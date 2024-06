O que é Wxl.ink?

Wxl.ink é o Estação meteorológica Encurtador de links para especialistas. Como você já deve ter adivinhado, digitar theweatherstationexperts.com é uma tarefa e tanto. Tínhamos pensado em tw.se – mas conseguir um nome de domínio sueco com dois caracteres não é exatamente econômico. Então decidimos algo curto, e a abreviatura em código Morse para clima, wx, parecia uma boa opção.

Então, é um link que você está seguindo, para que você entenda a essência, espero. Então, vamos de 27 para seis.

Mas é ainda mais perceptível quando você olha para o nosso Ambient Weather WS-2902 análise.

Você só precisa digitar 15 caracteres em vez de 60 (não é necessário https:// ou www!)! Veja o que queremos dizer? Muito mais fácil de digitar (e lembrar).

Você não verá esses links usados em nosso site, no entanto, nós os usaremos intensamente nas redes sociais. Eles podem ser parecidos com o que você viu acima, mas também podem ser parecidos com um link curto genérico com um URL aleatório de cinco caracteres como este:

Esses são apenas links curtos gerados aleatoriamente sempre que procuramos encurtar um URL. Tenha certeza de que esses links ainda são legítimos e irão redirecioná-lo para uma página no The Weather Station Experts.

Por que não Wx.link?

Bem, achamos que o Davis Instruments teria algo a dizer sobre isso (veja o aviso). E eles também queriam alguns milhares de dólares. Estamos apenas tentando encurtar links aqui, não quebrar o banco.

Estou sendo rastreado?

Sim. Nós usamos Matomo para rastrear o uso de wxl.ink e The Weather Station Experts. Isso também serve para evitar abusos. Também bloqueamos ativamente o tráfego de bots conhecidos. Desculpe, não há como desativar isso, no entanto, você pode consultar nossa política de privacidade para obter mais detalhes sobre o que coletamos, que não é mais do que onde você clicou no link, qual foi a postagem nas redes sociais, juntamente com dados de localização anônimos. Nenhuma informação pessoal é coletada.

Posso criar um link curto para wxl.ink?

Atualmente, não há como criar links wxl.ink publicamente, nem planejamos adicionar tal recurso. Isso serve para controlar rigorosamente para que o wxl.ink é usado. NO ENTANTO, criamos alguns links de “interesse público” para modelos meteorológicos. Eles nunca têm links fáceis de lembrar, mas corrigimos isso:

Euro – https://wxl.ink/Euro

GFS – https://wxl.ink/GFS

NAM 3km – https://wxl.ink/NAM

HRRR – https://wxl.ink/HRRR

Tudo isso direto para os modelos Tropical Tidbits da Levi Cowan. Estamos trabalhando para obter as variáveis corretas para que não apareça nenhum pop-up, mas isso foi uma espécie de projeto paralelo.

Isenção de responsabilidade: wxl.ink não é afiliado ao WeatherLink, Davis Instruments, nem AEM de forma alguma, e é exclusivamente um serviço da The Weather Whys Company e um encurtador de link, não um serviço meteorológico. Este serviço não pode ser usado para fornecer links curtos para estações meteorológicas locais para garantir que não haja confusão sobre o uso do domínio e deve ser referido pelo seu nome de domínio somente respeitar os direitos de marca registrada de Davis e AEM.