How much does an automatic weather station cost?

An automatic stacja pogodowa is a broad term that describes weather stations that take measurements without humans. Basic home weather stations are automated, as are official weather stations, known as Automated Surface Observing Systems (ASOS) in the United States. An automatic weather station can range in price from as little as $100 to tens of thousands of dollars for commercial equipment.

However, in most residential and commercial applications, the average price is between $300 and $2,000 USD depending on the station purchase, any specialized sensors, and montowanie.

Average Weather Station Cost By Application

A casual weather watcher won’t need the station that a farmer would. In other words, determine your primary need for a weather station and go from there.

Casual weather watcher

If you just want to be able to know what’s going on outside before stepping out the door, or if your garden’s getting enough water, we recommend a basic station like the Ambient Weather WS-2902. For under $200, you’re getting a fully featured weather station that we’ve found to be super reliable. If you don’t need the solar and UV sensors, you can step down to the WS-1965, but for $50 more the WS-2902 is far more accurate.

Average cost: $100-$200 USD

Ambient Weather WS-2902 The Ambient Weather WS-2902 jest zaskakująco bogaty w funkcje i dokładny, biorąc pod uwagę jego cenę. Wiele tanich, bezprzewodowych domowych stacji pogodowych, które przetestowaliśmy, miało problemy, które uniemożliwiały nam ich rzeczywiste polecanie. WS-2902 tego nie robi. WS-2902 nie jest tak dokładny jak WS-2902 WS-5000 Lub Stacje pogodowe Davisa, ale jest też o połowę tańszy. Łączność to cecha wyróżniająca się w swoim przedziale cenowym, z pełnymi możliwościami inteligentnego domu dzięki obsłudze IFTTT, Google Assistant i Amazon Alexa. WS-5000połączenie stacji z AmbientWeather.net umożliwia udostępnianie danych Weather Underground i dostęp do danych stacji pogodowej za pośrednictwem aplikacji lub portalu internetowego. Jeśli nie potrafisz uzasadnić cena innych stacji pogodowych na naszej liście Ambient Weather WS-2902 to najlepszy dostępny model budżetowy. Konsola wyświetlacza LCD w modelu WS-2902 została znacznie ulepszona w porównaniu z poprzednimi modelami. Kiedy testowaliśmy WS-2902A, konsola miała problemy z czytelnością powyżej 30 stopni, co obecnie stanowi znacznie mniejszy problem. Stacja pogodowa WS-2902 ma wszystkie funkcje, których można oczekiwać, w tym temperaturę i wilgotność wewnątrz i na zewnątrz, opady, prędkość i kierunek wiatru oraz ciśnienie barometryczne. Miłą niespodzianką jest dodanie dość dokładnego czujnika UV/światła, czego zazwyczaj nie można zobaczyć w innych domowych stacjach pogodowych, nawet w tym przedziale cenowym. Znajdź najlepszą ofertęPrzeczytaj naszą recenzję Pobierz instrukcję

Weather enthusiast

Consider yourself a “weather weenie?” Or just want a more dependable station overall? While the WS-2902 might be fine, we’d also suggest you check out the Davis Vantage Vue, System pogodowy Tempest, or the Ambient Weather WS-5000. Each of these stations has both its strengths and weaknesses, but are a step above the previous recommendations.

