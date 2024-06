Cos'è Wxl.ink?

Wxl.ink è il Stazione meteo Accorciatore di link per esperti. Come avrai già intuito, digitare theweatherstationexperts.com è un compito piuttosto impegnativo. Avevamo pensato a tw.se, ma ottenere un nome di dominio svedese composto da due caratteri non è esattamente economico. Quindi abbiamo deciso di fare qualcosa di breve e l'abbreviazione in codice morse per il tempo, wx, ci è sembrata una buona soluzione.

Quindi, è un collegamento che stai seguendo, quindi ottieni l'essenza, si spera. Quindi passiamo da 27 a sei.

Ma è ancora più evidente quando guardi il nostro Ambient Weather WS-2902 revisione.

Devi solo digitare 15 caratteri invece di 60 (non sono necessari https:// o www!)! Vedi cosa intendiamo? Molto più facile da scrivere (e ricordare).

Non vedrai questi collegamenti utilizzati sul nostro sito, tuttavia li utilizzeremo molto sui social media. Potrebbero apparire come quello che hai visto sopra, ma potrebbero anche apparire come uno shortlink generico con un URL casuale di cinque caratteri come questo:

Questi sono solo collegamenti brevi generati casualmente ogni volta che cerchiamo di abbreviare un URL. Stai certo che questi sono ancora collegamenti legittimi e ti reindirizzeranno a una pagina su The Weather Station Experts.

Perché non Wx.link?

Bene, pensiamo che Davis Instruments abbia qualcosa da dire al riguardo (vedi disclaimer). E volevano anche qualche migliaio di dollari. Stiamo solo cercando di abbreviare i collegamenti qui, non di spendere una fortuna.

Vengo monitorato?

SÌ. Noi usiamo Matomo per tenere traccia dell'utilizzo sia di wxl.ink che di The Weather Station Experts. Questo anche per evitare abusi. Blocchiamo attivamente anche il traffico bot noto. Siamo spiacenti, non c'è modo di disattivarlo, puoi comunque fare riferimento a la nostra politica sulla privacy per maggiori dettagli su ciò che raccogliamo, che non è altro da dove hai fatto clic sul collegamento, quale post sui social media era, insieme ai dati sulla posizione anonimizzati. Non viene raccolta alcuna informazione personale.

Posso creare un collegamento breve per wxl.ink?

Attualmente non è possibile creare pubblicamente collegamenti wxl.ink, né prevediamo di aggiungere tale funzionalità. Questo serve per controllare strettamente lo scopo per cui viene utilizzato wxl.ink. TUTTAVIA, abbiamo creato alcuni collegamenti di “interesse pubblico” ai modelli meteorologici. Non hanno mai collegamenti facili da ricordare, ma abbiamo risolto il problema:

Euro - https://wxl.ink/Euro

GFS – https://wxl.ink/GFS

NAM 3km – https://wxl.ink/NAM

HRRR – https://wxl.ink/HRRR

Tutti questi puntano ai modelli Tropical Tidbits di Levi Cowan. Stiamo lavorando per ottenere le variabili giuste in modo che non venga visualizzato alcun popup, ma questo era una specie di progetto parallelo.

Disclaimer: wxl.ink non è affiliato con WeatherLink, Davis Instruments, né AEM in alcun modo ed è esclusivamente un servizio di The Weather Whys Company e un accorciatore di collegamenti, non un servizio meteorologico. Questo servizio non può essere utilizzato per fornire collegamenti brevi alle stazioni meteorologiche domestiche per garantire che non si crei confusione sull'uso del dominio e verrà indicato con il relativo nome di dominio solo rispettare i diritti sui marchi di Davis e AEM.