¿Qué es Wxl.ink?

Wxl.ink es el Estación meteorológica Acortador de enlaces de expertos. Como ya habrás adivinado, escribir theweatherstationexperts.com es toda una tarea. Habíamos pensado en tw.se, pero conseguir un nombre de dominio sueco de dos caracteres no es precisamente económico. Así que nos propusimos algo breve, y la abreviatura en código morse para clima, wx, parecía encajar bien.

Luego, es un enlace que estás siguiendo, por lo que, con suerte, entenderás la esencia. Entonces vamos de 27 a seis.

Pero es aún más notable cuando miras nuestra Ambient Weather WS-2902 revisar.

¡Solo necesita escribir 15 caracteres en lugar de 60 (¡no se necesitan https:// ni www!). ¿Ves lo que queremos decir? Mucho más fácil de escribir (y recordar).

No verá estos enlaces utilizados en nuestro sitio; sin embargo, los usaremos mucho en las redes sociales. Pueden aparecer como el que vio arriba, pero también pueden aparecer como un enlace corto genérico con una URL aleatoria de cinco caracteres como esta:

Esos son simplemente enlaces cortos generados aleatoriamente cada vez que buscamos acortar una URL. Tenga la seguridad de que estos siguen siendo enlaces legítimos y lo redireccionarán a una página en The Weather Station Experts.

¿Por qué no Wx.link?

Bueno, pensamos que Davis Instruments tendría algo que decir al respecto (ver descargo de responsabilidad). Y también querían unos cuantos miles de dólares. Sólo estamos tratando de acortar los enlaces aquí, no arruinar el banco.

¿Me están rastreando?

Sí. Usamos matomo para realizar un seguimiento del uso de wxl.ink y The Weather Station Experts. Esto también es para prevenir abusos. También bloqueamos activamente el tráfico de bots conocidos. Lo sentimos, no hay manera de desactivar esto, sin embargo, puedes consultar nuestra política de privacidad para obtener más detalles sobre lo que recopilamos, que no es más que desde dónde hizo clic en el enlace, qué publicación en las redes sociales fue, junto con datos de ubicación anónimos. No se recopila información personal.

¿Puedo crear un enlace corto para wxl.ink?

Actualmente, no existe ninguna forma de creación pública de enlaces wxl.ink, ni planeamos agregar dicha característica. Esto es para controlar estrictamente para qué se utiliza wxl.ink. SIN EMBARGO, hemos creado algunos enlaces de “interés público” a modelos meteorológicos. Nunca tienen enlaces fáciles de recordar, pero lo solucionamos:

euros – https://wxl.ink/Euro

SGF – https://wxl.ink/GFS

NOM 3km – https://wxl.ink/NAM

HRRR – https://wxl.ink/HRRR

Todos estos apuntan a los modelos Tropical Tidbits de Levi Cowan. Estamos trabajando para obtener las variables correctas para que no le presente ventanas emergentes, pero esto fue una especie de proyecto paralelo.

Descargo de responsabilidad: wxl.ink no está afiliado a WeatherLink, Davis Instruments ni a AEM de ninguna manera, y es únicamente un servicio de The Weather Whys Company y un acortador de enlaces. no un servicio meteorológico. Este servicio no se puede utilizar para proporcionar enlaces cortos a estaciones meteorológicas domésticas para garantizar que no haya confusión sobre el uso del dominio y se hará referencia a él por su nombre de dominio. solo respetar los derechos de marca registrada de Davis y AEM.