finns det inget sätt för offentligt skapande av wxl.ink-länkar, och vi planerar inte heller att lägga till en sådan funktion. Detta för att noggrant kontrollera vad wxl.ink används till. MEN, vi har skapat några "allmänt intresse" länkar till vädermodeller. De har aldrig lätta att komma ihåg länkar, men vi fixade det:

Euro – https://wxl.ink/Euro

GFS – https://wxl.ink/GFS

NAM 3 km – https://wxl.ink/NAM

HRRR – https://wxl.ink/HRRR

Dessa leder alla till Levi Cowans Tropical Tidbits-modeller. Vi arbetar på att få rätt variabler så att du inte får några popup-fönster, men det här var ett slags sidoprojekt.

Varning: wxl.ink är inte anslutet till WeatherLink, Davis Instruments eller AEM på något sätt, och är enbart en tjänst från The Weather Whys Company och en länkförkortare, inte en vädertjänst. Den här tjänsten kan inte användas för att tillhandahålla korta länkar till hemmaväderstationer för att säkerställa att ingen förvirring om användningen av domänen och ska refereras till med dess domännamn endast att respektera Davis och AEM:s varumärkesrättigheter.