Wat is Wxl.ink?

Wxl.ink is de Weerstation Linkverkorter van experts. Zoals je misschien al geraden hebt, is het uittypen van theweatherstationexperts.com een hele opgave. We hadden aan tw.se gedacht, maar een Zweedse domeinnaam van twee karakters krijgen is niet bepaald economisch. Dus gingen we op pad voor iets korts, en de morsecode-afkorting voor weer, wx, leek goed te passen.

Dan is het een link die je volgt, zodat je hopelijk de essentie begrijpt. Dus we gaan van 27 naar zes.

Maar het valt nog meer op als je naar onze kijkt Ambient Weather WS-2902 beoordeling.

U hoeft slechts 15 tekens te typen in plaats van 60 (geen https:// of www nodig!)! Zie je wat we bedoelen? Een stuk gemakkelijker om te typen (en te onthouden).

U zult deze links niet zien op onze site, maar we zullen ze wel intensief gebruiken op sociale media. Ze kunnen er uitzien als degene die je hierboven zag, maar ze kunnen er ook uitzien als een algemene shortlink met een willekeurige URL van vijf tekens, zoals deze:

Dit zijn slechts willekeurig gegenereerde shortlinks wanneer we een URL willen inkorten. U kunt er zeker van zijn dat dit nog steeds legitieme links zijn en u doorverwijzen naar een pagina op The Weather Station Experts.

Waarom niet Wx.link?

Welnu, we zouden denken dat Davis Instruments daar iets over te zeggen zou hebben (zie disclaimer). En ze wilden ook een paar duizend dollar. We proberen hier alleen de links in te korten, niet om de bank kapot te maken.

Word ik gevolgd?

Ja. We gebruiken Matomo om het gebruik van zowel wxl.ink als The Weather Station Experts bij te houden. Dit is ook om misbruik te voorkomen. We blokkeren ook actief bekend botverkeer. Sorry, er is geen manier om dit uit te schakelen, maar u kunt dit wel raadplegen ons privacybeleid voor meer details over wat we verzamelen, wat niet meer is dan waar u op de link hebt geklikt, welk bericht op sociale media het was, samen met geanonimiseerde locatiegegevens. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld.

Kan ik een korte link maken voor wxl.ink?

Momenteel is het niet mogelijk om wxl.ink-links openbaar te maken, en we zijn ook niet van plan een dergelijke functie toe te voegen. Dit is om strak te controleren waarvoor wxl.ink wordt gebruikt. ECHTER hebben we een aantal “algemeen belang”-links naar weermodellen gemaakt. Ze hebben nooit makkelijk te onthouden links, maar dat hebben we opgelost:

Deze verwijzen allemaal naar de Tropical Tidbits-modellen van Levi Cowan. We werken eraan om de juiste variabelen te krijgen, zodat je geen pop-ups te zien krijgt, maar dit was een soort bijproject.

Vrijwaring: wxl.ink is op geen enkele manier verbonden met WeatherLink, Davis Instruments of AEM, en is uitsluitend een dienst van The Weather Whys Company en een linkverkorter, niet een weerdienst. Deze dienst kan niet worden gebruikt om korte links naar thuisweerstations aan te bieden om verwarring over het gebruik van het domein te voorkomen en er wordt naar verwezen met de domeinnaam alleen om de handelsmerkrechten van Davis en AEM te respecteren.