Average cost: $300-$600 USD

System pogodowy Tempest WeatherFlow to stosunkowo nowy gracz na rynku domowych stacji pogodowych, chociaż ma wieloletnie doświadczenie. Jej przybrzeżna sieć profesjonalnych stacji pogodowych od lat dostarcza meteorologom istotnych informacji i okazała się użyteczna (i trwała) w przypadku huraganów uderzających w ląd. The System pogodowy Tempest to pierwsza próba stworzenia bezprzewodowej domowej stacji pogodowej WeatherFlow. W większości przypadków jest to dobry początek. To jedyna z naszych stacji z wbudowaną funkcją Błyskawica wykrywanie, jedna z wyróżniających się funkcji Tempest, i działa wyłącznie w oparciu o technologię Tempest energia słoneczna. Odkryliśmy, że dane dotyczące wyładowań atmosferycznych w czasie rzeczywistym lepiej odpowiadają danym historycznym niż dane pochodzące z profesjonalnych sieci wykrywania wyładowań atmosferycznych. Regularnie wykrywał odległe błyskawice szybciej niż jakakolwiek inna stacja, którą testowaliśmy. Oprócz danych dotyczących wyładowań atmosferycznych, Tempest mierzy temperaturę i wilgotność wewnątrz i na zewnątrz, ciśnienie barometryczne oraz natężenie promieniowania UV i światła. Wiatr mierzy się za pomocą anemometru dźwiękowego, który okazał się dość dokładny. I aż do Ecowitt Wittboya, the Tempest Weather System was the only home weather station to use a haptic rain sensor. Zobacz naszą recenzję, aby dowiedzieć się, jak zaoszczędzić 10% na następnym zakupie od WeatherFlow. Znajdź najlepszą ofertęPrzeczytaj naszą recenzję Pobierz instrukcję

The Weather Station Experts uczestniczy w Amazon Associates i innych programach partnerskich i może otrzymać niewielką prowizję w wyniku kliknięcia linków na naszej stronie.

Gardening & Farming

If you’re in need of weather data for agricultural purposes, we highly recommend stations on the high end for their accuracy and expandability. Stations like the WS-5000, Davis Vantage Pro2, or KestrelMet 6000 are stations to investigate. All three offer optional soil and leaf moisture sensors and UV and light data. However, you will pay considerably more.

Average cost: $500-$1,500 USD

KestrelMet 6000 Wi-Fi Domowa stacja pogodowa $999 KestrelMet 6000 nie jest przeznaczona dla zwykłych entuzjastów pogody. Mimo to jego doskonałe funkcje, takie jak najwyższa dokładność, łatwość instalacji i wysokiej jakości konstrukcja, sprawiają, że jest to opłacalna inwestycja dla zagorzałych fanów pogody. Pasuje do Davisa Vantage Pro2 in size and accuracy, offering even better tools to view and analyze data. However, unlike the Pro2, it doesn’t require additional hardware for internet connectivity and outperforms Davis’ Vantage Vue in terms of temperature accuracy. Even compared to the WeatherFlow Tempest, KestrelMet 6000 okazuje się lepszy we wszystkich aspektach z wyjątkiem wykrywanie piorunów oraz czujniki UV/słoneczne, z których ten ostatni utrzymał wynik niemal doskonały. Standardem są czujniki wewnętrzne i dwa zewnętrzne czujniki temperatury i wilgotności względnej, pomiarów, opadów, prędkości i kierunku wiatru oraz ciśnienia barometrycznego. Czujniki natężenia promieniowania słonecznego oraz czujniki wilgotności gleby i liści są dostępne jako opcja w momencie zakupu. Chociaż wysoka cena może być odstraszająca, dla tych, którzy cenią dokładność i możliwości rozbudowy, KestrelMet 6000 to solidny wybór. Znajdź najlepszą ofertęPrzeczytaj naszą recenzję

