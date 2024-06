Qu’est-ce que Wxl.ink ?

Wxl.ink est le Station météo Raccourcisseur de liens d'experts. Comme vous l’avez peut-être déjà deviné, taper theweatherstationexperts.com est une tâche ardue. Nous avions pensé à tw.se – mais obtenir un nom de domaine suédois composé de deux caractères n'est pas vraiment économique. Nous avons donc opté pour quelque chose de court, et l’abréviation en code morse pour météo, wx, nous a semblé être une bonne solution.

Ensuite, c'est un lien que vous suivez, donc vous comprenez l'essentiel, espérons-le. Nous passons donc de 27 à six.

Mais c'est encore plus visible quand on regarde notre Ambient Weather WS-2902 revoir.

Il vous suffit de saisir 15 caractères au lieu de 60 (pas besoin de https:// ou www !) ! Vous voyez ce que nous voulons dire ? Beaucoup plus facile à taper (et à mémoriser).

Vous ne verrez pas ces liens utilisés sur notre site, cependant, nous les utiliserons largement sur les réseaux sociaux. Ils peuvent ressembler à celui que vous avez vu ci-dessus, mais ils peuvent également apparaître comme le fait un lien court générique avec une URL aléatoire à cinq caractères comme celle-ci :

Ce ne sont que des liens courts générés aléatoirement chaque fois que nous cherchons à raccourcir une URL. Soyez assuré qu'il s'agit toujours de liens légitimes et qu'ils vous redirigeront vers une page sur The Weather Station Experts.

Pourquoi pas Wx.link ?

Eh bien, nous pensons que Davis Instruments aurait quelque chose à dire à ce sujet (voir la clause de non-responsabilité). Et ils voulaient aussi quelques milliers de dollars. Nous essayons simplement de raccourcir les liens ici, pas de nous ruiner.

Suis-je suivi ?

Oui. Nous utilisons Matomo pour suivre l'utilisation de wxl.ink et de The Weather Station Experts. C’est aussi pour éviter les abus. Nous bloquons également activement le trafic de robots connu. Désolé, il n'y a aucun moyen de désactiver cette option. Cependant, vous pouvez vous référer à notre politique de confidentialité pour plus de détails sur ce que nous collectons, c'est-à-dire simplement l'endroit à partir duquel vous avez cliqué sur le lien, de quelle publication sur les réseaux sociaux il s'agissait, ainsi que des données de localisation anonymisées. Aucune donnée personnelle n'est collectée.

Puis-je créer un lien court pour wxl.ink ?

Actuellement, il n’existe aucun moyen de création publique de liens wxl.ink, et nous ne prévoyons pas non plus d’ajouter une telle fonctionnalité. Il s’agit de contrôler étroitement à quoi sert wxl.ink. CEPENDANT, nous avons créé quelques liens « d’intérêt public » vers des modèles météorologiques. Ils n'ont jamais de liens faciles à retenir, mais nous avons corrigé ce problème :

Euro - https://wxl.ink/Euro

GFS – https://wxl.ink/GFS

NAM 3km – https://wxl.ink/NAM

HRRR – https://wxl.ink/HRRR

Tout cela est directement lié aux modèles Tropical Tidbits de Levi Cowan. Nous travaillons pour obtenir les bonnes variables afin qu'il ne vous présente aucune fenêtre contextuelle, mais c'était une sorte de projet parallèle.

Clause de non-responsabilité: wxl.ink n'est en aucun cas affilié à WeatherLink, Davis Instruments ou AEM, et est uniquement un service de The Weather Whys Company et un raccourcisseur de liens, pas un service météo. Ce service ne peut pas être utilisé pour fournir des liens courts vers des stations météorologiques domestiques afin d'éviter toute confusion sur l'utilisation du domaine et doit être désigné par son nom de domaine. seulement respecter les droits de marque de Davis et d'AEM.