Ambient Weather WS-5000 Niestety rosnące koszty komponentów i inflacja uczyniły Ambient Weather WS-5000 jedną z najdroższych osobistych stacji pogodowych na naszej liście. To przyczyniło się do utraty najwyższej pozycji w naszym rankingu najlepszych stacji pogodowych w 2024 r. (w 2022 r. była to najlepsza stacja pogodowa #1). Ale za swoje pieniądze dostajesz całkiem sporo. WS-5000 posiada przeprojektowany zestaw czujników, w tym anemometr ultradźwiękowy. Wyeliminowanie anemometru kubkowego stosowanego w innych stacjach pogodowych drastycznie zmniejsza liczbę ruchomych części i umożliwia pomiar prędkości wiatru z taką samą dokładnością, jak w przypadku kubka i łopatki. Powinno to wydłużyć jego żywotność, gdyż tradycyjny anemometr wymaga bieżącej konserwacji, aby zapewnić bezproblemowe użytkowanie. W naszych testach czujniki Ambient Weather WS-5000 okazały się znacznie dokładniejsze niż modele WS-2000, WS-2902 i WS-1900A, w których zastosowano zestaw czujników nieco gorszej jakości. Dzięki możliwościom rozbudowy i szerokiej gamie opcjonalnych dodatkowych czujników, możesz dodać niemal każdy czujnik, jaki tylko przyjdzie Ci do głowy, w tym jakość powietrza, wilgotność gleby, temperatura wody i natężenie oświetlenia — wszystkie te czynniki wysyłają dane do konsoli w ciągu zaledwie pięciu sekund. Firma ułatwiła publiczne udostępnianie danych za pośrednictwem Weather Underground. Jego łączność z inteligentnym domem jest najlepsza w swojej klasie, oferując kompatybilność z IFTTT w celu podłączenia stacji do systemu inteligentnego domu. Oczywiście dostępna jest sieć Ambient Weather i aplikacja Ambient Weather, które umożliwiają zdalne przeglądanie danych osobistych stacji pogodowych na urządzeniu mobilnym lub za pośrednictwem aplikacji internetowej. Jeśli szukasz czegoś lepszego od WS-2902, z dokładnością porównywalną z dowolną stacją Davisa, WS-5000 jest dla Ciebie najlepszą domową stacją pogodową. Jednak cena może niektórych odstraszyć. Jeśli nie możesz obejść się bez konsoli, dostępna jest wersja WS-5000 z aplikacją umożliwiającą dostęp do Twoich danych. Znajdź najlepszą ofertęPrzeczytaj naszą recenzję Pobierz instrukcję

Educational Applications

We’d recommend the KestrelMet 6000 or Davis Vantage Pro2 for educational uses. Our reasoning here is accuracy. While the KestrelMet 6000 comes with far aspiration, the Vantage Pro2 base model does not so make sure you select the correct model.

Average cost: $1,000-$2,000 USD

Davis Instruments Vantage Pro2 Davis Vantage Pro2 to jedna z najlepszych, wysokiej klasy bezprzewodowych domowych stacji pogodowych, jaką można kupić, a dzięki niej jest jeszcze lepsza WeatherLink na żywo albo Konsola WeatherLink. Vantage Pro2 to sprawdzony koń pociągowy. Kilka lat temu na Karaibach VantagePro 2 zarejestrował podmuch wiatru o prędkości 300 km/h huragan before its mast snapped. That’s the highest wind reading kiedykolwiek nagrane on a personal weather station! Dlaczego więc Vantage Pro2 jest dokładniejszy? Czujniki w Vantage Pro2 są wyższej jakości niż w Vantage Vue. Większy deszczomierz skuteczniej zbiera deszcz, zwłaszcza przy wietrznej pogodzie. Większa osłona radiacyjna wokół czujnika temperatury i wilgotności zapewnia lepszy przepływ powietrza. Another difference between the VantagePro 2 and the Vantage Vue is the anemometer. Since it’s separate from the rest of the sensor suite, you can place it in a high location to improve your wind readings. Chociaż konfiguracja zajmuje nieco więcej czasu, żadna inna osobista stacja pogodowa na rynku nie jest w stanie zapewnić Ci najdokładniejszych danych pogodowych. Na marginesie, dostępny jest również pakiet zawierający konsolę. Chociaż konsola Vantage Pro2 jest znacznie bardziej pomocna niż konsola Vantage Vue, podnosi to cenę. To, czy tego potrzebujesz, zależy od Ciebie. W zależności od wybranego modelu możesz także mieć czujniki UV i światła (standard w Pro2 Plus) oraz zasysanie wentylatora, co zdecydowanie zalecamy, jeśli bardzo zależy Ci na dokładności. Dalsze opcjonalne czujniki obejmują czujniki wilgotności gleby i liści oraz pomiary jakości powietrza za pośrednictwem AirLinka. Znajdź najlepszą ofertęPrzeczytaj naszą recenzję

Commercial Applications

If weather data at a job site or location is important, we’d recommend either the Davis Vantage Pro2 or KestrelMet 6000. Both offer optional cellular connectivity, which allows you to monitor weather conditions even offsite. The Tempest also has a commercial version known as the TempestOne. The cost varies widely based on the business’s unique needs.

Average cost: $1,000-$2,500 USD+

While these are only a few examples, we hopes this helps you narrow down your search to the best automatic weather station for your particular need. Have any questions? Feel free to comment below!